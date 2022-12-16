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Лёньк, а Лёньк, глянь чего делается! Актёр, который играл и жил без капли&nbsp; фальши

Лёньк, а Лёньк, глянь чего делается! Актёр, который играл и жил без капли фальши

Автор:
16 декабря 2022 11:42
Сообщество : Кино
Метки: Владимир Меньшов   Любовь и голуби   Лёнька Кузякин   актёр   игорь лях   интересно   кино   роль   судьба   театр   
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Интересно, есть ли люди, которые не смотрели лирическую добрую комедию «Любовь и голуби»? Маловероятно, ведь фильм растащили на цитаты, а образы, воплощённые актёрами, стали действительно народными.

Как простой серьёзный русский парень, которого сыграл Игорь Лях. Он родился в 1962 году в Сергиевом Посаде и увлекался самодеятельностью ещё в школьные годы. Без проблем поступил в Щепкинское училище. И так уж вышло,  что в одночасье стал звездой.

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В 1984 году Игорь уже получил диплом и играл в Малом театре. У актёра, который прошёл пробы на роль Лёньки Кузякина – Александра Озерова не вышло согласовать график с руководителем своего творческого коллектива. И он не попал на съёмки. Тогда Владимир Меньшов просмотрел материалы других актёров. И выбор режиссёра пал на 22-летнего Игоря. Лях незамедлительно выехал в Карелию, где на побережье реки Кумса проходили съёмки.

Боевым крещением вновь назначенного Кузякина-младшего стал эпизод с топором, в котором подросший сын пытается проучить гуляку-отца. Актёр рассказывал, что эмоционально для него этот момент вышел тяжеловатым. Опытом работы с такими звёздами кино как Людмила Гурченко, Александр Михайлов и Сергей Юрский Игорь всегда гордился. С Ниной Дорошиной сохранил дружеские отношения и после съёмок.

Простая история жизни и любви простых людей тронула сердца зрителей. Лях стал популярным, и ему стали поступать предложения о работе. Но в определённый момент в карьере что-то застопорилось. Ничего похожего на меньшовский шедевр не снималось. И, как нередко бывает, Игорь стал заложником одной роли – образа простоватого сельского парня.

Нет, потом, конечно, тоже были интересные роли: в картине «Вина лейтенанта Некрасова», «Жил-был Шишлов» и «Ха-би-ассы». И ещё несколько второстепенных. Игорь продолжал играть в театре. А, начиная с 2000 года, стал преподавать актёрское мастерство в своём родном Щепкинском училище. Студенты любили приветливого преподавателя, хотя он и бывал с ними строг за легкомысленный и вольный подход к выполнению заданий.

Финальным аккордом в кино стала роль в картине «Жажда» 2013 года. После неё Игорь Владимирович больше не снимался в кино. По жизни Лях был человеком совершенно непубличным, скромным. О личном не распространялся, на съёмки всевозможных шоу не стремился.

Жил вдвоём с женой. Выходил только по необходимости, за продуктами и на прогулку с собакой. Своих детей у пары не было, но падчерицу – дочь супруги от прошлого брака принял как родную. Соседи отмечали вежливость и сдержанность Ляха: он всегда приветствовал всех при встрече, но любых контактов, даже по решению общедомовых вопросов, избегал.

Игорь Лях ушёл из жизни 8 июня 2018 года – отказало сердце. Актёру на момент смерти было всего 55 лет. Есть в этом определённая доля мистики: его киномама Нина Дорошина скончалась за полтора месяца до этого.

Никаких предпосылок не было. Коллеги, студенты и соседи отметили, что он вёл себя как обычно: шутил, пребывал в хорошем настроении, не жаловался на самочувствие. Видимо, просто пришло его время.

В своё время предпринимались попытки снять продолжение картины. Но, как говорил Игорь Владимирович, это феномен нашего кино. Лучше не снять, а хуже не надо. И стоит просто наслаждаться просмотром этой доброй драматической комедии, вспоминая всех, кто принимал участие в её создании. А продолжение – единственно правильное каждый дорисует в собственном воображении.

Какой персонаж картины у вас самый любимый?

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Метки: Владимир Меньшов   Любовь и голуби   Лёнька Кузякин   актёр   игорь лях   интересно   кино   роль   судьба   театр   
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Андрей Иванов 57 минут назад
Ну и что все плачут про единственную роль. Козырной туз может быть только один

""Летом 1981 года в квартире молодого, но уже супер-успешного советского композитора Александра Журбина раздался телефонный звонок.

В СССР в составе делегации приехала какая-то депутатша конгресса Мексики. Советский Союз имел виды на Мексику, поэтому заигрывал и старался по возможности обаять разных деятелей из этой развивающейся страны.

Мексиканку спросили что ей интересно было бы посмотреть в Советском Союзе, с кем познакомиться?

Депутатша ответила, что в молодости занималась музыкой и ей было бы интересно узнать, как в Советском Союзе обстоят дела в этой отрасли народного хозяйства.
Решено было показать так сказать товар лицом. Самым подходящим для обаяния депутатши признали Журбина 36 лет, член КПСС, на тот момент автор 6 мюзиклов, 3 опер (в том числе первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика»), 2 симфоний и нескольких концертов для фортепиано с оркестром. Это не считая многочисленных песен и мелодий к фильмам.
В назначенное время в квартиру к Журбину приехала депутатша в сопровождении переводчика и сопровождающего. Познакомились, сели пить чай. Журбин, что называется распустил хвост и рассказал обо всех своих достижениях.

Потрясенная депутатша слушала с открытым ртом про рок-оперы и симфонии, вынуждена была признать, что в Мексике нет и близко ничего подобного. Журбин сыграл несколько своих мелодий на рояле.
Депутатша, что называется «була у захваті».
Наконец, Журбин вспомнил, что его гостья тоже имеет какое-то отношение к музыке и предложил ей сыграть что-нибудь.
Депутатша отказывалась, говорила, что она никоим образом не может даже и подумать, сесть за инструмент после великого Журбина, ведь его рок-оперу сыграли (подумать только!) уже около 2 тысяч раз.
После таких лестных слов гостьи, Журбин удалился к тумбочке, достал одну из своих пластинок, надписал и одарил ею депутатшу.
Журбин снисходительно настаивал, чтобы она сыграла.
Ну, хорошо, наконец-то сдалась депутатша. В молодости, я сочинила одну песню. Сейчас я вам её исполню.
Мексиканка села за инструмент и сыграла. И даже спела.

Повисла звенящая тишина. У всех трёх советских товарищей отвалилась челюсть.
Журбин что-то лепетал про то, что он считал эту песню народной. Но нет. Автор мелодии и слов сидела за его роялем собственной персоной.

Это была Консуэло Веласкес. И её «Bésame mucho».""
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krivsan 36 минут назад
и что? года
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