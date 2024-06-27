Странности, при виде которых возникает только один вопрос "Это что за ерунда такая?"

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Пользователи сайта Reddit регулярно делятся странными кадрами, которые вызывают у них недоумение, разочарование и даже агрессию. Перед вами разные кадры, при виде которых хочется крикнуть: "Что здесь происходит?!".
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