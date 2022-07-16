Женщина вылечила ежа, потерявшего иглы из-за чесотки

Когда Холли Уоррен возвращалась домой с работы, она заметила создание, которое поначалу даже не смогла идентифицировать.
Лишь разглядев на спине существа пару иголок, жительница Новой Зеландии поняла, что перед ней ёж, по какой-то причине облысевший.
Добрячка рассказала, что просто не смогла бросить несчастное создание в беде. Холли принесла ежа домой и стала связываться с различными спасательными центрами и специалистами, подсказавшими даме, что у ёжика чесотка.
Отнести своего нового знакомого к ветеринару Холли не могла. Ежи классифицируются как вредители, так что врач, скорей всего, просто порекомендовал бы усыпить зверька. Итак, женщина приступила к самостоятельному лечению, включавшему ванны с маслом и прочие процедуры для стимуляции роста иголок.
Теперь ёж, получивший кличку Наггет, наконец-то стал похож на ёжика, а не на неприятный ком грязи. Добрячка, выходившая животное, добавила, что планирует выпустить зверька на волю, как только его здоровье полностью восстановится.
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АНТИФИШКИ
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