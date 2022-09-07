Она была первой советской балериной, покорившей Париж

С первых дней, в отличие от всех остальных, кто сначала проходил через кордебалет, Семёновой поручали только главные партии. Ей довелось исполнить партию Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Никии в "Баядерке", "Авроры и Флорины в "Спящей красавице". Интересно, что её партнером не только по сцене, но и в жизни, стал её наставник и однофамилец Виктор Семёнов.

Потом они вместе перешли в Большой театр, где брак их вскоре распался. Красавица Марина недолго оставалась одна и вступила в фактический брак с замминистра иностранных дел Львом Караханом, который был покорён очарованием балерины.

В начале сентября того же года имя Марины Семёновой впервые появилось на рекламных щитах. Она исполнила главную партию в "Баядерке" в хореографии Мариуса Петипа. На спектакли Семёновой, которая тут же стала примой Большого театра, приезжали члены правительства с супругами и высокопоставленные чиновники.