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Как выглядят ринг-гёрлс, которые привлекают внимание болельщиков

Как выглядят ринг-гёрлс, которые привлекают внимание болельщиков

Автор:
23 апреля 2024 14:08
Сообщество : Спорт
Метки: Ring girls   Спорт   бои   бойцовское мероприятие   девушки красивые   интересно   ринг-гёрлс   фото   
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Ring girls — это девушки, которые работают на рингах. Обычно у них откровенные наряды и миловидная внешность. Их основная задача: объявлять новый раунд. Давайте посмотрим, как в разных странах выглядят эти девушки.

История появления ring girls уходит корнями в начало 20 века, когда бокс стал популярным развлечением, а организаторам необходимо было придумать способ оповещения зрителей о текущем раунде.

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Изначально использовались баннеры или картонные таблички, а позже их стали выносить красивые девушки, которые стали неотъемлемой частью бойцовских шоу.

Тогда и сейчас Ring girls играют важную роль в привлечении внимания зрителей и поддержании атмосферы на мероприятии. Их наличие делает шоу более зрелищным и интересным для публики, добавляя некоторый элемент эстетики и эротичности.

Первой ring girl в истории считается Соня Шой, которая работала на боксерских поединках в начале 1960-х годов.

На различных боевых мероприятиях могут быть разные требования к облику ring girls, но обычно им требуется быть элегантными, привлекательными и уверенными. И особенно - сексуальными.

Некоторые ring girls становятся известными благодаря своей работе на бойцовских шоу. У них появляется много поклонников в соцсетях.

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Метки: Ring girls   Спорт   бои   бойцовское мероприятие   девушки красивые   интересно   ринг-гёрлс   фото   
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5  комментариев
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30k
Serg2001 50 минут назад
Позор! Это же оголтелый сексизм! Почему девушки не борются за свои права?!!...
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36k
Teodor 7 минут назад
А на днях один человекообразный пнул такую красотку по жопе на ринге...
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1k
max20 11 минут назад
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