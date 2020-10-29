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Рейтинг самых читаемых книг в России

Рейтинг самых читаемых книг в России (31 фото)

Автор:
29 октября 2020 11:25
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: интересно   книга   подборка   познавательно   фото   чтение   что почитать   
979
31
В современности многие люди стараются хотя бы на некоторое время отказаться от компьютеров и телефонов, чтобы окунуться в увлекательную историю, в подробностях описанную в книге.
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Метки: интересно   книга   подборка   познавательно   фото   чтение   что почитать   
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25k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Оставим вкусовщину, но п.3...

=Именно поэтому на сегодняшний день количество экземпляров, проданных во всем мире, превышает отметку в 100 млн.=

Оно понятно, что эту хню должен иметь каждый партийный китаец. Но Россия тут при чем?
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1k
zenon Минуту назад
Девочка делает уроки. Её братик вслух читает книгу. Она ему говорит - ты не мог бы читать про себя? Братик отвечает - тут про меня ничего не написано. Самое главное в предлагаемых книгах - фантастика и жизнь которой нет. Читать произведения советских писателей - строго запрещено! Ведь в них написано рекомендации как правильно делать галоши и ничего больше. Есть там конечно, много патриотического, но про эту власть написано, как трудящийся люд с ней боролся и отстоял всё то, что теперешняя развалила.
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162
Атомный Крот Полчаса назад
Что-то я сомневаюсь, что цитатник Мао Цзедуна стоит на третьем месте в рейтинге "самых читаемых книг в России".
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11k
Альф 57 2 часа назад
Кто нибудь читал 'Шантарам'? Что скажете про книгу?
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18k
Слепой Пью 2 часа назад
Ой, мля - это какие же тараканы у автора поста, успешного егегешника?!?!?! Учительницу литературы евойную - убить учебниками и методичками по голове! Считать добрую половину выложенного ЛИТЕРАТУРОЙ, да еще лучшей и самой читаемой в России... я худею, дорогая редакция...
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Известнейшая по всему миру книга о Холокосте имеет непримечательное название. Ее автором является сама Анна Франк – еврейская девочка, которая в течение двух лет писала собственные мемуары в период немецкой оккупации."-
-причем писала её "во время оккупации" несуществующей тогда шариковой,с"ка,ручкой!)))

Дневник Анны Франк оказался фальшивкой

https://www.politforums.net/historypages/1390987469.htmlhttps://www.politforums.net/historypages/1390987469.html
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4k
Ya 2 часа назад
Какое говно читают-такое говно и в голове. А "Анна Каренина" аж на 21 месте. Ну наверно список надо скорректировать по регионам. Я часто "тусуюсь" в одном вузе, так тут среди мокрощелок модны два автора-Пауло Коэльо и Ницше. Наверно очень актуально для России.
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56k
Опиум для народа Ya 3 минуты назад
Ну это они так говорят,что типа читают,модно же...
А Ницше-довольно унылое говно. Может и был популярен в своё время...
"Анна Каренина",кстати тоже. ИМХО.
Коэльо не читал,здесь сказать ничего не могу.
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110
евгений 2 часа назад
Больше половины -вокзальное чтиво какое-то. Уж простите, но те действительно читает, увидев Гарри Поттера, сумерки и одиночество в сети - покрутят пальцем у виска))
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11k
Альф 57 евгений 2 часа назад
Полностью согласен.
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27k
BuG 3 часа назад
Простите, а где административный и уголовный кодексы?
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68
Лингам 3 часа назад
Очень спорный рейтинг, не понятно как оценивалась "читаемость" книг. Прошел по ссылке в источнике и сложилось впечатление, что это просто рекламная подборка.
Я иногда бываю в метро и не могу сказать за читающих в электронном формате, хотя они чаще играют в простенькие игры, но указанные книги почти не встречал. Народ любит очень легкое чтиво в основном.
Так что реклама скорее, тем более по ссылке можно и купить книги, не так ли?
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1k
Андрей 4 часа назад
Глупости, в топе "Колобок" и это без вариантов.
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12k
Ligov 4 часа назад
И рейтинг сомнительный. И вот это заявление:
"Именно к бумажным источникам обращаются читатели, ведь они не напрягают органы зрения, не требуют подключения к интернету и приятно пахнут сразу после приобретения в магазине."
Электронные книги давно заменили бумажные. Настроить можно все, от цвета-тона до размера шрифта. Про экономию и не говорю. У меня сейчас закачано примерно тысяча книг, разорился бы если покупал в магазинах...)
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12k
Ligov Eltiftel 3 часа назад
Ну да. Это как с "теплым ламповым звуком".)
Понятно конечно что привычки вторая натура. Но уже не могу себя представить читающим бумажные книги, хотя лет десять назад точно так же говорил о электронных...)
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5k
vitenok Ligov 3 часа назад
А я решил для себя этот вопрос так - я собираю книги. Книга должна быть относительно старой, интересной, и в хорошем издании, что бы было приятно в руках держать. На сегодняшний день 57 книг. В основном все советские.
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14k
dimitr Eltiftel 2 часа назад
СтивИн Кинг? Однако... Для бриллианта на Ваших книжных полках достаточно небрежное отношение.
Но это лирика.
А по факту - бумажная книга всего лишь набор мёртвых варёных древесных волокон и чернил.
В этом смысле она не лучше и не хуже электронной книги.
Но электронная книга всё же лучше, потому что обычно можно прочитать текст произведения, не покупая весьма дорогой печатный вариант, и потом уже решить, хотите ли вы иметь бумажный экземпляр у себя на полке.

Всякие же там предпочтения и одушевления - особенности психики каждого индивидуума, не более того.
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9k
Eltiftel dimitr 2 часа назад
живая книга имеет запах...она пахнет чернилами и бумагой... а планшет - пластиком...
Но тем не менее, я солидарен, каждому - своё
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14k
dimitr Eltiftel 55 минут назад
Я больше скажу - старые книги пахнут иначе, чем новые, и мне запах старых нравится больше)
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