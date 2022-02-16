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«Королева бензоколонки»: кто снимался вместо Румянцевой, почему поменяли режиссёра и что случилось с бензоколонкой

«Королева бензоколонки»: кто снимался вместо Румянцевой, почему поменяли режиссёра и что случилось с бензоколонкой (8 фото)

Автор:
16 февраля 2022 11:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   королева бензоколонки   роль   факты   фильм   фото   
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Сценарий будущей комедии про приключения на бензоколонке написал драматург Пётр Лубенский, прославившийся фельетонами в сатирическом журнале «Перец».

За экранизацию взялась Киностудия имени Довженко, а режиссёром картины назначили молодого кинематографиста Николая Литуса...

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Вопреки желанию худсовета, Литус утвердил на главную роль непрофессиональную эстонскую актрису Терье Луйк, прежде блеснувшую в ленте «Озорные повороты». Когда большая часть фильма с ней уже была отснята, стало ясно — комедии не получается. Дирекция киностудии потребовала снять актрису с роли с формулировкой: «Слишком интеллигентна, холодна и интроверт». Не удержался в кресле и молодой режиссёр: работу над картиной перепоручили опытному Алексею Мишурину. После неудачи Терье Луйк продолжать карьеру актрисы не стала: окончила педагогический институт, работала учителем в Москве, а затем поступила на заочное отделение ЛГИТМИКа и была режиссёром на Центральном телевидении. В 90-е годы актриса вернулась в Эстонию и преподавала русский язык в гимназии. Сегодня она живёт в деревне под Таллином и занимается сельским хозяйством.

Из-за всех перипетий съёмки «Королевы бензоколонки» были заморожены и возобновились лишь спустя год — уже с Надеждой Румянцевой в главной роли. На тот момент актрисе исполнилось 32 года, хотя её героине по сценарию было всего 17 лет. Сама Румянцева к такой разнице между реальным и экранным возрастом давно привыкла и без труда перевоплотилась в молодую заправщицу. На площадке актриса вновь встретилась с Юрием Беловым и Алексеем Кожевниковым, с которыми вместе снималась ещё в «Неподдающихся».

Петух на заправке никак не хотел кукарекать по команде режиссёра, поэтому дрессировщикам пришлось его напоить. Сделав пару глотков из блюдца с самогоном, он так раскричался, что его ещё долго не могли успокоить.

По задумке режиссёра фильм должны были снимать на территории действующей заправки в украинском городе Пирятине на трассе Киев — Харьков. Однако это оказалось невозможно — кинооборудование не отвечало требованиям пожарной безопасности. Тогда специально для съёмок неподалёку выстроили бутафорскую копию бензоколонки. Киношная заправка получилась настолько правдоподобной, что на неё то и дело заезжали машины.

Однажды на съёмочную площадку въехал грузовик, водитель которого резко потребовал его заправить. Румянцева, Сова и Винник решили разыграть настойчивого «клиента»: грязный грузовик отказались заправлять, а самого мужчину пригрозили оштрафовать за грубость. Автомобилист не на шутку разозлился и даже обозвал Румянцеву «фитюлькой». Вскоре актёры сжалились над ним и признались, что на заправке снимается кино. Узнав об этом, водитель попросил у исполнительницы главной роли автограф, но вместо этого Румянцева подарила ему апельсин, который собиралась съесть сама. Впоследствии этот случай вошёл в фильм.

Та самая пирятинская заправка с водонапорной башней, где происходит действие фильма, сохранилась и по сей день: только её внешний вид немного модернизировался. А на центральной площади города Белая Церковь, где снимался эпизод с осами, сегодня установлена мемориальная табличка с изображением Надежды Румянцевой.


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Метки: актеры   интересно   кино   королева бензоколонки   роль   факты   фильм   фото   
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Кархародон 59 минут назад
“Киношная заправка получилась настолько правдоподобной, что на неё то и дело заезжали машины.” Такая же фраза была и в посте про фильм «Приключения итальянцев в России». Автор - один и тот же?

Фильм, конечно, хороший. Но неужели это - 17-летняя девочка? Румянцева была звездой, этим всё и объясняется.
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1k
Максим Максимов Час назад
"Та самая пирятинская заправка с водонапорной башней, где происходит действие фильма, сохранилась и по сей день: только её внешний вид немного модернизировался."
++++++++++++++++++++
Вот жеж хохлы-недомерки: как же это они такой "памятник коммунистическому прошлому" упустили и не снесли?
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