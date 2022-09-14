"Кунаки влюбленного джигита": что такое куначество на Кавказе и откуда оно появилось?

Часто люди думают, что кунаки это просто какие-то особо близкие друзья влюбленного джигита. Но сие не совсем так. Обычай куначества на Кавказе гораздо драматичнее и романтичнее.

На самом деле, кунаки (от тюрского слова "конак" - гость, или от чеченского "кьонах" - благородный человек) это мужчины совершенно друг другу не родственные. Очень часто из совершенно разных кланов и даже разных народов. Однако давшие особую клятву верности помогать один другому в любых условиях. Вплоть до последней минуты жизни.

Обычно обряд посвящения в кунаки скреплялся капелькой крови - надрез кинжалом на руке и следом рукопожатие. Кунаки также обменивались особо личными вещами - папахами, конями.

Кунак для кунака - это даже больше чем брат. Отношение к нему должно быть гораздо более ответственным, чем к родственнику. За спасение своих кунаков кавказцы должны были отдавать собственные жизни. А в случае их гибели могли мстить кровной местью.

Кунаки испокон веку были у многих русских терских казаков. У многих известных русских писателей, служивших на Кавказе. Например, у Михаила Юрьевича Лермонтова или Льва Толстого (легендарный чеченец Садо Месербиев).