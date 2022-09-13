FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5379 постов • 1381 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Почему за швейными машинками Зингер охотятся антиквары?

Почему за швейными машинками Зингер охотятся антиквары?

Автор:
13 сентября 2022 10:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: антиквар   интересно   машинка Зингер   познавательно   факты   фото   
2063
5

С 1990-х годов среди скупщиков старинных предметов начался настоящий бум поисков швейных машин Зингер в России.

Эта американская марка — одна и легенд швейного дела. Исаак Зингер открыл свое производство в 1851 году. Уже вскоре его машины приобрели славу лучших в мире и пользовались огромным спросом.

Чтобы не везти машинки из-за океана в Россию, Зингер построил свой завод в Подольске.

Поэтому в нашей стране их было очень много.

И сегодня находятся желающие купить даже неработающие экземпляры за хорошие деньги.

Зачем нужны антикварам и скупщикам старины машины Зингер?

Какие легенды и правдивые истории стоят за этим спросом?

Легендарные металлы

Существует множество мифов и историй, объясняющих непрекращающийся интерес антикваров к машинам Зингера.

Периодически одни из них опровергают, другие подтверждают. Но интерес к машинам сохраняется.

×
×

Рассказывают, что бум поиска дореволюционных машинок связан с материалами, из которых они делались.

По этой версии в части машин есть детали из палладиевых сплавов.

Во времена работы заводы Зингера в Подольске этот металл еще не был таким дорогим и вполне мог использоваться в производстве.

Сегодня же его стоимость сопоставима с золотом и платиной. А потому искатели сокровищ продолжают скупать дореволюционные машинки.

Есть еще одна легенда. Во времена массовой экспроприации большевиками ценностей после Октябрьской революции кустари научились переплавлять золото в форму корпуса или отдельных деталей машины Зингера. Они считались орудием труда и не подлежали изъятию в пользу новой власти. Говорят, что машины с золотыми частями еще периодически можно найти.


Легендарная серия

Есть еще одна причина, по которой машины Зингера разыскивают антиквары.

В 1998 году распространилась информация, что корпорация Зингер, действующая и по сей день, готова выкупить аппараты легендарной серии, чьи номера начинаются с единицы.

За одно свое изделие из этой серии Зингер якобы готовы платить от 30 тысяч до миллиона.

Официальных подтверждений этому нет. Но и опровержений информации компания тоже не дает.


Красиво стоит

Есть еще одна причина неутихающего интереса к машинкам Зингера.

Их полюбили дизайнеры и другие творческие личности.

Станины с витыми боковинами — один из самых востребованных элементов для оформления интерьеров в стиле ретро, шебби-шик, модерн. Машинка Зингера — центральный объект во множестве инсталляций.

Из них делают столики, консоли, этажерки и многое другое.

Дизайнеры миллион, конечно, не заплатят, но спрос на дореволюционные Зингеры не падает многие годы.

Есть и коллекционеры, которые покупают машинки в целях собирательства или как антикварную редкость.


Машинка Зингера иголочку сломала…

Есть и весьма прозаическая причина скупки машин этого бренда.

Многие из них по-прежнему шьют.

И есть те, кто предпочитают старые добрые Зингеры любым навороченным электронным аппаратам.

Швеи ценят, что Зингер берет все — от толстой джинсы и кожи до легкого шелка.

Поэтому машинки покупают для использования по прямому назначению и на запчасти.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: антиквар   интересно   машинка Зингер   познавательно   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Борис Карабанов Час назад
Есть ручная. 1906. Да, и по сей день шьёт всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
vijilante 18 минут назад
А на самом деле што ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov Полчаса назад
По большей части - выдумки.
Машинка добротная - это да, ломаться там особо не чему, если смазывать и чистить.
Золота и палладия там конечно никакого не было, "золотые вставки" - это латунь + золотая краска.
Обычная машинка с минимумом функций и практически без регулировок, как правило - только прямая строчка.
Насчет того, что "шьёт все" - тоже брехня, кожу не особо берёт, толстую иглу не вставишь, а тонкая ломается. Брезент - 3 слоя - максимум, дальше петлять начинает.
Пользовались ею только потому, что ничего другого не было, когда в 1982 купили электрический "Радом" с кучей функций (тоже, к стати - чугунный корпус) Зингер без сожаления отдали соседям (сейчас бы конечно продали). Те, к стати, при переезде отволокли его на помойку, никто из знакомых забрать не захотел, "Авит" всяких тогда не было. А вот "Радом" до сих пор трудится без поломок.

PS столик конечно прикольный, но к нему нужна вся мебель в ретро-стиле...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
perekrestok 42 минуты назад
У бабушки была такая Зингер с ножным приводом. И еще одна немецкая с ручным. Прикольно было сидеть, давить на педаль и смотреть как крутятся детальки. Надежная была машина раз не сломалась, поскольку не я один из внуков упражнялся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
879
ОМ 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
SerGProS 50 минут назад
У меня стоит дома машинка не хуже. Фирма Tikka Не антиквариат, но не уступает по простоте и надежности изготовления. Главные преимущества : вечна, на ней можно шить кожу

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−11
Комментарий удален
5
40k
Игорь 56 минут назад
Эти машинки не просто шьют, а способны прошить довольно толстую кожу. И бум по их скупке совпал с бумом моды на кожанные куртки, и бумом на открытие мелких кооперативов и частных ателье.

А про золотые детали и скупку этих машинок фирмой Зингер я первый раз слышу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Том Сойер Час назад
Слышал только про золотые станины и части, в 90-х эта легенда муссировалась в разных кругах - от антикваров до мелких и средних бандюков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Sata33 Час назад
есть парочка на даче )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1137980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вывели на эмоции: фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским "Динамо" флаги РФ и маски с Путиным
Вывели на эмоции: фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским "Динамо" флаги РФ и...
Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли
Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли
Набирающие популярность в сообществах
Швейцарская страховая компания приносит извинения за инсценировку возгорания Tesla во время постановочного краш-теста
Швейцарская страховая компания приносит извинения за инсценировку возгорания Tesla во...
Что будет с кожей, если 50 лет работаешь под палящим солнцем
Что будет с кожей, если 50 лет работаешь под палящим солнцем
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#люди#Приколы#животные#Разное#сарказм#автомир#актеры
#Юмор#картинки#история#позитив#прикол#сатира#автомобили#шоу бизнес#Россия#красота
#факты#в мире#кино#фотографии#интересное#СССР#новости#улыбнуло#фильм#роль
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как страшные сказки научили английских детей читать Как страшные сказки научили английских детей читать Поезда-гиганты длиной в 7 км. Что о них известно? Поезда-гиганты длиной в 7 км. Что о них известно? Зачем фридайверы закрывают друг другу рот рукой Зачем фридайверы закрывают друг другу рот рукой Батарея Нартова: почему русское «чудо-оружие» не нашло применения Батарея Нартова: почему русское «чудо-оружие» не нашло применения Великаны действительно существовали: кем были кифийцы из Африки Великаны действительно существовали: кем были кифийцы из Африки

На что жалуетесь?

Вернуться