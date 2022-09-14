"Кунаки влюбленного джигита": что такое куначество на Кавказе и откуда оно появилось?

Всем нам памятна, дорогие друзья, знаменитая фраза из фильма "Кавказская пленница" - дядя Джебраил настоятельно просил Шурика передать похищенную невесту Нину "кунакам влюбленного джигита".
Но кто же такие эти самые кунаки и откуда они взялись? Давайте разберемся.
Часто люди думают, что кунаки это просто какие-то особо близкие друзья влюбленного джигита. Но сие не совсем так. Обычай куначества на Кавказе гораздо драматичнее и романтичнее.
На самом деле, кунаки (от тюрского слова "конак" - гость, или от чеченского "кьонах" - благородный человек) это мужчины совершенно друг другу не родственные. Очень часто из совершенно разных кланов и даже разных народов. Однако давшие особую клятву верности помогать один другому в любых условиях. Вплоть до последней минуты жизни.
Обычно обряд посвящения в кунаки скреплялся капелькой крови - надрез кинжалом на руке и следом рукопожатие. Кунаки также обменивались особо личными вещами - папахами, конями.
Кунак для кунака - это даже больше чем брат. Отношение к нему должно быть гораздо более ответственным, чем к родственнику. За спасение своих кунаков кавказцы должны были отдавать собственные жизни. А в случае их гибели могли мстить кровной местью.
Кунаки испокон веку были у многих русских терских казаков. У многих известных русских писателей, служивших на Кавказе. Например, у Михаила Юрьевича Лермонтова или Льва Толстого (легендарный чеченец Садо Месербиев).
Но зачем вообще нужен был кавказцам такой необычный инструмент клятвенной дружбы?
Все просто. Жизнь на Кавказе сложна и полна постоянных опасностей. Человек мог оказаться далеко от свои родни, мог всю ее потерять. Однако рядом на новом месте оказывались те самые кунаки, верные друзья через клятву, что всегда обязаны были прийти на выручку.
Куначество здорово помогало в пестроте кавказской этнической картины налаживать связи между соседними народами, снимало между ними барьеры и вопросы межнациональных свар.
Потому и появилось среди горцев то самое куначество. Как считается, примерно в XIV-XV вв, наиболее сложной эпохе в истории средневекового Кавказа.
Как вам такой обычай куначества ?
Источник:
АНТИФИШКИ
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