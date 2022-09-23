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«Питерская Раневская»: комедии и трагедии Гликерии Богдановой-Чесноковой

«Питерская Раневская»: комедии и трагедии Гликерии Богдановой-Чесноковой

Автор:
23 сентября 2022 11:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гликерия Богданова-Чеснокова   актриса   воля   дух   кино   роль   семья   смелость   театр   
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Эту женщину действительно сравнивали с Раневской. Походил и общий типаж, и чувство юмора, и выразительность, и резкость манер. Но при этом Гликерия была уникальной в своем роде актрисой.

На долю которой выпало немало испытаний. Лика, как называли ее родные, родилась в Санкт-Петербурге в 1904 году. Но повадками, статью и характером пошла в бабушку – сибирскую казачку. Рассказывали, что яркая и живая женщина не только обладала чудным голосом, но еще и огромной силой: запросто разбрасывала в стороны дерущихся мужиков. Эти качества нашли отражение и в Гликерии – внучке.

От бабушки Лике передался и «очаровательный носик», который стал венцом нестандартной внешности и предопределил амплуа актрисы. Девочка часто бывала в театре с матерью. Вернувшись домой, под впечатлением воспроизводила диалоги и копировала мимику и жесты понравившихся персонажей. Позднее переключилась на одноклассников и педагогов, взявшись за пародии.

Совсем юной девушка вышла замуж за актера Дмитрия Васильчикова, который был старше 17-летней супруги на 21 год. Несмотря на рождение дочери Лиды, брак вскоре распался: слишком похожи – яркие, властные, не желающие идти на уступки оказались супруги.

При переводе Васильчикова в другой театр Лика не захотела ехать с ним. Муж жутко разозлился, забрал ребенка. И долгое время девочка не знала, кто ее мать.

Вторым мужем актрисы тоже стал представитель актерской среды – Семен Чесноков. Гликерия к тому времени уже стала известной, играла на одной сцене с Утесовым и Райкиным.

Визуально пара выглядела забавно: она монументальная, резкая, грубоватая, он маленький, стройный, тихий. Но дуэт на сцене неизменно производил фурор.

В 1940 году в семье родилась дочь Ольга. А потом началась война… Супруги вместе выступали на передовой в театре оперетты, поднимая боевой дух бойцов. Однажды во время переправы через Ладогу грузовик попал под обстрел. Лика не растерялась, мгновенно перехватила руль и вывела машину с людьми из-под удара. За этот поступок женщину наградили медалью «За боевые заслуги». Позднее были и другие награды.

Война, которая не щадила никого, изломала жизнь Гликерии. Маленькая дочь не выдержала голода и тихо ушла. В тот же день в дом попал снаряд и унес жизнь матери Богдановой-Чесноковой. А вскоре после победы не стало и любимого Сени.

Но женщина не сломалась и продолжила заниматься любимым делом. В кино Гликерия Васильевна попала довольно поздно. Ее дебютом стала роль в картине «Укротительница тигров» 1954 года.

А потом пошло-поехало. Амплуа милых, сумасбродных, нелепых, но очень обаятельных дамочек, тетушек и бабушек удавались Лике превосходно. И актриса продолжила жить любимой работой.

Гликерия, несмотря на нарочитую комичность, была гордой и преисполненной чувства собственного достоинства. Это подтверждает инцидент, случившийся на съемках советско-американской кинокартины «Синяя птица». Элизабет Тейлор, принимавшую участие в картине, заинтересовала вошедшая в павильон женщина. К ней сразу побежали люди. Тейлор объяснили, что это звезда советской оперетты, и американка попросила, чтобы  Лику подвели к ней. На предложение засланца женщина гордо ответила, что такое, возможно, и практикуется в Штатах, а в России подводят разве что только лошадей.

Но судьба видимо решила немного скрасить последние годы и вознаградить женщину за лишения. В 60-х на связь вышел внук Юрий – сын дочери Лидии. Парень узнал о бабушке случайно и решил познакомиться.

Злые языки сразу замололи, что полоумная старуха завела себе молодого любовника. Но актрисе было все равно: в Юрии она нашла отголоски всех тех, кого утратила. Он провел с бабушкой четыре года. Потом тоже периодически навещал. За пару дней до смерти Гликерии Васильевны, лежавшей в больнице, она попросила внука больше не приходить:

Не приходи ко мне, пожалуйста, больше. Я хочу, чтобы ты меня запомнил весёлой, такой, как я была раньше.

Такой ее и запомнили – несломленную, талантливую, яркую, удивительную королеву эпизода Лику, которая покинула этот мир в возрасте 78 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гликерия Богданова-Чеснокова   актриса   воля   дух   кино   роль   семья   смелость   театр   
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Андрей А Час назад
Старушки-веселушки:
Гликерия Богданова-Чеснокова
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