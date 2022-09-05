FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5333 поста • 1369 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Что запрещают японским школьницам? Как это связано с СССР?

Что запрещают японским школьницам? Как это связано с СССР?

Автор:
05 сентября 2022 10:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   в мире   запрет   люди   факты   фото   школьницы   
735
3

Многие взрослые россиянки и женщины из постсоветских государств вспоминают жесткие правила советской школы, которые касались внешнего вида девочек. Кто-то испытывает ностальгию по железной дисциплине, другие — с содроганием вспоминает о прессинге со стороны школы.

А вот туристы из бывшего СССР, посетившие Страну восходящего солнца, говорят, что в японских школах к девочкам предъявляют практически те же требования, что и в советских.


Чего нельзя юным японкам в школе?

Какие требования к внешнему виду девочек в этой стране напоминают правила советской школы?


Одежда и каблуки

Япония, несмотря на свой технический прогресс, сохранила множество старых традиций закрытого, иерархичного общества.

Так в школах в этой стране предъявляется ряд строгих правил, регламентирующих внешний вид девочки.

Она обязана носить форму. В целом стиль одинаков для всех японских школьниц, но детали и цвета определяет само учебное заведение.

Во всех школах форма девочек подразумевает строго юбку, как это было и для девочек в СССР. Прийти в брюках — невозможно.

Но в Союзе по-разному относились к длине подола. В одних школах искореняли мини, в других — понимали, что девочки быстро растут, а семьи не всегда могут позволить себе затраты на новую форму.

В Японии же все жестко. По стране действует стандарт: в провинции подол юбки школьницы не может быть выше, чем на 25 см от колена, в столице – на 20.

Советским школьницам предписывались каблуки не выше 3 см. Платформу или шпильки можно было надеть разве что на выпускной.

×
×

Японским школьницам разрешена только закрытая обувь на плоской подошве.


Волосы и ногти

В современной Японии также критичны к прическам девочек, как и в СССР.

Красить или осветлять волосы — запрещено вплоть до удаления.

Допустимые варианты — аккуратная стрижка, хвост или косичка. В некоторых элитных школах Японии запрещены длинные распущенные волосы.

В СССР маникюр у школьниц был исключен. Ногти должны были быть аккуратно сострижены у всех.

В Японии правила помягче. Сделать гигиенический маникюр, отрастить и даже нарастить ногти можно. Но яркое покрытие, блестки, рисунки на них — под запретом.


Украшения и макияж

В Японии, как и в СССР когда-то, наложен строгий запрет на косметику в школах.

В СССР максимум, что могла себе позволить девочка на уроках или перемене — вазелин для предотвращения растрескивания. И то, во многих школах ее могли обвинить в использовании блеска для подчеркивания объема губ. И повести смывать!

В Японии в школе также не допускается никакая косметика.

В целом одинаково критичны старая советская и современная японская школы к украшениям.

В СССР единственным возможным исключением были наручные часы. Уши можно было проколоть, но в школу серьги надевать не разрешалось. С этим возникали проблемы у девочек из национальных групп, где серьги были элементом традиций. И у тех, кто только проколол уши – дырочки могли зарасти. Поэтому в некоторых школах все же разрешали гвоздики или очень аккуратные серьги. Другие — могли снять принудительно. Об остальных украшениях, а уж тем более — об религиозных символах речи и быть не могло.

В Японии неброские украшения надеть можно. Но под запретом не только серьги, но даже дырочки для них. Впрочем, это правило действует и для взрослых. В некоторые организации человека с проколотыми ушами не примут на работу.

Но все же есть и существенная разница. Японские девочки вне школы могут одеваться, краситься и выглядеть так, как им захочется. В СССР же строгие правила действовали и за стенами учебного заведения. Девочке могли сделать выговор за неподобающий вид, даже если педагоги видели ее на улице.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   в мире   запрет   люди   факты   фото   школьницы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Очень бы хотелось ознакомиться с нормативными документами, на основе которых автор публикует "запреты" в СССР.
На фото советский 4-й класс. 1971-й год. Разгар "застойного тоталитаризма" ("тоталитарного застоя")
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
Владимир 8 минут назад
В советских школах хоть наличие трусов не проверяли, как в Японии.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
701
Lexx 14 минут назад
А вот хрен там, в младших классах наручные часы запрещали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Sata33 Полчаса назад
Ну вполне разумные правила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick Полчаса назад
еще полезное, полнейшее отсутствие уборщиц в школах. дети с измальства привыкают к чистоте, и тому, что любой свой косяк придется устранять самому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33119



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в наши дни?
Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в...
Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы
Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы
Набирающие популярность в сообществах
17 изображений, которым мы никогда не найдём объяснения
17 изображений, которым мы никогда не найдём объяснения
Злые шутки судьбы
Злые шутки судьбы
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Популярные теги
#Юмор#животные#люди#сатира#Разное#Россия#Приколы#скандал
#фото#сарказм#СССР#факты#кино#страна#подборка
#картинки#интересно#история#фотографии#комментарии#новости#в мире
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Странные ограничения в Туркменистане Странные ограничения в Туркменистане 12 необычных соревнований, которые реально проводятся 12 необычных соревнований, которые реально проводятся Зачем японцы указывают в&nbsp;резюме группу крови Зачем японцы указывают в резюме группу крови Что киргизы думают о русских: 4 неожиданных мнения Что киргизы думают о русских: 4 неожиданных мнения Почему мне никогда не выучить финский: 12 приколов об этом удивительном языке Почему мне никогда не выучить финский: 12 приколов об этом удивительном языке

На что жалуетесь?

Вернуться