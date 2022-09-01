16 уморительных работ от парня, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием

Роб настолько виртуозно владеет техникой фотошопа, что может переместить себя на какую угодно фотографию знаменитости и очень даже неплохо влиться в коллектив. Выходит всё это забавно!
Парень из Бельгии или как он сам себя называет «обычный Роб» — настоящий мастер-фотошопа, который с лёгкостью организует себе встречу с любой звездой, когда ему это захочется. Сходить в гости к Биберу или не поладить с Криштиану Роналду — не вопрос.
За бортом самолёта Уилла Смита
Криштиану Роналду должен мне новый телефон
С Джастином Бибером на отдыхе
Глупая вафелька в руках Ким Кардашьян
Сон, потревоженный Канье Уэстом
Эй, Канье, не мог бы ты, пожалуйста, перестать бегать и хихикать, как маленькая девочка. Сейчас 3 часа ночи, и я пытаюсь заснуть… спасибо!
Однажды меня тошнило в Голливуде в одной машине с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Квентином Тарантино
Не самый приятный массаж в моей жизни от Карди Би
Разочарованный Боб и Билли Айлиш
Когда доставщик пиццы опаздывает уже на 30 секунд, и ты понимаешь, что есть вероятность умереть с голоду.
В заложниках у Эминема
Ничего так долго не выкладывал, потому что Эминем держал меня взаперти в своей голубиной клетке после того, как я сказал ему, что спагетти его мамы были немного не доварены… Но сейчас я свободен!
Ныряние — не наш конёк (Бейонсе и Джей Зи)
Я тебя поймал, Лео! Стоооой!
Третий не лишний (Кайли Дженнер и Трэвис Скотт)
Пишем новый хит с Бибером
Первое место в ряду на матче (Бейонсе и Джей Зи)
Было 3, а стало 4 брата Джонас
Занимательный разговор с Тейлор Свифт
Слушаю истории о любви от Тейлор.
Источник:
АНТИФИШКИ
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