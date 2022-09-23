«Питерская Раневская»: комедии и трагедии Гликерии Богдановой-Чесноковой

Визуально пара выглядела забавно: она монументальная, резкая, грубоватая, он маленький, стройный, тихий. Но дуэт на сцене неизменно производил фурор.

В 1940 году в семье родилась дочь Ольга. А потом началась война… Супруги вместе выступали на передовой в театре оперетты, поднимая боевой дух бойцов. Однажды во время переправы через Ладогу грузовик попал под обстрел. Лика не растерялась, мгновенно перехватила руль и вывела машину с людьми из-под удара. За этот поступок женщину наградили медалью «За боевые заслуги». Позднее были и другие награды.

Война, которая не щадила никого, изломала жизнь Гликерии. Маленькая дочь не выдержала голода и тихо ушла. В тот же день в дом попал снаряд и унес жизнь матери Богдановой-Чесноковой. А вскоре после победы не стало и любимого Сени.