Головокружительный взлёт и непростая судьба Маргариты Сергеечевой

Удивительный мир кино для актрисы открылся в раннем возрасте и, как это часто бывает, по чистой случайности.
Вместе с мамой девочка пошла на постановку в Ленинградский БДТ. Но строгой даме-билетёру 6-летняя егоза показалась излишне шумной. И мама оставила её под присмотром вахтёра.
Чтобы скоротать время в ожидании, девочка развлекалась, раскатисто и басовито декламируя собственные мысли. А потом потихоньку улизнула из-под надзора и пробралась за кулисы. Где её обнаружил Ефим Копелян. И уговорил маму Риты привести дочку на прослушивания: у детсадовки оказался идеальный мальчишеский голос и изумительная для её возраста артикуляция.
Несколько лет она занималась озвучкой, а в 10-летнем возрасте сыграла первую роль в картине «Странные взрослые». Это стало отправной точкой карьеры. Затем последовали другие фильмы – «Пока бьют часы», «Четвёртая высота», «Без году неделя».
Вступительные испытания в институт кинематографии девушка преодолела играючи. Ведь к тому моменту у неё за плечами имелся солидный опыт работы.
Но был один нюанс: рост. Рита едва достигла полутора метров. И с таким ростом в театре серьёзных ролей ей не светило. Максимум какие-то специфические персонажи или дети вплоть до пенсии.
А кино – совсем другое дело. Там можно подать всё иначе. Маргарита это отлично понимала и осознавала, что театральные подмостки для других, не для неё.
Замуж девушка вышла рано. Но семейная жизнь не сложилась. И после получения диплома она развелась и уехала в Москву. Вторая попытка наладить личную жизнь – брак с режиссёром Рудольфом Фрунтовым тоже оказалась провальной.
А потом пришли они – лихие 90-е. На экраны рекой полился специфический продукт: драки, разборки, насилие, смерть. Это всё оказалось востребованным. Достойных ролей Маргарите не предлагали.
И молодая женщина решила продолжить семейное дело – стать доктором, как и родители. Сдала один экзамен, поступила, отучилась в медицинском университете и уехала домой в Петербург.
И пошла работать на скорую. Сергеечеву работа действительно радовала, она ощущала гордость и умиротворение, помогая людям. И очень смущалась, когда в докторе со скорой пациенты узнавали «артистку».
Потом случилось то, от чего никто не застрахован. Маргарита собиралась в отпуск, поковала чемоданы. Как вдруг ощутила такое сильное недомогание, что еле доковыляла до приёмного отделения.
Ничего страшного в больнице не нашли. А на следующий день Маргариту разбил инсульт: парализованная правая сторона тела, потеря речи и другие сопутствующие проблемы.
Для реабилитации нужны были деньги. И немолодой матери Сергеечевой пришлось выйти на работу. На письмо с просьбой о помощи в союз кинематографистов пришёл вежливый сухой отказ: помощь оказывается только фактическим членам структуры.
О проблеме любимой многими актрисы поклонники узнали только благодаря её участию в телепередаче. Будучи скромным и непубличным человеком, она появилась на телевидении единственный раз. Актрисе помогли, собрали деньги.
Полностью восстановиться женщина так и не смогла: правая рука действует лишь частично. А ещё Маргарите Владимировне нужно заботиться о пожилой маме.
Но она не унывает. Ведь изменить жизнь нельзя, остаётся её только принять. И Сергеечева ищет радость и душевную гармонию в природе, потихоньку занимаясь дачным участком, и заботится о братьях наших меньших – гораздо более уязвимых и беззащитных существах даже по сравнению с ней – скромной женщиной, преодолевшей тяжелую болезнь.
Источник:
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