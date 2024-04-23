Как выглядят ринг-гёрлс, которые привлекают внимание болельщиков

Ring girls — это девушки, которые работают на рингах. Обычно у них откровенные наряды и миловидная внешность. Их основная задача: объявлять новый раунд. Давайте посмотрим, как в разных странах выглядят эти девушки.
История появления ring girls уходит корнями в начало 20 века, когда бокс стал популярным развлечением, а организаторам необходимо было придумать способ оповещения зрителей о текущем раунде.
Изначально использовались баннеры или картонные таблички, а позже их стали выносить красивые девушки, которые стали неотъемлемой частью бойцовских шоу.
Тогда и сейчас Ring girls играют важную роль в привлечении внимания зрителей и поддержании атмосферы на мероприятии. Их наличие делает шоу более зрелищным и интересным для публики, добавляя некоторый элемент эстетики и эротичности.
Первой ring girl в истории считается Соня Шой, которая работала на боксерских поединках в начале 1960-х годов.
На различных боевых мероприятиях могут быть разные требования к облику ring girls, но обычно им требуется быть элегантными, привлекательными и уверенными. И особенно - сексуальными.
Некоторые ring girls становятся известными благодаря своей работе на бойцовских шоу. У них появляется много поклонников в соцсетях.
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