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Без гаджетов и метавселенных: пост ностальгии о советском детстве

Без гаджетов и метавселенных: пост ностальгии о советском детстве

Автор:
08 сентября 2022 14:20
Метки: Двор   Прошлое   СССР   детство   дружба   игры   ностальгия   одежда   школа   
2071
16
Детство в 2022 году и детство в СССР - это две совершенно разные истории, которые непохожи друг на друга. В этом посте предлагаем вам окунуться в беззаботное прошлое, которые мы периодически вспоминаем с теплотой и улыбкой!
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Источник:

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Метки: Двор   Прошлое   СССР   детство   дружба   игры   ностальгия   одежда   школа   
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13  комментариев
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846
ChePaev Час назад
Батя рассказывал что в конце 60-х-начале 70-х на улицах были винные автоматы, можно было спокойно идя по улице засадить стакан холодного сухого красного вина и дальше идти по своим делам. И никаких колдырей там возле постоянно не толпилось, все чинно было и культурно.)) Во времена были))
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557
Легендарный В-ий 8 секунд назад
советское детство в ретроспективе прекрасно скорее потому что детство, а не потому, что советское)
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249
Sumrak58100 10 минут назад
У каждого времени свои фишки. Если бы в те времена были современные гаджеты, я не думаю, что они нас не заинтересовали бы. Относительно одежды тоже самое.
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14k
Сергей 16 минут назад
Детство прошло в деревне у бабки, речка Большой Кинель! Тогда в ней можно было утонуть, водились щуки и сомы! Сейчас можно перейти по колено, берега заросли и рыбы нет!
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4k
SR 21 минуту назад
Общество, люди, жизнь меняются. Можно еще вспомнить "беззаботное" детство эпохи мамонтов.
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8k
Александр 43 минуты назад
"Большая двупольная компания" - это по-каковски?
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4k
SandMANn Час назад
Иногда нестерпимо хочется побыть одному на берегу тёплого моря во время заката, послушать шум волн, почувствовать свежесть лёгкого дуновения морского запаха, забыть о времени, всех проблемах и смотреть, смотреть на уходящую в бесконечную даль горизонта дорожку отраженных лучиков света, над которыми бы улететь туда, где встречается СОЛНЦЕ, МОРЕ и НЕБО! Возможно, там и есть СТРАНА ДЕТСТВА?
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