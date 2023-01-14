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На 80-м году жизни скончалась российская актриса Инна Чурикова

На 80-м году жизни скончалась российская актриса Инна Чурикова

Автор:
14 января 2023 16:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Инна Чурикова   актриса   звание   карьера   кино   роль   сказка   смерть   театр   шоу бизнес   
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Инна Михайловна Чурикова – известная советская и российская актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет.

Информацию ТАСС подтвердил Марк Варшавер – руководитель  «Ленкома Марка Захарова», где последние несколько десятилетий служила Чурикова.

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Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее (Башкирская АССР). Ещё будучи студенткой Щепкинского училища, сыграла роль Марфушеньки в фильме-сказке «Морозко» Александра Роу, которая стала впоследствии визитной карточкой актрисы.

После получения диплома Чурикова устроилась в столичный ТЮЗ, где сначала работала на подмене, а затем стала получать роли второго плана.

По приглашению Марка Захарова Инна Михайловна сыграла главную роль в спектакле «Тиль». После чего театр «Ленком» стал местом её основной работы.

Уникальной особенностью актрисы было органичное объединение яркой комедийной составляющей с глубоким драматизмом, что позволило ей виртуозно справиться с воплощением  самых разных образов и персонажей.

Наиболее известными работами в кино стали роли в картинах «Я шагаю по Москве», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «Тот самый Мюнхгаузен» и ряде других.

Прощание с народной артисткой СССР состоится во вторник, 17 января в театре «Ленком», которому Инна Михайловна посвятила более 40 лет.

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Метки: Инна Чурикова   актриса   звание   карьера   кино   роль   сказка   смерть   театр   шоу бизнес   
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23  комментария
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vipilshik Час назад
Неуловимые мстители, курьер... Мои аплодисменты актрисе!
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6k
Leo Sun 6 минут назад
Царствие Небесное!

Прекрасная актриса!

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6k
Андрей Крылов 12 минут назад
Мои соболезнования родным и близким. Очень жаль. Рано ушла от нас.
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1k
Кровавый БИЛЛ 14 минут назад
Морозко!!!!! Царствие небесное.
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3k
Master Bo 21 минуту назад
А Васса Железнова в исполнении Чуриковой я считаю самой лучшей.
После фильма "Прошу слова" мы зажигали спички так же как героиня фильма - одной рукой.
Вообще, очень жаль! Такие Актёрищи уходят! А кто придёт взамен? Неизвестно....
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2k
Денис Ануфриев 23 минуты назад
очень душевная актриса,была...
Спасибо Вам!
Земля пухом...
Аминь
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509
Сергей Сергей Полчаса назад
Неподражаема в Ширли-Мырли!!!
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3k
Master Bo Полчаса назад
Ссылка youtu.be

Какая Актриса Инна Михайловна!
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12k
кира Полчаса назад
Ох! Нет слов... Неповторимая, гениальная актриса... Трудно выразить словами, какая это потеря. Ненавижу фразу "безумно жаль", но это, пожалуй, то, что здесь уместно. Светлая память!
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2
MAX Полчаса назад
Здохла и хорошо
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3k
Александр Полчаса назад
Царства небесного.
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9k
Света Полчаса назад
Низкий поклон и вечная память Великой Актрисе.
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1k
Александр Потёмкин 36 минут назад
Печально...
Для "Олдов", одна "Марфушечка-душечка", чего стоила, а уж "Белокурая Жаззи"... А "маменька" из "Ширли-Мырли"... И это только "комедийные" роли, а сколько "серьёзных"...
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27k
Юрьевич 40 минут назад
Уходят настоящие Артисты...
Царствие небесное. Очень жаль, что она нас покинула.
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27k
Ваня 40 минут назад
опять эпоха нам машет ручкой... мир праху ее и светлая память...
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12k
Denissg 47 минут назад
Царствие Небесное! Уходит эпоха, а смены достойной не вижу.
Но, блд, кто эти животные, которым нужно пёрнуть оценку "насмешило"?
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97
Виталий Гедрис 55 минут назад
Единственная и неповторимая.
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4k
4ijik 55 минут назад
Царствие небесное. Одна из самых искренних актрис.
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72k
Доктор Джонс 56 минут назад
Очень печально...
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4k
5 копеек Час назад
Уходят дорогие мне Артисты моего поколения. Очень жаль... Время неустанно отрывает частички сердца из впечатлений прошлого.
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Очень жаль. Земля пухом.
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