Визажистка превращает саму себя в жутковатые иллюзии

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Есть люди для которых макияж — это не способ подчеркнуть природную красоту, а настоящее поле для творчества. Сегодня мы покажем вам работы визажистки из Ванкувера Мими Чой.
У девушки более 1,8 млн подписчиков, и признаемся, им есть за чем следить: визажистка так виртуозно владеет искусством макияжа, что может слиться с окружением или создать жутковатые иллюзии. Смотрите сами!
Натюрморт
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Глаза и губы
Вглубь себя
В сеточку
Лицом к лицу
Картинная галерея
Не желаете картофель фри?
Скелет рыбы
Пальцы-морковки
Цветок
Выливай
Молоко
Перевёрнутый мир
Два лица
Под вдохновением от плитки из Португалии
Что у тебя в голове
У кого-то в голове лапша, а у шаров для боулинга внутри… мозг!
У цветов есть глаза
Посмотреть на себя
Скорпион
Какой образ впечатлил вас больше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
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