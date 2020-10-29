Рейтинг самых читаемых книг в России

Один из самых гениальных романов нашего соотечественника Льва Толстого не оставляет равнодушным ни единого своего читателя.







Всего в одной книге уместилась целая драма жизни, саморазрушающая любовь дамы и поиски самой себя и формирование настоящей личности. Все это описано в традициях русской классики, а потому ценители отечественных произведений давних лет уж точно оценят этот роман.



Несмотря на то, что написан он был в далеком 19 веке, его популярность не угасает и по сегодняшний день. К тому же, ближе к 1900-м годам книга уже была переведена на несколько языков, за счет чего сейчас она занимает свое место в золотом фонде мировой литературы.