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14 горе-неудачников, у которых всё пошло не по плану

14 горе-неудачников, у которых всё пошло не по плану

Автор:
08 апреля 2024 18:19
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   идиоты   неудача   неудачники   неудачники года   провал   фото   
2296
15

Иногда у всех бывают неудачные дни. Герои этой подборки на себе почувствовали, что такое плохой день. Кто-то переночевал в отеле с клопами, у других сломали или украли нечто важное.

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Метки: забавно   идиоты   неудача   неудачники   неудачники года   провал   фото   
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6  комментариев
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35k
Teodor 47 минут назад
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Болты не плавают. ..
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4k
elllfa 7 минут назад
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Потратила 1,5 часа чтобы пожарить грудинку и лук?...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1590 постов (1545 в горячем)

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