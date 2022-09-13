Почему после «Операции «Ы» Людмила Ковалец завязала с кинематографом, и как сложилась судьбы Лидиной подружки?

Главная задача актёров-эпизодников – сыграть так, чтобы органично влиться в общую идею, не перетянуть на себя внимание и запомниться зрителю. Но это, конечно, уже по возможности.
Людмила Ковалец родом из города Кривой Рог. Девочка родилась в 1944 году. Отец погиб в бою, и мать, работавшая медицинской сестрой, тянула ребенка одна.
Люда с детских лет грезила о театре и обожала посещать спектакли. Нравилось ей и танцевальное искусство. Но балетной студии в городе не было, и Людмила пошла учиться народным танцам.
В юности девушка легко копировала голоса, очень похоже имитировала позы и походки, за что ее прозвали артисткой. Это прозвище одновременно и импонировало ей, и смущало.
Первая попытка штурмовать театральный вуз провалилась, хотя первый тур абитуриентка и одолела. На втором комиссии не понравился голос. Людмила вернулась из столицы и пошла работать в местный драмтеатр реквизитором.
Она нередко присутствовала на репетициях пьес. И многие роли знала наизусть. И тут одна из актрис заболела. Людмила предложила свои услуги. Ковалец приняла участие в выездном спектакле. Все прошло хорошо, и ее ввели в основной состав. В 1966 году целеустремленная девушка все же получила диплом ГИТИС.
На предпоследнем курсе она снялась в эпизодической роли в культовой комедии Гайдая «Операция «Ы», сыграв Иру – подружку главной героини Лиды.
Перспективную актрису заметили и стали приглашать на съемки. Но она упорно отказывалась. В тот период она была погружена в семью, поскольку в браке у нее уже родился малыш.
Супруг был родом из Тулы, и семья переехала туда на ПМЖ. Женщина поступила в труппу Тульского драматического театра. И познакомилась там с режиссером Михаилом Морейдо.
Морейдо пригласил актрису в Ставропольский краевой драматический театр им. Лермонтова. Она приняла предложение и вместе с семьей переехала в Ставрополь.
Людмила Анатольевна уникальна своей разноплановостью. У нее нет привязки к определенному амплуа, поэтому она с легкостью воплощала на сцене театра самые разные образы. Но особенно ей удавались трагикомические роли. Ковалец принимала участие в таких постановках как «Русалочка», «Тартюф», «Звоните, я согласна», «Репетитор», «Любовь, джаз и черт», «Горе от ума» и множестве других.
Она посвятила жизнь театру, как и мечтала. А от ролей в кино категорически отказывалась, поэтому предложения ей постепенно перестали поступать. Ковалец вырастила сына и дочь, состоялась как женщина и актриса. Сейчас возраст уже не позволяет вести ей активную жизнь (ей исполнилось 78 лет), но Людмила Анатольевна живет семьей и посвящает время увлечениям, среди которых рукоделие и классическая литература. Хотя относительно недавно она сделала исключение, сыграв несколько маленьких ролей, в частности, в «Ищейке-4» 2020 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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