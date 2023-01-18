Головокружительный взлёт и непростая судьба Маргариты Сергеечевой

Но был один нюанс: рост. Рита едва достигла полутора метров. И с таким ростом в театре серьёзных ролей ей не светило. Максимум какие-то специфические персонажи или дети вплоть до пенсии.

А кино – совсем другое дело. Там можно подать всё иначе. Маргарита это отлично понимала и осознавала, что театральные подмостки для других, не для неё.