«Жестокий романс»: суровое кино о том, как господа барышню не поделили

И вот между этими четырьмя персонажами и состоялась чисто мужская игра. Кто из них круче, сильнее, оборотистее. А главным призом в этой увлекательной викторине выступила Огудалова. Для Паратова она была красивой игрушкой. Веселым приключением, каких в его распутной жизни случалось немало. Карандышев, повторюсь, видел в Ларисе способ повысить свой статус и значимость (хотя бы в собственных глазах). Кнуров же и Вожеватов вообще разыграли ее, подбросив монетку. Грубо, цинично и уже совершенно открыто.

Ибо кому теперь нужна была в жены опозоренная бесприданница. Теперь она стоила меньше, чем пароходство, которое отдавал за бесценок Паратов. Что мы имеем в итоге? В этой захватывающей игре вполне ожидаемо выиграл Кнуров. Как самый опытный хищник в стае. И наверняка получил бы свой суперприз в личное пользование.

Да только вот незадача. Один из соперников в последний момент спутал ему все карты. Проявил чудеса благородства, оказался способен на поступок. Так не доставайся же ты никому. Печальный, но, наверное, самый лучший финал для той, которая оказалась лишь разменной монетой в сугубо мужской игре. Фильм до сих пор смотрится увлекательнее, чем самый крутой современный экшен. Ибо за пару столетий в человечьей стае мало что изменилось.

А как считаете вы? Рассматривали ли «Жестокий романс» в таком ракурсе?