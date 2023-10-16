«Налим» – наш ответ Страдивари

Налимову больше всего понравилось «звучание» дверей, которые, как оказалось, были изготовлены из горного клёна. Их немедленно сняли. Дом так и стоял, продуваемый всеми ветрами, пока из его частей создавались особые инструменты.

Налимов заставлял дерево не просто звучать, а петь. За время совместной работы с Андреевым мастер создал более 300 инструментов. Большая часть – балалайки, меньшая – домры. На счету Семёна Ивановича также уникальные гусли. Все балалайки собирались из разных пород дерева – корпус из клёна, дека из ели, гриф из груши. Клей Налимов варил из осетра, а состав лака варьировался в зависимости от породы и состояния древесины, используемой для создания инструмента.