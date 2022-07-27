Маркетологи от Бога, которые стали финалистами народной премии "Вывеска года"

Что для вас «чувство дома»?

Дорогая, прости, но я опять всё починил: свежая подборка из серии "И так сойдёт"

Примеры рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»

Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности

Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса

Смешно и неожиданно, или классический день системного администратора