Лёньк, а Лёньк, глянь чего делается! Актёр, который играл и жил без капли фальши

Жил вдвоём с женой. Выходил только по необходимости, за продуктами и на прогулку с собакой. Своих детей у пары не было, но падчерицу – дочь супруги от прошлого брака принял как родную. Соседи отмечали вежливость и сдержанность Ляха: он всегда приветствовал всех при встрече, но любых контактов, даже по решению общедомовых вопросов, избегал.

Игорь Лях ушёл из жизни 8 июня 2018 года – отказало сердце. Актёру на момент смерти было всего 55 лет. Есть в этом определённая доля мистики: его киномама Нина Дорошина скончалась за полтора месяца до этого.