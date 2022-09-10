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В Москве сеть обувных магазинов решила одарить покупателей картошкой

В Москве сеть обувных магазинов решила одарить покупателей картошкой

Автор:
10 сентября 2022 19:14
Сообщество : Жить в России
Метки: акция   картошка   обувь   реклама   сумка   шоппер   
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О необычной акции для покупателей известной в России обувной сети рассказал телеграм-канал Беспощадный пиарщик.

"Смысл акции ускользает. Вероятно, подарок нужен, чтобы в новой обуви покупательницы не лезли на грядки. А может у инвестора просто фермерский бизнес не задался, и он сливает остатки овоща", - предполагает БП.

А вот покупательницам необычный рекламный ход, похоже понравился.

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"Судя по постам в соц.сетях, маленький Лукашенко завёлся в отделе маркетинга бренда ещё в середине августа", - иронизирует БП.

Гордимся отечественными маркетологами и предлагаем в сентябре одаривать покупателей ещё и кабачками. Не благодарите.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: акция   картошка   обувь   реклама   сумка   шоппер   
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7  комментариев
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282
shoes546 8 часов назад
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32k
ACU900 14 часов назад
Это подарок от РБ
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Sanar 16 часов назад
Ну некоторые пафосные москвичи хоть картошку увидели, а то думают что пюре из земли добывают)
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MAXIMUS Sanar 15 часов назад
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86k
Taras Kozalupko 16 часов назад
Обувные магазины сети Белвест?
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Шурман 16 часов назад
Нормально , молодцы . Эта картошка все равно входит в цену обуви , НО приятно !
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