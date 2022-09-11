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«Жестокий романс»: суровое кино о том, как господа барышню не поделили

«Жестокий романс»: суровое кино о том, как господа барышню не поделили

Автор:
11 сентября 2022 10:02
Сообщество : Кино
Метки: Жестокий романс   актеры   интересно   кино   факты   фильм   фото   
367
8

Это суровое кино про мужчин. Про их борьбу, иерархию, про выстраивание отношений в человечьей стае.

Признаться, ни фильм, ни пьесу Островского я никогда не рассматривал под таким углом. Но теперь этот ракурс показался мне интересным. Захотелось об этом порассуждать.

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Итак, персонажи-мужчины. В фильме действительно довольно глубоко проработаны мужские характеры. Сергей Сергеич Паратов – этакий баловень судьбы. Рисковый парень, который не прочь подставиться и под выстрел. Подставиться легко и безрассудно. Игрок, повеса, прожженный ловелас. Красивый, умный, дьявольски обаятельный. Такие мужчины нравятся женщинам. Даже, если они слегка поизносились. Беда лишь в том, что такие Паратовы любят лишь самих себя. Потому и ищут выгоду во всем. Даже в женитьбе. Для Ларисы Сергей Сергеевич – идеал мужчины. И неважно, что окружающие о нем весьма нелестного мнения.

Василий Данилыч Вожеватов – друг детства Ларисы. Умен, расчетлив, прагматичен. Похоже, давно в нее влюблен. Но любит он ее с широко открытыми глазами. Отлично видит все ее недостатки. Самовлюбленность, пассивность, приверженность мнимой роли жертвы. Но отдает себе отчет и в ее достоинствах. Хорошо воспитана, образована, умеет держать себя в обществе, задать правильный тон. При этом не прочь кутнуть с цыганами на пароходе.

Жены-соратницы из нее не выйдет. А вот жена-витрина – в самый раз! Вывеска получилось бы из нее идеальной. Обладая утонченным вкусом и манерами, Лариса вполне могла бы превратить имение Вожеватова в центр местечковой дворянской вселенной. Все же Огудаловы – фамилия порядочная. И происхождение у барышни правильное.

Только вот сама Лариса игнорирует Вожеватова в упор. Он для нее слишком привычный. Чересчур скучный. Заурядный друг детства, одним словом. Но сделай ей Вася предложение – конечно же, она согласилась бы. А куда деваться. Бесприданницам выбирать особо не приходится. Да только и сам Василий Данилыч прекрасно понимает, что Лариса не станет вкладывать сердце в дом нелюбимого супруга.

Зато напоказ будет горевать о том, как несправедлива жизнь. Именно это потом сполна и получил Карандышев. Помните званый обед, и как над незадачливым хозяином издевались гости? А ведь возьми Лариса организацию пиршества в свои руки – все вышло бы совсем по-другому. И напиток был бы правильным, и стол накрытым как надо. И никто бы не перебрал.

Наверху мужской иерархии находится Мокий Парменыч Кнуров. Тертый калач, мастер «многоходовочек», старый зубастый хищник. По сравнению с ним и Вася, и даже Паратов просто неоперившиеся птенцы. Он не боится в нужный момент обострить ситуацию до предела. И при этом до поры, до времени как бы остается над схваткой. Находит правильные слова в разговоре с Харитой Игнатьевной о содержании ее дочери. Дескать, такому алмазу нужна правильная огранка.

Вспомните, ведь это именно он подкинул идею увести Ларису с обеда. Ни Паратов, ни Вожеватов этого не планировали. Они лишь насмехались над Карандышевым, играя с ним как кошки с пойманной мышью. А каков Мокий Парменыч как переговорщик! Насколько искусно предложил опозоренной барышне с ним сожительствовать. Был решителен, но деликатен, чтобы не добить ее своим предложением.

Юлий Капитоныч Карандышев – в самом низу пищевой цепочки. Мелкий, ничтожный мужичонка, мечтающий продвинуться вверх по иерархической лестнице. И Лариса для него – лишь средство для достижения цели. Но Огудалова оказалась ему не по зубам. Ни финансово – вспомните, какими трясущимися руками он отсчитывал купюры за подарок Ларисе. Ни даже физически. Взять хотя бы эпизод с каретой. Паратов не побоялся вступить в грязь, испачкал свой белоснежный костюм. Зато в буквальном смысле показал свою силу женщине – играючи поднял карету. Карандышев же не смог даже этого. В грязи запачкалась уже сама Лариса, что выглядело весьма символично. Хорош жених – ничего не скажешь.

И вот между этими четырьмя персонажами и состоялась чисто мужская игра. Кто из них круче, сильнее, оборотистее. А главным призом в этой увлекательной викторине выступила Огудалова. Для Паратова она была красивой игрушкой. Веселым приключением, каких в его распутной жизни случалось немало. Карандышев, повторюсь, видел в Ларисе способ повысить свой статус и значимость (хотя бы в собственных глазах). Кнуров же и Вожеватов вообще разыграли ее, подбросив монетку. Грубо, цинично и уже совершенно открыто.

Ибо кому теперь нужна была в жены опозоренная бесприданница. Теперь она стоила меньше, чем пароходство, которое отдавал за бесценок Паратов. Что мы имеем в итоге? В этой захватывающей игре вполне ожидаемо выиграл Кнуров. Как самый опытный хищник в стае. И наверняка получил бы свой суперприз в личное пользование.

Да только вот незадача. Один из соперников в последний момент спутал ему все карты. Проявил чудеса благородства, оказался способен на поступок. Так не доставайся же ты никому. Печальный, но, наверное, самый лучший финал для той, которая оказалась лишь разменной монетой в сугубо мужской игре. Фильм до сих пор смотрится увлекательнее, чем самый крутой современный экшен. Ибо за пару столетий в человечьей стае мало что изменилось.


А как считаете вы? Рассматривали ли «Жестокий романс» в таком ракурсе?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жестокий романс   актеры   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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795
Ямщик 56 минут назад
А есть другой ракурс?
Там же всё однозначно.
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9k
Летучий Мыш Минуту назад
Чудеса благородства? Поступок? Автор, ну я Вас умоляю, Карандышев на ней бы все равно женился, просто для него и "Лариса со скидкой" дороговата оказалась. Благородно было бы вздрючить Паратова, но, кишка тонка оказалась. Слизняк, как есть.
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1k
Sergius SPb 7 минут назад
Раньше девка без наследства не девка, а так.
Зато сейчас себе цену без ничего набивают....
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12k
Cornho Полчаса назад
"Но сделай ей Вася предложение – конечно же, она согласилась бы"

Вот тут баальшой вопрос. Очень далеко не факт.
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1k
Тордион 44 минуты назад
Автор. Вы напрасно претендуете на эксклюзивность, цитируя учебник литературы за какой то там класс средней школы. Вся эта психологичность так давно на поверхности, что по правде говоря для меня просто забылась (я и фильм то смотрел весьма давно, а уж читал ли я роман в школе не помню точно, но "проходил" непременно))). Так что спасибо что напомнили децтвозалатое...
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14k
сеньор Леонсио 48 минут назад
Наверху мужской иерархии находится Мокий Парменыч Кнуров.(ц)
Имхо Мокий Парменыч,как сейчас бы сказали - куколд. Паратов только что Ларису Дмитриевну оттарабанил,и тут же Мокий Парменыч пристривается в очередь,в молочные братья. Лариса бы ему памятуя о Паратове,таких рогов наставила,да и сам бы он всегда находился в его тени.
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