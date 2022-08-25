Очередной креатив от PETA: мясоеды возбудились?

Мы не раз лицезрели "креативы" от защитников животных из организации PETA, которые в своих перфомансах взывали общественность к проблемам жестокого обращения к животным и продвигали вегетарианство.
Зачастую эти перфомансы и акции больше отталкивают, чем привлекают внимание людей. Во многом это связано, что когда тебя называют убийцей и обливают красной краской, то ты вряд ли усомнишься в своих жизненных ценностях.
Но одна из последних их акций не такая "кровавая". Правда, назвать ее уместной тоже сложно. PETA решила оригинально рассказать о том, что веганы в постели лучше мясоедов. Для этого они сняли эротичное видео, где главные герои — фрукты.
Ну что, товарищи мясоеды, перешли после просмотра этой рекламы на травяной рацион?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А у тех, кто кроме овощей и фруктов есть еще и мясо, не мрут...
Какая-то нестыковочка...