Почему после «Операции «Ы» Людмила Ковалец завязала с кинематографом, и как сложилась судьбы Лидиной подружки?

Люда с детских лет грезила о театре и обожала посещать спектакли. Нравилось ей и танцевальное искусство. Но балетной студии в городе не было, и Людмила пошла учиться народным танцам.

В юности девушка легко копировала голоса, очень похоже имитировала позы и походки, за что ее прозвали артисткой. Это прозвище одновременно и импонировало ей, и смущало.