Она была первой советской балериной, покорившей Париж

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Икона русского балета и во многом благодаря именно ей балет стал одним из главных искусств СССР. Марина Семёнова посвятила танцу всю свою долгую жизнь и воспитала не одно поколение талантливых артистов балета.
Будущая прима родилась в 1908 году, в Санкт-Петербурге, в многодетной семье обычных служащих. Отец семьи рано ушёл из жизни и вскоре мама Марины вышла замуж снова.
Выдающиеся способности девочки заметила подруга её мамы Екатерина Карина, балерина в прошлом, которая учила детей танцам. Именно к ней на занятия ходила Марина вместе со своей сестрой Валерией. Карина сразу отметила удивительную гибкость подопечной и порекомендовала матери отдать девочку в балет.
Выдающиеся способности девочки заметила подруга её мамы Екатерина Карина, балерина в прошлом, которая учила детей танцам. Именно к ней на занятия ходила Марина вместе со своей сестрой Валерией. Карина сразу отметила удивительную гибкость подопечной и порекомендовала матери отдать девочку в балет.
Вот так, в десять лет, Марина Семёнова пришла в хореографический техникум, который переделали после революции из Императорской театральной школы. Вот только комиссия, посмотрев на девочку, отказала ей. Однако один из педагогов, артист балета Семёнов (однофамилец Марины) стал настаивать на том, чтобы её приняли, дескать, в балете должно быть больше Семёновых. Девочка поступила и её поселили в интернате при техникуме.
Марина поступила в класс Марии Романовой, матери Галины Улановой, которая с первых же уроков поняла, что к ней попал неограннёный алмаз. О том, что Марина Семёнова - будущая великая танцовщица, стало ясно быстро и те, кто отвергли её на вступительных, признали этот факт. Её перевели из первого класса в третий, где наставницей девочки стала Агриппина Ваганова, которую молодые танцовщицы страшно боялись: она была жёсткой и требовательной, наказывала за малейшую ошибку. А вот для Семёновой Ваганова стала практически второй мамой, о чём не раз вспоминала Марина Тимофеевна.
Дебют состоялся в 13 лет. Первую свою партию балерина получила в "Волшебной флейте". Вторая ей досталась в балете "Сильвия", где Марина сыграла Повелительницу дриад. Но эти два образа были только прелюдией к большому дебюту: Семёнову отобрали для участия в балете "Дон Кихот", где играла Викторина Кригер (прима Большого театра), приехавшая из Москвы. Марина ничем не уступала звезде, она была лучшей ученицей Вагановой и окончила техникум в 1925 году. Именно для своей любимицы преподаватель восстановила балет Лео Делиба "Ручей", где Марина сыграла фею уже не на учебной сцене, а на в бывшем Мариинском театре. Эта роль стала важным шагом в биографии артистки, ведь именно после неё её взяли в штат Ленинградского театра оперы и балета, где она выступала в период с 1925 по 1930 год.
С первых дней, в отличие от всех остальных, кто сначала проходил через кордебалет, Семёновой поручали только главные партии. Ей довелось исполнить партию Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Никии в "Баядерке", "Авроры и Флорины в "Спящей красавице". Интересно, что её партнером не только по сцене, но и в жизни, стал её наставник и однофамилец Виктор Семёнов.
Потом они вместе перешли в Большой театр, где брак их вскоре распался. Красавица Марина недолго оставалась одна и вступила в фактический брак с замминистра иностранных дел Львом Караханом, который был покорён очарованием балерины.
В начале сентября того же года имя Марины Семёновой впервые появилось на рекламных щитах. Она исполнила главную партию в "Баядерке" в хореографии Мариуса Петипа. На спектакли Семёновой, которая тут же стала примой Большого театра, приезжали члены правительства с супругами и высокопоставленные чиновники.
Потом они вместе перешли в Большой театр, где брак их вскоре распался. Красавица Марина недолго оставалась одна и вступила в фактический брак с замминистра иностранных дел Львом Караханом, который был покорён очарованием балерины.
В начале сентября того же года имя Марины Семёновой впервые появилось на рекламных щитах. Она исполнила главную партию в "Баядерке" в хореографии Мариуса Петипа. На спектакли Семёновой, которая тут же стала примой Большого театра, приезжали члены правительства с супругами и высокопоставленные чиновники.
Услышав о балерине, которая поразила всех знатоков балета, Серж Лифарь, первый министр Парижской оперы, пригласил Семёнову выступить в "Гранд Опера". Советские чиновники со скрипом, но всё же одобрили турне. Конечно же Марина в роли Жизели на легендарной сцене Парижа была триумфальна, а её партнером по сцене стал сам Лифарь. Французские газеты писали восторженные статьи, называя её Жизель "шедевром балетного искусства", а увидеть Семёнову в "Гранд-Опера" пришли все сливки русской эмиграции.
Но блестящие гастроли Марины Тимофеевны прервались в 1937 году, когда её муж попал под сталинские репрессии. Ей чудом удалось избежать участи своего расстрелянного мужа и от смерти её спасла только всемирная слава. Марине Тимофеевне было строго запрещено гастролировать за границей, но она продолжала давать спектакли в СССР.
Но блестящие гастроли Марины Тимофеевны прервались в 1937 году, когда её муж попал под сталинские репрессии. Ей чудом удалось избежать участи своего расстрелянного мужа и от смерти её спасла только всемирная слава. Марине Тимофеевне было строго запрещено гастролировать за границей, но она продолжала давать спектакли в СССР.
В военные годы к Семёновой снова пришла милость властей. В 1941 году она получила Сталинскую премию, а в 1945 году она вышла на сцену со своим коронным номером - вальс в спектакле "Иван Сусанин".
Карьера балерины закончилась в 1952 году. После этого с 1953 по 1997 год Марина Тимофеевна преподавала в Большом театре и учила таких артистов как Надежда Павлова, Римма Карельская, Майя Плисецкая, Марина Кондратьева, Николай Цискаридзе и многие другие.
С 1997 года легенда советского балета преподавала в РАТИ и работала там до 95 лет. Её учеников называли "семёновским полком".
Карьера балерины закончилась в 1952 году. После этого с 1953 по 1997 год Марина Тимофеевна преподавала в Большом театре и учила таких артистов как Надежда Павлова, Римма Карельская, Майя Плисецкая, Марина Кондратьева, Николай Цискаридзе и многие другие.
С 1997 года легенда советского балета преподавала в РАТИ и работала там до 95 лет. Её учеников называли "семёновским полком".
За свою долгую жизнь Марина Семёнова была удостоена многих наград, премий и почётных званий. Она танцевала больше сорока разных балетных партий, а также принимала участие в экранизациях танцевальных спектаклей.
Марина Тимофеевна скончалась на 102 году жизни в июне 2010 года. Вечная память великой артистке!
Марина Тимофеевна скончалась на 102 году жизни в июне 2010 года. Вечная память великой артистке!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР балет знаменитости интересное искусство люди
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