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Визажистка создаёт довольно криповые оптические иллюзии

Визажистка создаёт довольно криповые оптические иллюзии

Автор:
13 сентября 2022 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Nekita   визажистка   грим   креатив   макияж   оптические иллюзии   фантазия   фото   
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Оптические иллюзии, которые воплощает в жизнь Nekita, достойны не только внимания пользователей интернета, но и похвалы профессиональных голливудских гримёров.

Общество привыкло, что макияж – это способ подчеркнуть свою естественную красоту и сделать внешность более выразительной. Однако далеко не все девушки решают прибегнуть к мейкапу из столь банальных соображений. Блогерша под никнеймом Nekita доказывает, что тушь для ресниц, тональный крем, тени и чуточка волшебства способны на куда большее! Вооружившись набором кистей и дав волю фантазии, девушка создаёт такие образы, от которых в прямом смысле слова может закружиться голова.


Двойное лицо

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Попробуйте найти настоящее лицо

Эстер Аулар — талантливая визажиста из Боготы, Колумбия. Девушка привлекает много внимания в социальных сетях из-за своих впечатляющих оптических иллюзий, которые она создаёт из обычных косметических средств и подручных предметов. Результат получается настолько впечатляющим, что помимо фото Эстер приходится выкладывать и видео, которые бы доказывали подлинность её работ.


Инверсия

Она наблюдает за вами

Зловещая улыбка

Фрагменты

Сложная иллюзия

Nekita умеет рисовать на своём лице не только жутковатые иллюзии. Девушка отлично перевоплощается в различных знаменитостей, фантастических существ и персонажей. Увидеть все её работы можно в Инстаграме* и на канале в TikTok.


Портрет на лице

Распад личности

Третий глаз

Словно попала под нож

Скелет

Сложно отвести взгляд от такого глаза. Он смотрит прямо в душу

Свобода

Внутри

Глядя на некоторые работы блогерши, сложно поверить, что она не использует никаких дополнительных программ. Однако факт остаётся фактом — Эстер не применяет для создания образов ничего, кроме собственного мастерства и фантазии.


Перспектива

Двойник на руке

Сюрреализм

Что скрывается внутри

Двойное лицо

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Nekita   визажистка   грим   креатив   макияж   оптические иллюзии   фантазия   фото   
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Друг спросить хочет...
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28
Минаев Рубен 3 минуты назад
Хрень она создаёт...
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10k
Ivan 4 минуты назад
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878
ОМ Полчаса назад
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21k
SolomonA Час назад
Не дай бог такое пьяным увидеть - можно и пить бросить...
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25k
SerGProS Час назад
Ааа, такую оптическую иллюзию видел.


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18k
сергей костюнин Час назад
Я в шоке ..... от мастерства , её бы направление сменить
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