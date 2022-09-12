Батарея Нартова: почему русское «чудо-оружие» не нашло применения

Вид орудия причудлив. Как, собственно, и замысел, принципиально отличающий батарею Нартова от прочих митральез. Если в норме в батареи на едином лафете объединялись стволы мушкетного или чуть большего калибра (17-25 мм), причём выстрел производился пулями, залпом сразу из всех стволов, то у Нартова и калибр был качественно больше — 76 мм — и тактика хитроумнее.

Суть идеи заключалась в возможность быстро, менее, чем за минуту, один за другим, проворачивая колесо, дать восемь залпов. Причём, каждый из 5-6 объединённых запальной полкой стволов расположенных в одной плоскости, но «с развалом». То есть, било орудие широким, сплющенным конусом, выкашивая пехоту по большому фронту.