Рейтинг самых читаемых книг в России

Перечень лучших книг 21 века включает издания, которые привлекают внимание огромной массы читателей и имеют минимальное количество так называемых хейтеров. Все эти книги способны поднять настроение читателю и заставить его поразмыслить о чем-то важном. Кроме того, погружаясь в историю буквально на полчаса, каждый человек получает возможность вдоволь насладиться этим периодом и отдохнуть от повседневной и скучной рутины.
1. Гарри Поттер
Читателям еще с 1997 года полюбилась серия увлекательных сказок, повествующих о юном волшебнике. На сегодняшний день с этими книгами ознакомились не только дети, но и взрослые люди, хотя первоначально она предназначалась лишь для первой категории читателей. Великое произведение переведено на 67 языков, оно уже давно бьет все рекорды по продажам на рынке мирового уровня.
К тому же, после выхода первого фильма по книге на экраны популярность бумажных изданий возросла, ведь современному обществу больше нравится полная история с создаваемыми в своей голове спецэффектами, а не «киношная» подача.
2. 451 градус по Фаренгейту
Настоящие фанаты Брэдбери знают, что именно в этом и заключается его главная особенность. На сегодняшний день автор является достойным лауреатом множества литературных и прочих премий. Читателям нравится магический реализм прозы, а также рукотворные механизмы радости, способные перенести любого человека из реальности в волшебный мир детства – все это присутствует в знаменитом произведении 451 градус по Фаренгейту. Именно поэтому его, как и Гарри Поттера, обожают и взрослые, и дети.
3. Цитаты Мао Цзэдун
Во времена жизни правителя КНР каждому местному жителю обязательно требовалось знать все 427 цитат и строго соблюдать их. Несмотря на то, что после смерти великого правителя прошло почти 50 лет, многие люди и по сегодняшний день настоятельно рекомендуют своим знакомым искать ответы на сложные вопросы именно в этой книге.
Именно поэтому на сегодняшний день количество экземпляров, проданных во всем мире, превышает отметку в 100 млн.
4. Властелин колец
Произведение покорило сердца людей спустя буквально месяц после выхода в продажу, которая свершилась в далеком 1954 году. Продаваемый тираж на сегодняшний день превышает 500 млн. экземпляров по всему миру.
Начав читать книгу, человек моментально погружается в мир гномов и хоббитов, где есть страшный Мордор и око Саурона, а главными героями являются Гендальф и Фродо – обо всем этом наверняка слышал каждый человек, поэтому о Властелине колец знают даже те, кто его пока не прочитал.
5. 1984
В книге автор пытается донести до читателей, что нет ничего ужаснее тотальной несвободы, и получается у него это весьма неплохо. Здесь он спрятал главный вопрос: что страшнее – «общество потребления», доведенное до абсурда или же «общество идеи», доведенное до абсолюта. Ответить на него, конечно, предстоит каждому читателю самостоятельно, ведь взгляды на жизнь у каждого разные и повторяются они лишь в самых крайних случаях.
6. Маленький принц
Автор точно знал, как это делается. Экзюпери подарил миру не только удивительный текст, раскрывающий множество интересных тайн для детей и даже взрослых, но и собственные иллюстрации к нему. В книге изображения поданы в самых разных интерпретациях, поэтому они понравятся всем читателям.
Количество языков, на которые переведена эта книга, превышает отметку в 100 штук. Что касается проданного тиража, на сегодня он составляет уже около 400 млн. экземпляров.
7. Шантарам
В книге описывается преломленная исповедь человека, сумевшего самостоятельно «подняться со дна» и уцелеть. Тиражи произведения разошлись по всему миру, из которых более половины миллиона продались на территории России.
Большинство людей, прочитавших данную книгу хотя бы раз, непременно желают повторить это спустя время. Некоторые из них даже утверждают, что впечатления остаются потрясающие и после третьего, и даже после седьмого прочтения шедевра.
8. Код да Винчи
Настоящий подростковый бестселлер с удовольствием читают и взрослые люди, поскольку история тут действительно завораживающая. Популярность произведения подняли два фактора – его перевод на 44 мировых языка и успешная экранизация. Кроме того, в качестве рекламы послужила и негативная критика архиепископа Анджело, которая только заставила читателей обратить внимание на этот шедевр.
9. Убить пересмешника
Здесь описывается история одной семьи, которая проживает в вымышленном городе Америки. Действие разворачивается в тридцатые годы двадцатого века – это как раз то время, когда Штаты были погружены в Великую Депрессию. Сам рассказ ведется от имени восьмилетней девчушки, которая проживает со своим отцом, адвокатом по профессии, и родным братом.
Здесь смешиваются воедино детские страхи и настоящие взрослые проблемы, горькая реальность и желание добиться справедливости. Именно из этой книги каждый читатель может увидеть мир глазами маленького ребенка и сделать соответствующие выводы для себя.
10. Алхимик
Книга поступила в продажу достаточно давно, но по сегодняшний день она не теряет популярности и активно раскупается ценителями литературы в разных странах.
11. Зеленая миля
Он повествует читателям о тюремном блоке для так называемых смертников. Рассказ ведется от Пола – бывшего и уже постаревшего надзирателя. Роман доводит до слез любого, кто его прочитает.
Экранизация произведения произошла в 1999 году, где главную роль сыграл величественный Том Хэнкс – фильм и по сегодняшний день не сходит с лидирующих позиций рейтингов, поскольку он является как раз одним из тех, которые сняты практически в точности по книге, без крупных вырезок и самодеятельности режиссеров.
12. Унесенные ветром
Книга погружает читателей в мир любви, дружбы, преданности и предательстве, что происходит во время гражданской войны в Америке. Шедевральный сюжет и успешная экранизация помогают Митчелл набирать популярность даже спустя время после ее смерти.
13. Мастер и Маргарита
Этот роман никогда не нуждался в рекламе, но тем не менее сумел покорить весь мир. Здесь описывается настоящая любовь и каждому читателю предстоит самостоятельно решить для себя, чем станет данное произведение.
14. Три товарища
Три товарища рассказывают как раз о людях, объединенных фронтовым прошлым. Несмотря на пережитое, главные герои продолжают искать свой путь в жизни и, конечно же, не оставляют друг друга в беде, чего бы им это не стоило.
15. Дневник Анны Франк
16. Над пропастью во ржи
Главным персонажем является мальчишка Холден. Ему всего шестнадцать лет, а представляет он собой обычного «балбеса», но с большим сердцем. Здесь нет границ времени, произведение позволяет понять, что рамки, установленные в жизни, не позволяют полностью выплеснуть свой потенциал, и только избавившись от них удастся окунуться вглубь своих мечтаний и вдоволь насладиться ими.
17. Алиса в стране чудес
18. Вино из одуванчиков
19. Лолита
20. Портрет Дориана Грея
21. Анна Каренина
Всего в одной книге уместилась целая драма жизни, саморазрушающая любовь дамы и поиски самой себя и формирование настоящей личности. Все это описано в традициях русской классики, а потому ценители отечественных произведений давних лет уж точно оценят этот роман.
Несмотря на то, что написан он был в далеком 19 веке, его популярность не угасает и по сегодняшний день. К тому же, ближе к 1900-м годам книга уже была переведена на несколько языков, за счет чего сейчас она занимает свое место в золотом фонде мировой литературы.
22. Понедельник начинается в субботу
23. Гордость и предубеждение
24. Одиночество в сети
25. История одиночества
26. Девушка из Бруклина
В книге идет речь о молодой паре, которая состоит в отношениях длительное время. Он готов на все ради нее и желает узнать о сокровенном, поэтому просит свою даму сердца перед свадьбой рассказать все скрытое. Она же даже представить себе не могла, что единственная фотография, показанная возлюбленному, может серьезно изменить ход их отношений. Пережитый стыд не дает девушке покоя и она сбегает, а юноша отправляется на ее поиски, чтобы еще больше узнать о даме и продолжить жить вместе с ней.
27. Спящие красавицы
28. Думай и богатей
Также на написание книги побудил разговор с Эндрю Карнеги, самым богатым человеком того времени.
29. Форма воды
История повествует читателю об отношениях полубожества, обитающего на глубине, с обычной девушкой. Главные герои переполнены страданиями из-за жестокого окружения и государственного правительства, но все это только придает им больше сил и сподвигает на новые победы. Только вместе они способны побороть любые невзгоды и добиться настоящего счастья. А вот удастся им это или нет – читатель сможет узнать лишь в самом конце произведения, потому как интрига здесь сохраняется вплоть до последних страниц.
30. Сумерки. Сага
Источник:
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=Именно поэтому на сегодняшний день количество экземпляров, проданных во всем мире, превышает отметку в 100 млн.=
Оно понятно, что эту хню должен иметь каждый партийный китаец. Но Россия тут при чем?
-причем писала её "во время оккупации" несуществующей тогда шариковой,с"ка,ручкой!)))
Дневник Анны Франк оказался фальшивкой
https://www.politforums.net/historypages/1390987469.htmlhttps://www.politforums.net/historypages/1390987469.html
А Ницше-довольно унылое говно. Может и был популярен в своё время...
"Анна Каренина",кстати тоже. ИМХО.
Коэльо не читал,здесь сказать ничего не могу.
Я иногда бываю в метро и не могу сказать за читающих в электронном формате, хотя они чаще играют в простенькие игры, но указанные книги почти не встречал. Народ любит очень легкое чтиво в основном.
Так что реклама скорее, тем более по ссылке можно и купить книги, не так ли?
"Именно к бумажным источникам обращаются читатели, ведь они не напрягают органы зрения, не требуют подключения к интернету и приятно пахнут сразу после приобретения в магазине."
Электронные книги давно заменили бумажные. Настроить можно все, от цвета-тона до размера шрифта. Про экономию и не говорю. У меня сейчас закачано примерно тысяча книг, разорился бы если покупал в магазинах...)
Понятно конечно что привычки вторая натура. Но уже не могу себя представить читающим бумажные книги, хотя лет десять назад точно так же говорил о электронных...)
Но это лирика.
А по факту - бумажная книга всего лишь набор мёртвых варёных древесных волокон и чернил.
В этом смысле она не лучше и не хуже электронной книги.
Но электронная книга всё же лучше, потому что обычно можно прочитать текст произведения, не покупая весьма дорогой печатный вариант, и потом уже решить, хотите ли вы иметь бумажный экземпляр у себя на полке.
Всякие же там предпочтения и одушевления - особенности психики каждого индивидуума, не более того.
Но тем не менее, я солидарен, каждому - своё