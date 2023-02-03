Так и не взлетевшая «Чайка» советского кино

А что же с личным? Офицер Александр Константинович, роман с которым затянулся на долгих 15 лет, с перерывом на замужество, был женат. Актриса изводила любовника ревностью, претензиями, обидами. В итоге он не выдержал и разорвал отношения.

Из записок Караваевой:

Но что такое счастье – я уж так никогда и не узнала. Потом то, что было сильнее меня, привело меня в решительный час опять домой. Ты пришёл, увидел не мечту, а живую седую женщину, показавшуюся тебе чужой. Ты почему-то не разглядел, что это седое и странное существо, несмотря ни на что, была всё-таки лучше той юной девчонки, чьё фото ты хранил. Потому что та девчонка могла целовать Александра в «Машеньке», думая о тебе, вспоминая тебя, но в то же время могла и ненавидеть тебя и мстить тебе, целуя другого. Я искала тебя, как ищут хлеб. Ибо ты и был в действительности всегда мой душевный хлеб: вся юность, все чувства были отданы тебе, так уж случилось. И всё, что я когда-либо делала в творчестве, было связано с тобой, питалось тобой, даже против моей воли и без участия моего сознания.