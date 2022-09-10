В Москве сеть обувных магазинов решила одарить покупателей картошкой

О необычной акции для покупателей известной в России обувной сети рассказал телеграм-канал Беспощадный пиарщик.
"Смысл акции ускользает. Вероятно, подарок нужен, чтобы в новой обуви покупательницы не лезли на грядки. А может у инвестора просто фермерский бизнес не задался, и он сливает остатки овоща", - предполагает БП.
А вот покупательницам необычный рекламный ход, похоже понравился.
"Судя по постам в соц.сетях, маленький Лукашенко завёлся в отделе маркетинга бренда ещё в середине августа", - иронизирует БП.
Гордимся отечественными маркетологами и предлагаем в сентябре одаривать покупателей ещё и кабачками. Не благодарите.
Источник:
АНТИФИШКИ
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