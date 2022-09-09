«Чем закончился эксперимент простой Советской семьи спустя 57 лет?!» История семьи Никитиных

Юная учительница русского языка и 42-летний военный инженер встретились на педагогической конференции, куда их отправили не по собственной инициативе, а по приказу руководства. Лена только вернулась с Алтая, где работала учителем в сельской школе и пыталась внедрять свои педагогические методики. А Борис на тот момент увлекался передовыми идеями Макаренко и хотел создать трудовую школу будущего, но его программа воспитания не нашла поддержки в советском обществе.

Система закаливания

Чета Никитиных воспитала по своей системе семерых детей, а началось все со старшего – Алексея. После свадьбы молодые поселились в доме Лены, в Болшево. Именно там родился их первенец. Когда малышу исполнилось 2 месяца, родители заметили, что на его теле стали высыпать мелкие прыщики, которые сильно зудели и доставляли ребенку дискомфорт.