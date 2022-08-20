18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

Это случилось в самый разгар оттепели: поездка модного дома имела большое политическое и культурное значение. Конец пятидесятых годов был знаковым для подобных мероприятий: например, в это время как раз состоялась первая выставка американских товаров в СССР, ради которой советские граждане ехали из других городов в Москву.

Именно в то время и состоялось знаковое путешествие моделей Dior в Москву. Привез их молодой Ив Сен-Лоран, который тогда руководил компанией. Дизайнер всегда тепло относился к русской культуре и России: например, всех его собак звали Мужик (Moujik). Но, конечно, эта поездка была не праздным развлечением ценителя русской классики, это была демонстрация целого мира, который так и не построили в СССР.

Путешествие было тщательно спланировано заранее, и в него отправились самые красивые модели Франции. Они должны были прогуляться не только по подиуму, но и по улицам Москвы, конечно же, по тем, где было многолюдно, и показаться советскому народу во всей красе. На лицах жителей столицы, которые столкнулись с француженками, были совершенно непередаваемые словами эмоции.

Это была первая поездка дизайнера капиталистической страны в коммунистическую