FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6710 постов • 752 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Почему после «Операции «Ы» Людмила Ковалец завязала с кинематографом, и как сложилась судьбы Лидиной подружки?

Почему после «Операции «Ы» Людмила Ковалец завязала с кинематографом, и как сложилась судьбы Лидиной подружки?

Автор:
13 сентября 2022 10:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Людмила Ковалец   актриса   выбор   кино   операция ы   роль   судьба   театр   
421
9

Главная задача актёров-эпизодников – сыграть так, чтобы органично влиться в общую идею, не перетянуть на себя внимание и запомниться зрителю. Но это, конечно, уже по возможности.

Людмила Ковалец родом из города Кривой Рог. Девочка родилась в 1944 году. Отец погиб в бою, и мать, работавшая медицинской сестрой, тянула ребенка одна.


×
×

Люда с детских лет грезила о театре и обожала посещать спектакли. Нравилось ей и танцевальное искусство. Но балетной студии в городе не было, и Людмила пошла учиться народным танцам.

В юности девушка легко копировала голоса, очень похоже имитировала позы и походки, за что ее прозвали артисткой. Это прозвище одновременно и импонировало ей, и смущало.


Первая попытка штурмовать театральный вуз провалилась, хотя первый тур абитуриентка и одолела. На втором комиссии не понравился голос. Людмила вернулась из столицы и пошла работать в местный драмтеатр реквизитором.

Она нередко присутствовала на репетициях пьес. И многие роли знала наизусть. И тут одна из актрис заболела. Людмила предложила свои услуги. Ковалец приняла участие в выездном спектакле. Все прошло хорошо, и ее ввели в основной состав. В 1966 году целеустремленная девушка все же получила диплом ГИТИС.


На предпоследнем курсе она снялась в эпизодической роли в культовой комедии Гайдая «Операция «Ы», сыграв Иру – подружку главной героини Лиды.

Перспективную актрису заметили и стали приглашать на съемки. Но она упорно отказывалась. В тот период она была погружена в семью, поскольку в браке у нее уже родился малыш.


Супруг был родом из Тулы, и семья переехала туда на ПМЖ. Женщина поступила в труппу Тульского драматического театра. И познакомилась там с режиссером Михаилом Морейдо.


Морейдо пригласил актрису в Ставропольский краевой драматический театр им. Лермонтова. Она приняла предложение и вместе с семьей переехала в Ставрополь.


Людмила Анатольевна уникальна своей разноплановостью. У нее нет привязки к определенному амплуа, поэтому она с легкостью воплощала на сцене театра самые разные образы. Но особенно ей удавались трагикомические роли. Ковалец принимала участие в таких постановках как «Русалочка», «Тартюф», «Звоните, я согласна», «Репетитор», «Любовь, джаз и черт», «Горе от ума» и множестве других.


Она посвятила жизнь театру, как и мечтала. А от ролей в кино категорически отказывалась, поэтому предложения ей постепенно перестали поступать. Ковалец вырастила сына и дочь, состоялась как женщина и актриса. Сейчас возраст уже не позволяет вести ей активную жизнь (ей исполнилось 78 лет), но Людмила Анатольевна живет семьей и посвящает время увлечениям, среди которых рукоделие и классическая литература. Хотя относительно недавно она сделала исключение, сыграв несколько маленьких ролей, в частности, в «Ищейке-4» 2020 года.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Людмила Ковалец   актриса   выбор   кино   операция ы   роль   судьба   театр   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 38 минут назад
На вопрос "Почему?" ответ так и не прозвучал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49405



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль
Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль
Британские экоактивисты вышли на борьбу против здравого смысла и колёс
Британские экоактивисты вышли на борьбу против здравого смысла и колёс
Набирающие популярность в сообществах
Человек с бутербродом в руках
Человек с бутербродом в руках
Что будет с кожей, если 50 лет работаешь под палящим солнцем
Что будет с кожей, если 50 лет работаешь под палящим солнцем
Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140
Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#люди#Приколы#животные#Разное#сарказм#автомир#актеры
#Юмор#картинки#история#позитив#прикол#сатира#автомобили#шоу бизнес#Россия#красота
#факты#в мире#кино#фотографии#интересное#СССР#новости#улыбнуло#фильм#роль
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Какой стала Сима-«Гулливер» из фильма «Интердевочка» 30 лет спустя Какой стала Сима-«Гулливер» из фильма «Интердевочка» 30 лет спустя Ярко сверкнула на экране и пропала: разбойница из фильма «Снежная королева» Ярко сверкнула на экране и пропала: разбойница из фильма «Снежная королева» История советской Софи Лорен: вынужденная эмиграция и влияние знаменитого отца История советской Софи Лорен: вынужденная эмиграция и влияние знаменитого отца Татьяна Распутина: как сложилась жизнь танцующей красотки из фильма «Афоня» Татьяна Распутина: как сложилась жизнь танцующей красотки из фильма «Афоня» Всегда младшая: судьба и жизнь Кати Гориной Всегда младшая: судьба и жизнь Кати Гориной

На что жалуетесь?

Вернуться