"Качалка" - как много в этом звуке для сердца ХХ века слилось

Тот, кто хоть раз бывал в "качалке", не забудет ту атмосферу никогда.
На стенах постеры с накачанными актёрами или модными актрисами, всегда много народу, помещение, как правило, очень тесное. Не нужно говорить, что ambre от всех тренирующихся исходил соответствующий. Потому что открывать можно было только форточку - чтобы никого из взмыленных не продуло.
И сейчас вспоминаю - там не было толстяков. То есть туда приходили люди либо для поддержания уже существующей спортивной формы, либо для ещё улучшения. Может, время тогда было такое - спортивный дух павшего СССР ещё не выветрился. А может, упитанные появлялись очень ненадолго, так что я даже их не помню.
Фитнес-тренеров не было. Были один-два человека, которые понимали в спорте и давали советы. Но зачастую мы сами читали что-то, сами ставили себе веса, сами страховали друг друга во время жима. И ничего, все живы.
И главное, при всём этом столпотворении никто друг с другом не ссорился - не предъявлял кому-то, мол, слезай с тренажёра, уже полчаса свои подходы делаешь. Уважение взаимное было. А походишь так с полгодика, уже своим становишься, уже встречаетесь и куда-то ходите вне "качалки". Вот это я понимаю - общий интерес. А не "давай сравним вкусы наших вайпов".
Ну и самое главное - всегда в "качалке" был магнитофон. Как правило, двухкассетник. А уж если и радио было, можно считать, что жизнь вообще удалась. В 97 или 98, когда появилось "Наше радио", оно регулярно играло в той "качалке", куда ходил я. А, ну и Maximum, конечно, тоже!
Ах, молодость.
Источник:
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Понравилось22
Спасибо СССР и строительству бомбоубежищ под домами ).
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На стенах 100 раз переснятые фото со Шварцем , Столоне и тд
Ну не все.
Кого штангой придавило, а куча народу вообще живет с сорванными спинами.
Нормально только тем, кто учился на ошибках других.
Но в целом воспоминания хорошие