14 горе-неудачников, у которых всё пошло не по плану

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Иногда у всех бывают неудачные дни. Герои этой подборки на себе почувствовали, что такое плохой день. Кто-то переночевал в отеле с клопами, у других сломали или украли нечто важное.
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