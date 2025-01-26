14 фотографий, которые показывают, как знакомые нам объекты выглядят изнутри

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Мы нечасто задумываемся о том, что скрывается внутри окружающих объектов, слишком уж у нас мало времени на такое. Однако там бывает весьма нескучно, ведь это целый мир простых и сложных механизмов, тонких структур и неожиданных деталей.
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Очень-очень старый дед во сто шуб одет.
Такая толщина и плотность материала заслуживают доверия.
Внутри он внезапно выглядит как кабель.
Автомобиль построен для Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке. Вместо того, чтобы создавать банальный экспонат модели в разрез, создатели использовали плексигласовый кузов.
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Только для тех, в которых при проигрывании часть кассеты с выходящим проводом торчит наружу.
Этот адаптор подключается к CD-плееру вместо наушников, и через магнитную головку передаёт звук в магнитолу.
Наводит электромагнитные колебания на головку магнитолы, также, как это делает намагниченная лента в кассете.