Почему за швейными машинками Зингер охотятся антиквары?

С 1990-х годов среди скупщиков старинных предметов начался настоящий бум поисков швейных машин Зингер в России.
Эта американская марка — одна и легенд швейного дела. Исаак Зингер открыл свое производство в 1851 году. Уже вскоре его машины приобрели славу лучших в мире и пользовались огромным спросом.
Чтобы не везти машинки из-за океана в Россию, Зингер построил свой завод в Подольске.
Поэтому в нашей стране их было очень много.
И сегодня находятся желающие купить даже неработающие экземпляры за хорошие деньги.
Зачем нужны антикварам и скупщикам старины машины Зингер?
Какие легенды и правдивые истории стоят за этим спросом?
Легендарные металлы
Существует множество мифов и историй, объясняющих непрекращающийся интерес антикваров к машинам Зингера.
Периодически одни из них опровергают, другие подтверждают. Но интерес к машинам сохраняется.
Рассказывают, что бум поиска дореволюционных машинок связан с материалами, из которых они делались.
По этой версии в части машин есть детали из палладиевых сплавов.
Во времена работы заводы Зингера в Подольске этот металл еще не был таким дорогим и вполне мог использоваться в производстве.
Сегодня же его стоимость сопоставима с золотом и платиной. А потому искатели сокровищ продолжают скупать дореволюционные машинки.
Есть еще одна легенда. Во времена массовой экспроприации большевиками ценностей после Октябрьской революции кустари научились переплавлять золото в форму корпуса или отдельных деталей машины Зингера. Они считались орудием труда и не подлежали изъятию в пользу новой власти. Говорят, что машины с золотыми частями еще периодически можно найти.
Легендарная серия
Есть еще одна причина, по которой машины Зингера разыскивают антиквары.
В 1998 году распространилась информация, что корпорация Зингер, действующая и по сей день, готова выкупить аппараты легендарной серии, чьи номера начинаются с единицы.
За одно свое изделие из этой серии Зингер якобы готовы платить от 30 тысяч до миллиона.
Официальных подтверждений этому нет. Но и опровержений информации компания тоже не дает.
Красиво стоит
Есть еще одна причина неутихающего интереса к машинкам Зингера.
Их полюбили дизайнеры и другие творческие личности.
Станины с витыми боковинами — один из самых востребованных элементов для оформления интерьеров в стиле ретро, шебби-шик, модерн. Машинка Зингера — центральный объект во множестве инсталляций.
Из них делают столики, консоли, этажерки и многое другое.
Дизайнеры миллион, конечно, не заплатят, но спрос на дореволюционные Зингеры не падает многие годы.
Есть и коллекционеры, которые покупают машинки в целях собирательства или как антикварную редкость.
Машинка Зингера иголочку сломала…
Есть и весьма прозаическая причина скупки машин этого бренда.
Многие из них по-прежнему шьют.
И есть те, кто предпочитают старые добрые Зингеры любым навороченным электронным аппаратам.
Швеи ценят, что Зингер берет все — от толстой джинсы и кожи до легкого шелка.
Поэтому машинки покупают для использования по прямому назначению и на запчасти.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Машинка добротная - это да, ломаться там особо не чему, если смазывать и чистить.
Золота и палладия там конечно никакого не было, "золотые вставки" - это латунь + золотая краска.
Обычная машинка с минимумом функций и практически без регулировок, как правило - только прямая строчка.
Насчет того, что "шьёт все" - тоже брехня, кожу не особо берёт, толстую иглу не вставишь, а тонкая ломается. Брезент - 3 слоя - максимум, дальше петлять начинает.
Пользовались ею только потому, что ничего другого не было, когда в 1982 купили электрический "Радом" с кучей функций (тоже, к стати - чугунный корпус) Зингер без сожаления отдали соседям (сейчас бы конечно продали). Те, к стати, при переезде отволокли его на помойку, никто из знакомых забрать не захотел, "Авит" всяких тогда не было. А вот "Радом" до сих пор трудится без поломок.
PS столик конечно прикольный, но к нему нужна вся мебель в ретро-стиле...
А про золотые детали и скупку этих машинок фирмой Зингер я первый раз слышу.