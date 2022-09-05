Что запрещают японским школьницам? Как это связано с СССР?

Многие взрослые россиянки и женщины из постсоветских государств вспоминают жесткие правила советской школы, которые касались внешнего вида девочек. Кто-то испытывает ностальгию по железной дисциплине, другие — с содроганием вспоминает о прессинге со стороны школы.
А вот туристы из бывшего СССР, посетившие Страну восходящего солнца, говорят, что в японских школах к девочкам предъявляют практически те же требования, что и в советских.
Чего нельзя юным японкам в школе?
Какие требования к внешнему виду девочек в этой стране напоминают правила советской школы?
Одежда и каблуки
Япония, несмотря на свой технический прогресс, сохранила множество старых традиций закрытого, иерархичного общества.
Так в школах в этой стране предъявляется ряд строгих правил, регламентирующих внешний вид девочки.
Она обязана носить форму. В целом стиль одинаков для всех японских школьниц, но детали и цвета определяет само учебное заведение.
Во всех школах форма девочек подразумевает строго юбку, как это было и для девочек в СССР. Прийти в брюках — невозможно.
Но в Союзе по-разному относились к длине подола. В одних школах искореняли мини, в других — понимали, что девочки быстро растут, а семьи не всегда могут позволить себе затраты на новую форму.
В Японии же все жестко. По стране действует стандарт: в провинции подол юбки школьницы не может быть выше, чем на 25 см от колена, в столице – на 20.
Советским школьницам предписывались каблуки не выше 3 см. Платформу или шпильки можно было надеть разве что на выпускной.
Японским школьницам разрешена только закрытая обувь на плоской подошве.
Волосы и ногти
В современной Японии также критичны к прическам девочек, как и в СССР.
Красить или осветлять волосы — запрещено вплоть до удаления.
Допустимые варианты — аккуратная стрижка, хвост или косичка. В некоторых элитных школах Японии запрещены длинные распущенные волосы.
В СССР маникюр у школьниц был исключен. Ногти должны были быть аккуратно сострижены у всех.
В Японии правила помягче. Сделать гигиенический маникюр, отрастить и даже нарастить ногти можно. Но яркое покрытие, блестки, рисунки на них — под запретом.
Украшения и макияж
В Японии, как и в СССР когда-то, наложен строгий запрет на косметику в школах.
В СССР максимум, что могла себе позволить девочка на уроках или перемене — вазелин для предотвращения растрескивания. И то, во многих школах ее могли обвинить в использовании блеска для подчеркивания объема губ. И повести смывать!
В Японии в школе также не допускается никакая косметика.
В целом одинаково критичны старая советская и современная японская школы к украшениям.
В СССР единственным возможным исключением были наручные часы. Уши можно было проколоть, но в школу серьги надевать не разрешалось. С этим возникали проблемы у девочек из национальных групп, где серьги были элементом традиций. И у тех, кто только проколол уши – дырочки могли зарасти. Поэтому в некоторых школах все же разрешали гвоздики или очень аккуратные серьги. Другие — могли снять принудительно. Об остальных украшениях, а уж тем более — об религиозных символах речи и быть не могло.
В Японии неброские украшения надеть можно. Но под запретом не только серьги, но даже дырочки для них. Впрочем, это правило действует и для взрослых. В некоторые организации человека с проколотыми ушами не примут на работу.
Но все же есть и существенная разница. Японские девочки вне школы могут одеваться, краситься и выглядеть так, как им захочется. В СССР же строгие правила действовали и за стенами учебного заведения. Девочке могли сделать выговор за неподобающий вид, даже если педагоги видели ее на улице.
Источник:
АНТИФИШКИ
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