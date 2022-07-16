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Женщина вылечила ежа, потерявшего иглы из-за чесотки

Женщина вылечила ежа, потерявшего иглы из-за чесотки

Автор:
16 июля 2022 08:38
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   ежик   животные   иголки   помощь   поступок   фото   
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Когда Холли Уоррен возвращалась домой с работы, она заметила создание, которое поначалу даже не смогла идентифицировать.

Лишь разглядев на спине существа пару иголок, жительница Новой Зеландии поняла, что перед ней ёж, по какой-то причине облысевший.


Добрячка рассказала, что просто не смогла бросить несчастное создание в беде. Холли принесла ежа домой и стала связываться с различными спасательными центрами и специалистами, подсказавшими даме, что у ёжика чесотка.


Отнести своего нового знакомого к ветеринару Холли не могла. Ежи классифицируются как вредители, так что врач, скорей всего, просто порекомендовал бы усыпить зверька. Итак, женщина приступила к самостоятельному лечению, включавшему ванны с маслом и прочие процедуры для стимуляции роста иголок.


Теперь ёж, получивший кличку Наггет, наконец-то стал похож на ёжика, а не на неприятный ком грязи. Добрячка, выходившая животное, добавила, что планирует выпустить зверька на волю, как только его здоровье полностью восстановится.



Источник:

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Метки: видео   добро   ежик   животные   иголки   помощь   поступок   фото   
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1  комментарий
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Григорий Час назад
повезло йожыку! не болей колючий!
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