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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Она была первой советской балериной, покорившей Париж

Она была первой советской балериной, покорившей Париж

Автор:
07 сентября 2022 18:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   балет   знаменитости   интересное   искусство   люди   
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Икона русского балета и во многом благодаря именно ей балет стал одним из главных искусств СССР. Марина Семёнова посвятила танцу всю свою долгую жизнь и воспитала не одно поколение талантливых артистов балета.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   балет   знаменитости   интересное   искусство   люди   
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