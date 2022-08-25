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Очередной креатив от PETA: мясоеды возбудились?

Очередной креатив от PETA: мясоеды возбудились?

Автор:
25 августа 2022 22:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: веганы   животные   интересно   креатив   мясоеды   реклама   фрукты   
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Мы не раз лицезрели "креативы" от защитников животных из организации PETA, которые в своих перфомансах взывали общественность к проблемам жестокого обращения к животным и продвигали вегетарианство.

Зачастую эти перфомансы и акции больше отталкивают, чем привлекают внимание людей. Во многом это связано, что когда тебя называют убийцей и обливают красной краской, то ты вряд ли усомнишься в своих жизненных ценностях.

Но одна из последних их акций не такая "кровавая". Правда, назвать ее уместной тоже сложно. PETA решила оригинально рассказать о том, что веганы в постели лучше мясоедов. Для этого они сняли эротичное видео, где главные герои — фрукты.

Ну что, товарищи мясоеды, перешли после просмотра этой рекламы на травяной рацион?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: веганы   животные   интересно   креатив   мясоеды   реклама   фрукты   
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17  комментариев
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216
_LeXXX_ Полчаса назад
как говорит мой друг... просто оставлю это здесь
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247
Максим Минаев Минуту назад
возбудились [мат],а не мясоеды.
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978
Шурман 3 минуты назад
В нашей семье тоже все веганы , у нас каждые выходные почти одни и те же блюда :) могу порновидео снять как я насаживаю :)
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978
Шурман 6 минут назад
У жены братик веган и типа собака его веган , его собака от меня уходить не хочет :) мясо она не ест :)
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4k
Babangdida 7 минут назад
Зверства веганов не знают границ!
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44
Анатолий 22 минуты назад
Как таких ушлёпков выпускают в эфир. Остановите......я сойду.
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4k
methos2 22 минуты назад
Кстати у веганов почему-то дети мрут и их часто ограны опеки забирают.
А у тех, кто кроме овощей и фруктов есть еще и мясо, не мрут...
Какая-то нестыковочка...
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38k
Вепс 22 минуты назад
Извращенцы.
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4k
methos2 23 минуты назад
Почему обычные люди с традиционным меню не бегают с призывами есть мясо, рыбу, овощи и фрукты?
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6k
hhwost 23 минуты назад
ПЕТА - это такая организация, которая убивает животных, "чтобы животные не мучились". автор, вот зачем ты мне напомнил о существовании этого говна?
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44
Анатолий 24 минуты назад
В этом мире было бы скучно без дебилов. Факт.
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44k
Максим Т. Полчаса назад
До чего же ...нутые
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8k
Mowgley Z ⚔ 40 минут назад
Автор, откуда у тебя такие картинки?
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4k
Сергей 40 минут назад
Что за конкретный феминизм? где мужские фаллические символы? Тот же банан, ну или наш родной огурец?
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Александр Невский
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