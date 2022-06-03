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Визажистка превращает саму себя в жутковатые иллюзии

Визажистка превращает саму себя в жутковатые иллюзии

Автор:
03 июня 2022 09:23
Сообщество : Искусство
Метки: Мими Чой   визажистка   грима   иллюзия   макияж   талант   фантазия   фото   
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Есть люди для которых макияж — это не способ подчеркнуть природную красоту, а настоящее поле для творчества. Сегодня мы покажем вам работы визажистки из Ванкувера Мими Чой.

У девушки более 1,8 млн подписчиков, и признаемся, им есть за чем следить: визажистка так виртуозно владеет искусством макияжа, что может слиться с окружением или создать жутковатые иллюзии. Смотрите сами!


Натюрморт

×
×

Глаза и губы

Вглубь себя

В сеточку

Лицом к лицу

Картинная галерея

Не желаете картофель фри?

Скелет рыбы

Пальцы-морковки

Цветок

Выливай

Молоко

Перевёрнутый мир

Два лица

Под вдохновением от плитки из Португалии

Что у тебя в голове

У кого-то в голове лапша, а у шаров для боулинга внутри… мозг!


У цветов есть глаза

Посмотреть на себя

Скорпион

Какой образ впечатлил вас больше всего?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мими Чой   визажистка   грима   иллюзия   макияж   талант   фантазия   фото   
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2  комментария
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SerGProS Полчаса назад
В "святые 90-е" в России глаз на жопу натягивали, не то что вот это все
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КАКАнгел 13 минут назад
очень талантливо.
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