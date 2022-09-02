15 случаев, когда люди превратили скучные горшки для растений в настоящие арт-объекты

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Предлагаю для вас примеры случаев, когда владельцы растений пошли ещё дальше: они превратили это всё буквально в арт-объекты!
Для кого-то комнатные растения — не более чем предмет интерьера. Для других же это почти как члены семьи: люди дают им имена, разговаривают с ними и подбирают для своих любимых самые красивые и стильные горшочки.
Когда комнатное растение становится искусством
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Моё новое растение и горшок идеально подходят друг другу
Ванна с пузырьками
Очаровательные кудряшки
Осьминог
Длинный язык
Я думаю, этот странный керамический держатель для салфеток отлично подходит для эпифитов
Эпифитами называют растения, которые селятся на других растениях, но не являются паразитами, а используют их исключительно как поставку. Влагу они получают из окружающей среды.
Мы повеселились дома
Девушка и её кошки довольны своими сумасшедшими летними причёсками
Кашпо для ананасов своими руками
Лягушачья семья
Это выглядит как инопланетная медуза, которая засасывает женщину в фиолетовых штанах для йоги
Хвостатые коты
Бостонский папоротник с ногами
Бонус: креативить можно не только с горшками!
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