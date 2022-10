16 вещей, которые кого угодно могут поставить в тупик

Знающие пользователи отправляются с вопросами в сообщество «What is this thing» на сайте Reddit, которое является великолепным примером силы коллективных знаний. Одни пользователи выкладывают свои находки, а другие отвечают, для чего это нужно и что с этим делать. Ответы получается найти даже, казалось бы, в тупиковых ситуациях, и 16 таких ответов на трудные вопросы ждут вас далее.