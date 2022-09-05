Что запрещают японским школьницам? Как это связано с СССР?

А вот туристы из бывшего СССР, посетившие Страну восходящего солнца, говорят, что в японских школах к девочкам предъявляют практически те же требования, что и в советских.

Чего нельзя юным японкам в школе?

Какие требования к внешнему виду девочек в этой стране напоминают правила советской школы?

Одежда и каблуки

Япония, несмотря на свой технический прогресс, сохранила множество старых традиций закрытого, иерархичного общества.

Так в школах в этой стране предъявляется ряд строгих правил, регламентирующих внешний вид девочки.

Она обязана носить форму. В целом стиль одинаков для всех японских школьниц, но детали и цвета определяет само учебное заведение.

Во всех школах форма девочек подразумевает строго юбку, как это было и для девочек в СССР. Прийти в брюках — невозможно.

Но в Союзе по-разному относились к длине подола. В одних школах искореняли мини, в других — понимали, что девочки быстро растут, а семьи не всегда могут позволить себе затраты на новую форму.

В Японии же все жестко. По стране действует стандарт: в провинции подол юбки школьницы не может быть выше, чем на 25 см от колена, в столице – на 20.

Советским школьницам предписывались каблуки не выше 3 см. Платформу или шпильки можно было надеть разве что на выпускной.