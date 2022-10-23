16 вещей, которые кого угодно могут поставить в тупик

Знающие пользователи отправляются с вопросами в сообщество «What is this thing» на сайте Reddit, которое является великолепным примером силы коллективных знаний. Одни пользователи выкладывают свои находки, а другие отвечают, для чего это нужно и что с этим делать. Ответы получается найти даже, казалось бы, в тупиковых ситуациях, и 16 таких ответов на трудные вопросы ждут вас далее.
Вопрос: «Найдено на траве в пригородном бизнес-парке. Легкое, как бумага или засохшая грязь, легко крошится, но в воде сохраняет форму. Квадратные отверстия проходят насквозь»
Ответ: «Это часть ядра каталитического нейтрализатора»
Вопрос: «Недавно переехал в старый дом, в доме две таких "розетки" с такими странными устройствами за ними. Что это за штуки?»
Ответ: «Это два датчика движения системы сигнализации. Они должны быть расположены прямо напротив друг друга, чтобы обеспечить электронную индикацию срабатывания».
Ответ автора вопроса: «Ух ты, я даже не замечал, что эти штуки находятся прямо друг напротив друга на противоположных сторонах дома, но ваш ответ заставил меня пойти и проверить, и так и есть! Между ними длинный коридор и несколько комнат, но они находятся в зоне видимости друг друга».
Вопрос: «Большой стол с песком в подвале дома на продажу в Нью-Джерси. Более 3 метров в длину, несколько изогнутых металлических стержней или труб по бокам и "мост" посередине. Справа на картинке подвижная ленточная конвейерная штука. Это вся информация, которая у меня есть»
Ответ: «Это полигон для игры с радиоуправляемой мини-техникой»
Существуют взрослые люди, которым нравится собираться и управлять радиоуправляемой мини-техникой для имитации строительных работ. Такому разнообразию миниатюрной техники можно только удивляться, здесь: и грузовики, и самосвалы, и экскаваторы, и бульдозеры и даже экскаваторы с гидравлическими молотами.
Кстати, «изогнутые металлические стержни или трубы по бокам», о которых писалось в вопросе — это модели уличных фонарей.
Вопрос: «Выдвижная доска с отверстиями по обеим сторонам дивана»
Ответ: «Это выдвижной столик, в отверстия которого устанавливается поднос с соответствующими штифтами. После еды можно унести поднос обратно на кухню, а подставки задвинуть внутрь, чтобы они не мешались».
Вопрос: «Золотистое украшение с аркой и кристаллом посередине. Жена нашла его в комиссионном магазине, и я чувствую, что оно связано с какой-то религией»
Ответ: «Это сосуд для подачи солений, из которой убрали банку и крышку»
Пользователям даже удалось найти то, откуда был позаимствован «кристалл», который, кажется, кто-то украсил «зарубками»
Кто-то проявил смекалку и превратил всё это в загадочное украшение.
Вопрос: «Для чего на этом молотке нужен этот зуб?»
Ответ: «Это для удержания и равнения досок во время постройки конструкций»
Вопрос: «Кусок латуни и, возможно, свинца встроенный в кусок строганного дерева. Он пролежал на полке много лет, и я понятия не имею, что это может быть. Древесина — клен, возможно, из Вермонта, который попал на завод по производству напольных покрытий в Онтарио. Сначала я подумал, что это пуля, но не понял, почему в середине латунь»
Ответ: «Это пуля, кто-то выстрелил в дерево и разрезал его вдоль траектории выстрела. Шероховатая часть в древесине — это путь пули».
Если у вас не получается рассмотреть в этом металлической «собачьем носу» пулю, то это потому, что это была пуля с полым наконечником, которые широко применяются на охоте.
Вопрос: «Что это за люк, который я видел снаружи домов в Великобритании?»
Ответ: «Это скребок для обуви, чтобы счищать грязь перед входом в дом. Углубление, кажется, заложили кирпичом»
Теперь это просто декоративный элемент.
Вопрос: «Подарок на новоселье. Это сделано наполовину из дерева, наполовину имрамора, есть два углубления и мини-ложка. Что это, черт возьми?»
Ответ: «Это для соли и перца»
Вопрос: «Эти две штуки полетели на землю сразу после того, как большой самолет пролетел низко над моим домом. Имеют песчаную структуру и эластичные, почти как засохшая краска. Они также имеют сильный сладкий запах»
Ответ: «Это присохший огнетушащий порошок, упавший с противопожарного самолёта»
Вопрос: «Что это за стеклянные штуки, прикрепленные к потолку? Они по всему дому у окон. Дом построен в 2010-2015 годах»
Ответ: «Это перегородка между пожарными спринклерами, расположенными близко друг к другу. Холодная вода с одного спринклера может попасть на другой, из-за чего тот просто не сработает».
По американским требованиям для жилых помещений, пожарные спринклеры не могут располагаться друг к другу ближе 2,5 метров.
Вопрос: «Маленькая дверца в туалете с приспособлением в форме ложки, прикрепленным к петле. Находится в старом доме 1928 года»
Ответ: «Это для удержания туалетной бумаги, которая в прошлом выпускалась в виде листов. Приспособление в форме ложки прижимало стопку бумаги».
Вопрос: «Сделано из дерева, внутри цилиндр с острыми шипами. Думаю, это для измельчения, но что это могло бы молоть?»
Ответ: «Это тёрка для сыра»
Дверца открывается, внутрь помещается кусок сыра, после чего он прижимается той же дверцей. Затем нужно просто крутить ручку и собирать мелкие кусочки сыра, который падают в нижнюю часть тёрки.
Вопрос: «Нашел это сегодня на работе, оставленное ночным сотрудником. Просто хочу узнать, что это такое. Твёрдое, ничего не открывается. Небольшая стеклянная ёмкость с золотистой окантовкой с одной стороны»
Ответ: «Это поршни от стеклянных шприцов»
Вопрос: «Небольшая коробка Kodak с кубиками и дисками. Вероятно, подарено кому-то, работавшему на заводе Kodak до 1990-х годов. Какая-то игра?»
Ответ: «Это настольная игра под названием "421"»
Довольно необычная игра, в которой надо бросать по три кубика за раз и складывать комбинации из выпавших значений. У кого комбинация круче, тому и достаётся определённое количество фишек. Не трудно догадаться, что самой сильной комбинацией является 421.
Вопрос: «Нашёл это в нашем новом доме у лестницы в подвал. Это в верхнем конце стены»
Ответ: «Это держатель для ручек мётел, веников и швабр»
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А так как это "каталитический нейтрализатор", то это часть выхлопной системы автомобиля. Снижает уровень выброса вредных веществ в атмосферу.