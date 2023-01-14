На 80-м году жизни скончалась российская актриса Инна Чурикова

По приглашению Марка Захарова Инна Михайловна сыграла главную роль в спектакле «Тиль». После чего театр «Ленком» стал местом её основной работы.

Уникальной особенностью актрисы было органичное объединение яркой комедийной составляющей с глубоким драматизмом, что позволило ей виртуозно справиться с воплощением самых разных образов и персонажей.