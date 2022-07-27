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Маркетологи от Бога, которые стали финалистами народной премии "Вывеска года"

Маркетологи от Бога, которые стали финалистами народной премии "Вывеска года"

Автор:
27 июля 2022 17:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   и так сойдет   маркетинг   прикол   реклама   смех   торговля   
1545
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Авторы этих шедевров знают о креативе всё. Удивительно, но для создания данных вирусных вывесок не пришлось привлекать Артемия Лебедева с его многомиллионными запросами. Ух, не зря эти гении едят свой хлеб!
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Источник:

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Метки: Юмор   вывеска   и так сойдет   маркетинг   прикол   реклама   смех   торговля   
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