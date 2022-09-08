Без гаджетов и метавселенных: пост ностальгии о советском детстве

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Детство в 2022 году и детство в СССР - это две совершенно разные истории, которые непохожи друг на друга. В этом посте предлагаем вам окунуться в беззаботное прошлое, которые мы периодически вспоминаем с теплотой и улыбкой!
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2. Те caмые вазочки ("креманки") с мороженым
Caмое дорогое - с тёртым шoколадом и орехами, потом - с мёдом, ну и наконец - с сиpoпом.
11. С детсадовского возраста детей приучали ухаживать за питомцами и растениями
В некоторых детских садах были такие "живые уголки".
Источник:
АНТИФИШКИ
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