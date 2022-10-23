16 вещей, которые кого угодно могут поставить в тупик

Существуют взрослые люди, которым нравится собираться и управлять радиоуправляемой мини-техникой для имитации строительных работ. Такому разнообразию миниатюрной техники можно только удивляться, здесь: и грузовики, и самосвалы, и экскаваторы, и бульдозеры и даже экскаваторы с гидравлическими молотами.

Кстати, «изогнутые металлические стержни или трубы по бокам», о которых писалось в вопросе — это модели уличных фонарей.

Вопрос: «Выдвижная доска с отверстиями по обеим сторонам дивана»