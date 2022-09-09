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17 случаев, когда трешовые идеи получили качественное исполнение

17 случаев, когда трешовые идеи получили качественное исполнение

Автор:
09 сентября 2022 09:59
Сообщество : Фабрика идей
Метки: забавно   идея   креатив   подборка   фантазия   фото   
963
18

Человеческая фантазия порой не знает границ, рамок и правил. А если фантазёры ещё и рукодельники, то их безумные идеи могут быть воплощены в жизнь.

Почему бы не связать шапку в виде мозга? И кто мешает сделать кресло из костюмов? Мы собрали для вас случаи, когда довольно странные идеи получили качественное исполнение.


Шапка-мозг

×
×

Костюмное кресло

Стулья с ногами

Странное чаепитие получится

Сигаретный комод

Я состою в группе по рукоделию на Фейсбуке*. Одна дама выложила комод, который она разрисовала под пачку сигарет Newport. В комментариях ей посоветовали сделать Marlboro следующим.


Джинсовый шлем

Балаклава в виде сердца. Анатомического

Кольцо жениха с зубом

Машина-сердце

Кресла на шпильках

Это интерьер турецкой закусочной в Хельсинки.


Креативная стрижка

MisterManSir-

А вот стрижка для лошадки

Поняли, чем вдохновлён этот телефон?

Конечно же, это отсылка к «Кошмару на улице Вязов».


Кактусы на пальцах

Стул из мха

Сумочка-жаба

Аппетитный десертик

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: забавно   идея   креатив   подборка   фантазия   фото   
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5  комментариев
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Татьяна Юсова 2 часа назад
Всё класс, кроме последней картинки. Такой десерт только врагу подать.
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662
Gennadij 58 минут назад
Кольцо жениха с зубом невесты ?
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