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15 случаев, когда люди превратили скучные горшки для растений в настоящие арт-объекты

15 случаев, когда люди превратили скучные горшки для растений в настоящие арт-объекты

Автор:
02 сентября 2022 08:56
Сообщество : Фабрика идей
Метки: art   горшок   идея   креатив   круто   фантазия   фото   
295
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Предлагаю для вас примеры случаев, когда владельцы растений пошли ещё дальше: они превратили это всё буквально в арт-объекты!

Для кого-то комнатные растения — не более чем предмет интерьера. Для других же это почти как члены семьи: люди дают им имена, разговаривают с ними и подбирают для своих любимых самые красивые и стильные горшочки.

Когда комнатное растение становится искусством

×
×

Моё новое растение и горшок идеально подходят друг другу


Ванна с пузырьками


Очаровательные кудряшки


Осьминог


Длинный язык


Я думаю, этот странный керамический держатель для салфеток отлично подходит для эпифитов

Эпифитами называют растения, которые селятся на других растениях, но не являются паразитами, а используют их исключительно как поставку. Влагу они получают из окружающей среды.


Мы повеселились дома

Девушка и её кошки довольны своими сумасшедшими летними причёсками

Кашпо для ананасов своими руками

Лягушачья семья

Это выглядит как инопланетная медуза, которая засасывает женщину в фиолетовых штанах для йоги

Хвостатые коты

Бостонский папоротник с ногами

Бонус: креативить можно не только с горшками!

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Метки: art   горшок   идея   креатив   круто   фантазия   фото   
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