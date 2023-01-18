FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7125 постов • 820 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Головокружительный взлёт и непростая судьба Маргариты Сергеечевой

Головокружительный взлёт и непростая судьба Маргариты Сергеечевой

Автор:
18 января 2023 12:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   актриса   болезнь   картина   кино   маргарита сергеечева   роль   судьба   театр   
2025
9

Удивительный мир кино для актрисы открылся в раннем возрасте и, как это часто бывает, по чистой случайности.

Вместе с мамой девочка пошла на постановку в Ленинградский БДТ. Но строгой даме-билетёру 6-летняя егоза показалась излишне шумной. И мама оставила её под присмотром вахтёра.

×
×

Чтобы скоротать время в ожидании, девочка развлекалась, раскатисто и басовито декламируя собственные мысли. А потом потихоньку улизнула из-под надзора и пробралась за кулисы. Где её обнаружил Ефим Копелян. И уговорил маму Риты привести дочку на прослушивания: у детсадовки оказался идеальный мальчишеский голос и изумительная для её возраста артикуляция.

Несколько лет она занималась озвучкой, а в 10-летнем возрасте сыграла первую роль в картине «Странные взрослые». Это стало отправной точкой карьеры. Затем последовали другие фильмы – «Пока бьют часы», «Четвёртая высота», «Без году неделя».

Вступительные испытания в институт кинематографии девушка преодолела играючи. Ведь к тому моменту у неё за плечами имелся солидный опыт работы.

Но был один нюанс: рост. Рита едва достигла полутора метров. И с таким ростом в театре серьёзных ролей ей не светило. Максимум какие-то специфические персонажи или дети вплоть до пенсии.

А кино – совсем другое дело. Там можно подать всё иначе. Маргарита это отлично понимала и осознавала, что театральные подмостки для других, не для неё.

Замуж девушка вышла рано. Но семейная жизнь не сложилась. И после получения диплома она развелась и уехала в Москву. Вторая попытка наладить личную жизнь – брак с режиссёром Рудольфом Фрунтовым тоже оказалась провальной.

А потом пришли они – лихие 90-е. На экраны рекой полился специфический продукт: драки, разборки, насилие, смерть. Это всё оказалось востребованным. Достойных ролей Маргарите не предлагали.

И молодая женщина решила продолжить семейное дело – стать доктором, как и родители. Сдала один экзамен, поступила, отучилась в медицинском университете и уехала домой в Петербург.

И пошла работать на скорую. Сергеечеву работа действительно радовала, она ощущала гордость и умиротворение, помогая людям. И очень смущалась, когда в докторе со скорой пациенты узнавали «артистку».

Потом случилось то, от чего никто не застрахован. Маргарита собиралась в отпуск, поковала чемоданы. Как вдруг ощутила такое сильное недомогание, что еле доковыляла до приёмного отделения.

Ничего страшного в больнице не нашли. А на следующий день Маргариту разбил инсульт: парализованная правая сторона тела, потеря речи и другие сопутствующие проблемы.

Для реабилитации нужны были деньги. И немолодой матери Сергеечевой пришлось выйти на работу. На письмо с просьбой о помощи в союз кинематографистов пришёл вежливый сухой отказ: помощь оказывается только фактическим членам структуры.

О проблеме любимой многими актрисы поклонники узнали только благодаря её участию в телепередаче. Будучи скромным и непубличным человеком, она появилась на телевидении единственный раз. Актрисе помогли, собрали деньги.

Полностью восстановиться женщина так и не смогла: правая рука действует лишь частично. А ещё Маргарите Владимировне нужно заботиться  о пожилой маме.

Но она не унывает. Ведь изменить жизнь нельзя, остаётся её только принять. И Сергеечева ищет радость и душевную гармонию в природе, потихоньку занимаясь дачным участком, и заботится о братьях наших меньших – гораздо более уязвимых и беззащитных существах даже по сравнению с ней – скромной женщиной, преодолевшей тяжелую болезнь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Жизнь   актриса   болезнь   картина   кино   маргарита сергеечева   роль   судьба   театр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Stas Полчаса назад
"За милых дам!", "Дураки умирают по пятницам" - хоть и вторые роли, но сыграла хорошо очень. Здоровья неугасаемому человечку! Рост маленький, а душа большая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
804
Олеся К 13 минут назад
как же уберечься от этого инсульта как это все страшно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Leo Sun Полчаса назад
Какая она милая) В любом возрасте) Вот что значит быть светлым человеком. Здоровья ей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68838



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый...
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
Набирающие популярность в сообществах
Театр на Бронной после реставрации
Театр на Бронной после реставрации
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить успех оригинала
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить...
Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь
Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Легко

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#животные#люди#автомобили#в мире#СССР#картинки#улыбнуло
#Юмор#интересное#подборка#аварии#кино#позитив#Украина#США#Приколы#авто аварии
#Прикол#факты#дтп#забавно#Ynews#Россия#Прошлое#автомир#Фотографии#Девушка
Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь Запутанный роман длиною в жизнь и сложное счастье Александра Потапова Запутанный роман длиною в жизнь и сложное счастье Александра Потапова Почему после «Операции «Ы» Людмила Ковалец завязала с кинематографом, и как сложилась судьбы Лидиной подружки? Почему после «Операции «Ы» Людмила Ковалец завязала с кинематографом, и как сложилась судьбы... Стеснительная модель, снявшаяся для Playboy: 10 фактов о Ким Бейсингер Стеснительная модель, снявшаяся для Playboy: 10 фактов о Ким Бейсингер Ольга Куриленко, покорившая мир Ольга Куриленко, покорившая мир «Мисс Денч, ваше лицо — настоящий кошмар»: 15 фактов о Джуди Денч «Мисс Денч, ваше лицо — настоящий кошмар»: 15 фактов о Джуди Денч

На что жалуетесь?

Вернуться