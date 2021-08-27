"Качалка" - как много в этом звуке для сердца ХХ века слилось

На стенах постеры с накачанными актёрами или модными актрисами, всегда много народу, помещение, как правило, очень тесное. Не нужно говорить, что ambre от всех тренирующихся исходил соответствующий. Потому что открывать можно было только форточку - чтобы никого из взмыленных не продуло.

И сейчас вспоминаю - там не было толстяков. То есть туда приходили люди либо для поддержания уже существующей спортивной формы, либо для ещё улучшения. Может, время тогда было такое - спортивный дух павшего СССР ещё не выветрился. А может, упитанные появлялись очень ненадолго, так что я даже их не помню.