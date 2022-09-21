Фокомелия – не приговор. Человек-тюлень доказал это на своём примере

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Рост Эли был всего 60 сантиметров, и при этом парень не страдал от недостатка женского внимания, пользуясь успехом у девушек.