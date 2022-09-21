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Фокомелия – не приговор. Человек-тюлень доказал это на своём примере

Фокомелия – не приговор. Человек-тюлень доказал это на своём примере

Автор:
21 сентября 2022 13:00
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Эли Боуэн   болезнь   конечность   особенность   судьба   успех   фокомелия   цирк   человек-тюлень   
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В обычной американской семье 14 октября 1844 года родился мальчик. Эли Боуэн, в отличие от своих 9 братьев и сестёр, появился на свет с редким генетическим отклонением. Что не помешало ему прожить яркую, долгую и, в общем-то, счастливую жизнь.

Ребенок страдал фокомелией – болезнью, вследствие которой у человека отмечается недоразвитость конечностей. В случае с Эли она была очень серьезной: у мальчика практически отсутствовали нижние конечности. Были только маленькие деформированные ступни, начинавшиеся сразу от таза. Из-за чего тело малыша напоминало тюлененка. Но мальчик рос в атмосфере любви и заботы и в остальном ничем  не отличался от своих сверстников.

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Эли с юных лет осознавал, что он отличается от других. Но поскольку целеустремленности ему было не занимать, он научился ходить на руках. Постоянные тренировки сделали его тело сильным, а дух несгибаемым. Уже в 13-летнем возрасте паренек, которому дали прозвище «безногое чудо», выступал в цирке, легко  справляясь с такими сложными для него трюками как кувырки, прыжки и даже сальто.

С 21 одного года он уже полностью ушел в этот бизнес, выступая в различных труппах и неизменно поражая публику. Он освоил трюки с акробатическим шестом, в разы повысив сложность своих представлений и интерес к ним.

Рост Эли был всего 60 сантиметров, и при этом парень не страдал от недостатка женского внимания, пользуясь успехом у девушек.

Гастролируя по Великобритании, парень познакомился с человеком, ставшим для него идеальным партнером по сцене. Им стал Чарльз Трипп – тоже чудо, но только безрукое.

В совместных выступлениях они органично дополняли друг друга. Их номер с велосипедом стал классикой: безногий Эли держал руль, а безрукий Чарли крутил педали. При этом мужчины шутили и по-доброму обыгрывали физические недостатки своих тел.

Эли вступил в брак, когда ему было 26 лет. Избранницей стала юная хорошенькая Марта Хейнс, которая была на 10 лет младше мужа. За время совместной жизни и у них родились совершенно здоровые сыновья. Человек-тюлень хорошо зарабатывал в цирке и дал всем четверым блестящее образование. Известно, что один из них впоследствии занял пост судьи, а еще один стал успешным бизнесменом.

Вплоть до самой старости Эли выступал в цирке. Он, несмотря на физические особенности, прожил долгую не только по тем, но и по современным меркам жизнь и скончался от осложнений после пневмонии в 1924 году, немного не дожив до 80-летия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Эли Боуэн   болезнь   конечность   особенность   судьба   успех   фокомелия   цирк   человек-тюлень   
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11  комментариев
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1k
svarog19692007 2 часа назад
Мда , силен не столько телом ( но и им тоже ) , сколь духом !
Уважение таким людям !
Достойный пример .
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2k
веселый просто 51 минуту назад
Напомнило фильм -Бивень
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4k
Ivan Час назад
Не все после сегодняшнего указа останутся с ручками/ножками, но унывать не стоит, да?
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927
Мария Коненкова 2 часа назад
Главное чтоб человек был хороший.
Помню случай из своей практики. К нам в стационар поступил мужчина 50 лет, как говорят в народе, горбун. У него был чудовищный кифосколиоз, за счет того, что грудная клетка была искривлена во все стороны, рост его был где-то 140 см, не выше. Помимо этого, он был рыжий и объективно некрасивый лицом, просто карлик Нос, ей-богу. И вот у этого мужчины была молодая, гораздо моложе его, высокая и очень красивая жена. Я помню, как они ходили по коридору отделения, она ему помогала расхаживаться после операции - идут держась за руки, его макушка чуть выше уровня её талии, впечатление от пары самое удивительное. Все удивлялись, как она, мол, с ним живет, зачем. Я говорила, значит, чем-то он её привлёк, минуя внешность, значит, есть другие достоинства.
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