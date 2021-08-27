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"Качалка" - как много в этом звуке для сердца ХХ века слилось

"Качалка" - как много в этом звуке для сердца ХХ века слилось (3 фото)

Автор:
27 августа 2021 11:06
Сообщество : Спорт
Метки: Физкультура   интересно   качалка   люди   спорт   спортзал   фото   
131
3

Тот, кто хоть раз бывал в "качалке", не забудет ту атмосферу никогда.

На стенах постеры с накачанными актёрами или модными актрисами, всегда много народу, помещение, как правило, очень тесное. Не нужно говорить, что ambre от всех тренирующихся исходил соответствующий. Потому что открывать можно было только форточку - чтобы никого из взмыленных не продуло.


И сейчас вспоминаю - там не было толстяков. То есть туда приходили люди либо для поддержания уже существующей спортивной формы, либо для ещё улучшения. Может, время тогда было такое - спортивный дух павшего СССР ещё не выветрился. А может, упитанные появлялись очень ненадолго, так что я даже их не помню.

×

Фитнес-тренеров не было. Были один-два человека, которые понимали в спорте и давали советы. Но зачастую мы сами читали что-то, сами ставили себе веса, сами страховали друг друга во время жима. И ничего, все живы.


И главное, при всём этом столпотворении никто друг с другом не ссорился - не предъявлял кому-то, мол, слезай с тренажёра, уже полчаса свои подходы делаешь. Уважение взаимное было. А походишь так с полгодика, уже своим становишься, уже встречаетесь и куда-то ходите вне "качалки". Вот это я понимаю - общий интерес. А не "давай сравним вкусы наших вайпов".

Ну и самое главное - всегда в "качалке" был магнитофон. Как правило, двухкассетник. А уж если и радио было, можно считать, что жизнь вообще удалась. В 97 или 98, когда появилось "Наше радио", оно регулярно играло в той "качалке", куда ходил я. А, ну и Maximum, конечно, тоже!

Ах, молодость.



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Метки: Физкультура   интересно   качалка   люди   спорт   спортзал   фото   
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 56 минут назад
Всю юность, провел в подобных местах. Скидывались на железо, сами делали, сами ремонт помещения и уборка. Автор спасибо!!!
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19k
иванов дмитрий 3 минуты назад
Середина 80х - у нас в городе был расцвет подвальных качалок.
Спасибо СССР и строительству бомбоубежищ под домами ).
.
На стенах 100 раз переснятые фото со Шварцем , Столоне и тд
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2k
Евгений Кондратьев 11 минут назад
такие качалки и сейчас есть- в поселках, маленьких городах. Последний раз я сам в такой был в 2016г
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17k
KOSTELLO 36 минут назад
"И ничего, все живы"

Ну не все.
Кого штангой придавило, а куча народу вообще живет с сорванными спинами.
Нормально только тем, кто учился на ошибках других.
Но в целом воспоминания хорошие
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497
Отец Пигидий 37 минут назад
Я через качалку половину братвы знал в городе, ну и они меня узнавали, что тоже мне льстило.
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