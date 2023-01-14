На 80-м году жизни скончалась российская актриса Инна Чурикова

Инна Михайловна Чурикова – известная советская и российская актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет.
Информацию ТАСС подтвердил Марк Варшавер – руководитель «Ленкома Марка Захарова», где последние несколько десятилетий служила Чурикова.
Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее (Башкирская АССР). Ещё будучи студенткой Щепкинского училища, сыграла роль Марфушеньки в фильме-сказке «Морозко» Александра Роу, которая стала впоследствии визитной карточкой актрисы.
После получения диплома Чурикова устроилась в столичный ТЮЗ, где сначала работала на подмене, а затем стала получать роли второго плана.
По приглашению Марка Захарова Инна Михайловна сыграла главную роль в спектакле «Тиль». После чего театр «Ленком» стал местом её основной работы.
Уникальной особенностью актрисы было органичное объединение яркой комедийной составляющей с глубоким драматизмом, что позволило ей виртуозно справиться с воплощением самых разных образов и персонажей.
Наиболее известными работами в кино стали роли в картинах «Я шагаю по Москве», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «Тот самый Мюнхгаузен» и ряде других.
Прощание с народной артисткой СССР состоится во вторник, 17 января в театре «Ленком», которому Инна Михайловна посвятила более 40 лет.
Источник:
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Прекрасная актриса!
После фильма "Прошу слова" мы зажигали спички так же как героиня фильма - одной рукой.
Вообще, очень жаль! Такие Актёрищи уходят! А кто придёт взамен? Неизвестно....
Спасибо Вам!
Земля пухом...
Аминь
Какая Актриса Инна Михайловна!
Для "Олдов", одна "Марфушечка-душечка", чего стоила, а уж "Белокурая Жаззи"... А "маменька" из "Ширли-Мырли"... И это только "комедийные" роли, а сколько "серьёзных"...
Царствие небесное. Очень жаль, что она нас покинула.
Но, блд, кто эти животные, которым нужно пёрнуть оценку "насмешило"?