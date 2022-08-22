Что посреди пустыни Техаса делает бутик Prada, где вся обувь на правую ногу

Для любителей шопинга этот бутик окажется полным разочарованием, а вот любители искусства точно его оценят.
Пустыня на западе Штатов вряд ли идеальное место для бутика с обувью и сумками класса люкс. Однако именно тут, прямо рядом с шоссе, на котором крайне редки автомобили, находится магазинчик Prada Marfa, стоящий в гордом одиночестве. Стоит он недалеко от деревушки Валентайн в Техасе, где живет чуть больше семидесяти человек. И нет, это не деревня миллионеров, которые только и делают, что отовариваются в Prada, это захолустный городок. Так что же модный бутик делает посреди этого захолустья?
На самом деле, все модники будут разочарованы: в магазинчике представлена коллекция 2005 года, которая уже давно устарела. Кроме этого, сумки тут испорчены, и вряд ли можно отыскать вторую пару к туфле или ботинку. Дело в том, что этот бутик —художественная инсталляция, которую создала берлинская группа художников Elmgreen and Dragset. Свой проект они назвали Prada Marfa, и выглядит магазин точно так же, как классические бутики в Нью-Йорке или в Милане. Если бы не одно но: здесь никогда не бывает покупателей. Prada Marfa была задумана как символ западного материализма и потребительства.
Сюрреалистический магазинчик построен полностью из биоразлагаемых материалов, и он должен медленно растворяться природе и в окружающей среде, не в силах противостоять ветрам, засухе и редким осадкам пустыни. Конечно, бутик был построен при поддержке самого модного дома Prada, в частности с разрешения Миуччи Прада, которая сейчас возглавляет компанию. Сама Миучча консультировала художников, а также отобрала для пустыни товары. Все они из коллекции 2005 года, это сумки и обувь на сумму в 80 тысяч долларов. Кстати, если оценивать в эквиваленте предметов модной индустрии, то это примерно 40 сумок Prada.
Идея художников следующая: Prada Marfa должна разлагаться в окружающей среде, постепенно и медленно. Дизайнеры хотели, чтобы на протяжении жизни бутика на его стенах отразилась вся современная эпоха: пусть это будет граффити из баллончиков, выстрелы техасского ковбоя, который решит потренироваться на бутике, или гнездо какой-нибудь птицы. Через пятьдесят лет все это станет страницами в истории искусства.
Инсталляция посреди пустыни открылась 1 октября 2005 года, точнее в нем заработала подсветка, а двери магазинчика были неизменно закрыты для посетителей. Однако дизайнеры и не предполагали, как быстро их проект атакуют вандалы: через несколько дней бутик разворовали, а его стены расписали. В итоге Elmgreen and Dragset приехали в Техас снова, чтобы улучшить меры безопасности. Помимо сигнализации тут установили более прочные стекла, всю обувь заменили на правую, а из сумок вырезали дно, чтобы они не стали очередным магнитом для грабителей.
Так что теперь Prada Marfa встречает посетителей закрытыми дверями на протяжении многих лет, но периодически на стенах появляются новые граффити. Посетители, кстати, тут есть, и немало: к бутику в пустыне приезжают каждый год тысячи туристов, чтобы сделать сюрреалистичное фото.
Источник:
АНТИФИШКИ
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