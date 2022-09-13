Визажистка создаёт довольно криповые оптические иллюзии

Общество привыкло, что макияж – это способ подчеркнуть свою естественную красоту и сделать внешность более выразительной. Однако далеко не все девушки решают прибегнуть к мейкапу из столь банальных соображений. Блогерша под никнеймом Nekita доказывает, что тушь для ресниц, тональный крем, тени и чуточка волшебства способны на куда большее! Вооружившись набором кистей и дав волю фантазии, девушка создаёт такие образы, от которых в прямом смысле слова может закружиться голова.

Двойное лицо