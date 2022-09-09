«Чем закончился эксперимент простой Советской семьи спустя 57 лет?!» История семьи Никитиных

Семья Никитиных обрела популярность в 60-70-е годы ХХ века благодаря новаторской методике всестороннего развития детей. Их система воспитания была основана на полном принятии ребенка в соответствии с его желаниями и возможностями.
Юная учительница русского языка и 42-летний военный инженер встретились на педагогической конференции, куда их отправили не по собственной инициативе, а по приказу руководства. Лена только вернулась с Алтая, где работала учителем в сельской школе и пыталась внедрять свои педагогические методики. А Борис на тот момент увлекался передовыми идеями Макаренко и хотел создать трудовую школу будущего, но его программа воспитания не нашла поддержки в советском обществе.
Система закаливания
Чета Никитиных воспитала по своей системе семерых детей, а началось все со старшего – Алексея. После свадьбы молодые поселились в доме Лены, в Болшево. Именно там родился их первенец. Когда малышу исполнилось 2 месяца, родители заметили, что на его теле стали высыпать мелкие прыщики, которые сильно зудели и доставляли ребенку дискомфорт.
От сыпи не помогали никакие лекарственные препараты. Но однажды родители заметили, что прыщи исчезают, если вынести Алешу в прохладное место примерно на полчаса.
С этого момента Борис начал вести дневник развития сына, куда записывал все физиологические особенности и изменения ребенка. Тогда же было принято решение закаливать малыша, да и себя заодно. Сначала выносили на холодный воздух на 5-10 секунд, но постепенно время увеличивалось и в скором времени малыша в одной распашонке и штанишках выносили на 2-3 градусный мороз на 10 минут.
Аналогичную систему закаливания Никитины применяли и к следующим шести детям: Антону, Ольге, Анне, Юлии, Ивану и Любе. Лена и Борис считали, что каждый ребенок рождается с большим количеством задатков, но если их не развить вовремя, то они затухают. Поэтому, кроме закаливания, их система развития строилась на соблюдении определенных условий:
Обязательно грудное вскармливание и тактильный контакт с отцом и матерью. Не кутать и не перегревать детей. Позволять ребенку самостоятельно знакомиться с окружающим миром, даже с опасными предметами. Искренне радоваться даже самым мелким достижениям каждого из детей. Избегать стерильности.
Дети Никитиных очень редко болели, были бодры и активны. С ранних лет они осваивали развивающие игры, начинали учиться грамматике и математике, поэтому шли в школу гораздо раньше сверстников и заканчивали ее экстерном. Но некоторые врачи и представители общественности считали, что такое воспитание губит детскую психику.
Огрехи методики Никитиных
Да и сама Лена Никитина признавалась, что только по прошествии времени начала замечать некоторые огрехи данной методики воспитания. Когда сын Иван был совсем маленький и только учился ходить, то часто падал и плакал. Родители не спешили к нему на помощь, давая малышу возможность справиться самому. Но этого не делали и старшие дети, копируя поведение взрослых. В такой большой семье отсутствовала взаимовыручка, каждый был предоставлен сам себе в своей беде.
Еще одним недостатком была изоляция. Дети не посещали детский сад, а так как шли в школу значительно раньше других детей, то общих интересов с одноклассниками у них не было.
С помощью своей системы Никитины не растили вундеркиндов, а помогали детям развить свои способности и внутренний потенциал. Все семеро получили достойное образование и нашли свое место в жизни.
Алексей – успешный физик-электронщик, живет в Лондоне, имеет двоих детей, на родину приезжает очень редко. Антон закончил химический факультет МГУ и занимает довольно высокую должность в промышленной компании. У него двое детей и четверо внуков. Анна закончила медицинский институт по специальности акушерство. У нее четверо детей и столько же внуков.
Юлия получила образование в Московском институте культуры, работает журналистом в крупном издании. У нее двое детей. Иван работает в сфере радио- и телевещания и вместе с супругой воспитывает пятерых детей. Любовь - многодетная мама. У нее 10 детей и уже двое внуков.
Все братья и сестры, кроме Алексея, живут в Подмосковье недалеко друг от друга.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вырастили и хорошо воспитали.
2.Все братья и сестры, кроме Алексея, живут в Подмосковье недалеко друг от друга.
Нормальная дружная семья,ну кроме америкоса
Так бы они не поселились рядом!
В семье не без урода
Особенно забавно: "отсутствие Я - это крайний эгоизм" или "Завышенное самомнение" "Это и есть отсутствие Я". Это даже не натягивание совы на глобус.
Лично для меня семья (равно мои интересы) всегда выше интересов социума.