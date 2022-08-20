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18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

Автор:
20 августа 2022 09:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: christian dior   СССР   история   люди   мода   фото   
556
19

Christian Dior стал первым домом моды, который привез свои идеально отшитые платья в советскую страну.

Это случилось в самый разгар оттепели: поездка модного дома имела большое политическое и культурное значение. Конец пятидесятых годов был знаковым для подобных мероприятий: например, в это время как раз состоялась первая выставка американских товаров в СССР, ради которой советские граждане ехали из других городов в Москву.


Именно в то время и состоялось знаковое путешествие моделей Dior в Москву. Привез их молодой Ив Сен-Лоран, который тогда руководил компанией. Дизайнер всегда тепло относился к русской культуре и России: например, всех его собак звали Мужик (Moujik). Но, конечно, эта поездка была не праздным развлечением ценителя русской классики, это была демонстрация целого мира, который так и не построили в СССР.


Путешествие было тщательно спланировано заранее, и в него отправились самые красивые модели Франции. Они должны были прогуляться не только по подиуму, но и по улицам Москвы, конечно же, по тем, где было многолюдно, и показаться советскому народу во всей красе. На лицах жителей столицы, которые столкнулись с француженками, были совершенно непередаваемые словами эмоции.


Это была первая поездка дизайнера капиталистической страны в коммунистическую

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Эту поездку увековечил Говард Сохурек в фото по заказу журнала LIFE

Конечно, мероприятие привлекло внимание всех СМИ: как советских, так и иностранных

Сен-Лоран отправился в советскую столицу с 12 моделями, каждая из них вышла на подиум 140 раз

Показы проводились несколько дней в ДК «Крылья Советов»

Попасть на них простому человеку было невозможно: сюда пускали только по пригласительным

Конечно, они достались родственникам чиновников, а также работникам текстильной промышленности

Но показы проходили не только на сцене ДК, изящные француженки отправились на улицы Москвы

Конечно, все было заранее спланировано, и девушки должны были быть при полном параде

У моделей были строгие инструкции, как себя вести

Они отправились на Красную площадь, купили цветы на рынке у бабушек

И, конечно, посетили ГУМ, где покупали косынки, халаты и платья в цветочек советские женщины

Это была не просто демонстрация модных нарядов, она стала демонстрацией другого мира

Возможно, мира, который мог бы появиться когда-нибудь в будущем и в СССР

Высокая мода всегда была недоступна большинству (впрочем, такая ситуация была не только в СССР)

Она создавалась как объект восхищения, символизма и устремлений

Диоровские модели в СССР стали своеобразным символом разрыва двух миров

С тех пор французская мода всегда ассоциировалась с красотой и изяществом

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: christian dior   СССР   история   люди   мода   фото   
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4  комментария
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4k
Copycat 37 минут назад
Ну в том что показано на фото реально не стыдно ходить по улице, а сейчас взглянем на современные "показы мод" - ну это реально для меня какая то клоунфиеста, в том в чем они там по подиуму ходят... нормальный человек такое не купит себе

практический смысл такой моды мне не понятен, это даже как искусство назвать у меня язык не повернется, по тому что искусство это что то красивое или как минимум приятное, а там ничего кроме нелепости у меня не вызывает
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13k
Kristian 12 минут назад
Одежда на моделях всё-таки не повседневная, пускай бы на премьере спектакля пофоткались, думаю контраст был бы минимальным.
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876
idhr Полчаса назад
а я и сейчас в россии в метро регулярно ужасаюсь, какая ужасная обувь, в каком ужасном состоянии обувь, литом добавляются босоножки, и помимо того какие они сами по себе ужасные и в каком под час они ужасном состоянии, добавляются ноги в ужосающем состоянии, когда надевать босоножки стоило бы постесняться ... В общем, глядя на эти фото, со времён визита диопр в ссср, мало что ижзменилоась в плане обуви советских граждан, хотя возможности то стали больше ...
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91k
Дед Степан Полчаса назад
Контраст конечно большой.
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