Женщина вылечила ежа, потерявшего иглы из-за чесотки

Отнести своего нового знакомого к ветеринару Холли не могла. Ежи классифицируются как вредители, так что врач, скорей всего, просто порекомендовал бы усыпить зверька. Итак, женщина приступила к самостоятельному лечению, включавшему ванны с маслом и прочие процедуры для стимуляции роста иголок.



