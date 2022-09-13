Почему за швейными машинками Зингер охотятся антиквары?

Эта американская марка — одна и легенд швейного дела. Исаак Зингер открыл свое производство в 1851 году. Уже вскоре его машины приобрели славу лучших в мире и пользовались огромным спросом.

Чтобы не везти машинки из-за океана в Россию, Зингер построил свой завод в Подольске.

Поэтому в нашей стране их было очень много.

И сегодня находятся желающие купить даже неработающие экземпляры за хорошие деньги.

Зачем нужны антикварам и скупщикам старины машины Зингер?

Какие легенды и правдивые истории стоят за этим спросом?

Легендарные металлы

Существует множество мифов и историй, объясняющих непрекращающийся интерес антикваров к машинам Зингера.

Периодически одни из них опровергают, другие подтверждают. Но интерес к машинам сохраняется.