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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6663 поста • 748 подписчиков подписаться
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16 уморительных работ от парня, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием

16 уморительных работ от парня, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием

Автор:
01 сентября 2022 09:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: забавно   знаменитости   креатив   прикол   фантазия   фото   фотошоп   
1031
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Роб настолько виртуозно владеет техникой фотошопа, что может переместить себя на какую угодно фотографию знаменитости и очень даже неплохо влиться в коллектив. Выходит всё это забавно!

Парень из Бельгии или как он сам себя называет «обычный Роб» — настоящий мастер-фотошопа, который с лёгкостью организует себе встречу с любой звездой, когда ему это захочется. Сходить в гости к Биберу или не поладить с Криштиану Роналду — не вопрос.


За бортом самолёта Уилла Смита

×
×

Криштиану Роналду должен мне новый телефон

С Джастином Бибером на отдыхе

Глупая вафелька в руках Ким Кардашьян

Сон, потревоженный Канье Уэстом

Эй, Канье, не мог бы ты, пожалуйста, перестать бегать и хихикать, как маленькая девочка. Сейчас 3 часа ночи, и я пытаюсь заснуть… спасибо!

Однажды меня тошнило в Голливуде в одной машине с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Квентином Тарантино

Не самый приятный массаж в моей жизни от Карди Би

Разочарованный Боб и Билли Айлиш

Когда доставщик пиццы опаздывает уже на 30 секунд, и ты понимаешь, что есть вероятность умереть с голоду.

В заложниках у Эминема

Ничего так долго не выкладывал, потому что Эминем держал меня взаперти в своей голубиной клетке после того, как я сказал ему, что спагетти его мамы были немного не доварены… Но сейчас я свободен!

Ныряние — не наш конёк (Бейонсе и Джей Зи)

Я тебя поймал, Лео! Стоооой!

Третий не лишний (Кайли Дженнер и Трэвис Скотт)

Пишем новый хит с Бибером

Первое место в ряду на матче (Бейонсе и Джей Зи)

Было 3, а стало 4 брата Джонас

Занимательный разговор с Тейлор Свифт

Слушаю истории о любви от Тейлор.


Источник:

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Метки: забавно   знаменитости   креатив   прикол   фантазия   фото   фотошоп   
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5  комментариев
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3k
Андрей 59 минут назад
Слово "уморительных" в названии лишнее.
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4k
salim777 3 минуты назад
Да задорный фотошоп, вы чё?! Парень красавчик, умелый тролль и весельчак. Намного лучше чем многие "известные" говнофотошоперы.
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1k
SHAGREEN Час назад
Х. З. зачем, но сделано не плохо.
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38k
Александр 2 часа назад
Завидую людям, которым нечем заняться...
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47k
dima423 2 часа назад
Нормуль)
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