«Королева бензоколонки»: кто снимался вместо Румянцевой, почему поменяли режиссёра и что случилось с бензоколонкой

Вопреки желанию худсовета, Литус утвердил на главную роль непрофессиональную эстонскую актрису Терье Луйк, прежде блеснувшую в ленте «Озорные повороты». Когда большая часть фильма с ней уже была отснята, стало ясно — комедии не получается. Дирекция киностудии потребовала снять актрису с роли с формулировкой: «Слишком интеллигентна, холодна и интроверт». Не удержался в кресле и молодой режиссёр: работу над картиной перепоручили опытному Алексею Мишурину. После неудачи Терье Луйк продолжать карьеру актрисы не стала: окончила педагогический институт, работала учителем в Москве, а затем поступила на заочное отделение ЛГИТМИКа и была режиссёром на Центральном телевидении. В 90-е годы актриса вернулась в Эстонию и преподавала русский язык в гимназии. Сегодня она живёт в деревне под Таллином и занимается сельским хозяйством.