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Странности, при виде которых возникает только один вопрос "Это что за ерунда такая?"

Странности, при виде которых возникает только один вопрос "Это что за ерунда такая?"

Автор:
27 июня 2024 11:09
Сообщество : Юмор
Метки: ВТФ   Прикол   забавно   идиоты   смешно   смешные кадры   фото   
1327
15

Пользователи сайта Reddit регулярно делятся странными кадрами, которые вызывают у них недоумение, разочарование и даже агрессию. Перед вами разные кадры, при виде которых хочется крикнуть: "Что здесь происходит?!".

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Метки: ВТФ   Прикол   забавно   идиоты   смешно   смешные кадры   фото   
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4  комментария
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23k
alexis 23 минуты назад
13. Без переплаты за багаж.
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23k
alexis 24 минуты назад
14. Это панировка.
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9k
Тяжолый Орк 46 минут назад
"девушки в аэропорту" что-то скрывают
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1767 постов (1719 в горячем)

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