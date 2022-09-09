17 случаев, когда трешовые идеи получили качественное исполнение

Человеческая фантазия порой не знает границ, рамок и правил. А если фантазёры ещё и рукодельники, то их безумные идеи могут быть воплощены в жизнь.
Почему бы не связать шапку в виде мозга? И кто мешает сделать кресло из костюмов? Мы собрали для вас случаи, когда довольно странные идеи получили качественное исполнение.
Шапка-мозг
Костюмное кресло
Стулья с ногами
Странное чаепитие получится
Сигаретный комод
Я состою в группе по рукоделию на Фейсбуке*. Одна дама выложила комод, который она разрисовала под пачку сигарет Newport. В комментариях ей посоветовали сделать Marlboro следующим.
Джинсовый шлем
Балаклава в виде сердца. Анатомического
Кольцо жениха с зубом
Машина-сердце
Кресла на шпильках
Это интерьер турецкой закусочной в Хельсинки.
Креативная стрижка
Поняли, чем вдохновлён этот телефон?
Конечно же, это отсылка к «Кошмару на улице Вязов».
Кактусы на пальцах
Стул из мха
Сумочка-жаба
Аппетитный десертик
Источник:
АНТИФИШКИ
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