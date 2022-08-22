Что посреди пустыни Техаса делает бутик Prada, где вся обувь на правую ногу

На самом деле, все модники будут разочарованы: в магазинчике представлена коллекция 2005 года, которая уже давно устарела. Кроме этого, сумки тут испорчены, и вряд ли можно отыскать вторую пару к туфле или ботинку. Дело в том, что этот бутик —художественная инсталляция, которую создала берлинская группа художников Elmgreen and Dragset. Свой проект они назвали Prada Marfa, и выглядит магазин точно так же, как классические бутики в Нью-Йорке или в Милане. Если бы не одно но: здесь никогда не бывает покупателей. Prada Marfa была задумана как символ западного материализма и потребительства.