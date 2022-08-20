18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

Christian Dior стал первым домом моды, который привез свои идеально отшитые платья в советскую страну.
Это случилось в самый разгар оттепели: поездка модного дома имела большое политическое и культурное значение. Конец пятидесятых годов был знаковым для подобных мероприятий: например, в это время как раз состоялась первая выставка американских товаров в СССР, ради которой советские граждане ехали из других городов в Москву.
Именно в то время и состоялось знаковое путешествие моделей Dior в Москву. Привез их молодой Ив Сен-Лоран, который тогда руководил компанией. Дизайнер всегда тепло относился к русской культуре и России: например, всех его собак звали Мужик (Moujik). Но, конечно, эта поездка была не праздным развлечением ценителя русской классики, это была демонстрация целого мира, который так и не построили в СССР.
Путешествие было тщательно спланировано заранее, и в него отправились самые красивые модели Франции. Они должны были прогуляться не только по подиуму, но и по улицам Москвы, конечно же, по тем, где было многолюдно, и показаться советскому народу во всей красе. На лицах жителей столицы, которые столкнулись с француженками, были совершенно непередаваемые словами эмоции.
Это была первая поездка дизайнера капиталистической страны в коммунистическую
Эту поездку увековечил Говард Сохурек в фото по заказу журнала LIFE
Конечно, мероприятие привлекло внимание всех СМИ: как советских, так и иностранных
Сен-Лоран отправился в советскую столицу с 12 моделями, каждая из них вышла на подиум 140 раз
Показы проводились несколько дней в ДК «Крылья Советов»
Попасть на них простому человеку было невозможно: сюда пускали только по пригласительным
Конечно, они достались родственникам чиновников, а также работникам текстильной промышленности
Но показы проходили не только на сцене ДК, изящные француженки отправились на улицы Москвы
Конечно, все было заранее спланировано, и девушки должны были быть при полном параде
У моделей были строгие инструкции, как себя вести
Они отправились на Красную площадь, купили цветы на рынке у бабушек
И, конечно, посетили ГУМ, где покупали косынки, халаты и платья в цветочек советские женщины
Это была не просто демонстрация модных нарядов, она стала демонстрацией другого мира
Возможно, мира, который мог бы появиться когда-нибудь в будущем и в СССР
Высокая мода всегда была недоступна большинству (впрочем, такая ситуация была не только в СССР)
Она создавалась как объект восхищения, символизма и устремлений
Диоровские модели в СССР стали своеобразным символом разрыва двух миров
С тех пор французская мода всегда ассоциировалась с красотой и изяществом
Источник:
АНТИФИШКИ
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практический смысл такой моды мне не понятен, это даже как искусство назвать у меня язык не повернется, по тому что искусство это что то красивое или как минимум приятное, а там ничего кроме нелепости у меня не вызывает