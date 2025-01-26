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14 фотографий, которые показывают, как знакомые нам объекты выглядят изнутри

14 фотографий, которые показывают, как знакомые нам объекты выглядят изнутри

Автор:
26 января 2025 10:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: в разрезе   интересно   как объекты выглядят изнутри   подборка   познавательно   фото   
3268
15

Мы нечасто задумываемся о том, что скрывается внутри окружающих объектов, слишком уж у нас мало времени на такое. Однако там бывает весьма нескучно, ведь это целый мир простых и сложных механизмов, тонких структур и неожиданных деталей.

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Очень-очень старый дед во сто шуб одет.

Такая толщина и плотность материала заслуживают доверия.

Внутри он внезапно выглядит как кабель.

Автомобиль построен для Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке. Вместо того, чтобы создавать банальный экспонат модели в разрез, создатели использовали плексигласовый кузов.

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Метки: в разрезе   интересно   как объекты выглядят изнутри   подборка   познавательно   фото   
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20  комментариев
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46k
АнтонПолднев Час назад
Да нифига. Я сам по телеку видел

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4k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 14 минут назад
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4k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 18 минут назад
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6k
@nners 39 минут назад
Далеко не для всех типов магнитол.

Только для тех, в которых при проигрывании часть кассеты с выходящим проводом торчит наружу.
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15k
Доктор 48 минут назад
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13k
Cornho 58 минут назад
А что такое "кассетный адаптер"? Для чего он нужен?
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3k
Александр Час назад
а подводный атлантический кабель где? подборка без него не полная)
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18k
Patmaz 2 часа назад
Комментарий к фото
Тесновато...
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154
Muzzy Patmaz Час назад
Комментарий к фото
Конечно тесно, двет трети объема заброневого пространства сперли. вот полная фотка
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154
Muzzy Час назад
Комментарий к фото
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3k
дмитрий викторович 2 часа назад
Гробница Тутанхамона- нихрена себе матрëшка!
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188k
parallax 3 часа назад
Это только мотор от бензопилы.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3770 постов (3707 в горячем)

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