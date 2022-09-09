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14 людей, которые прознали эту жизнь - и используют смекалку на 1000%

14 людей, которые прознали эту жизнь - и используют смекалку на 1000%

Автор:
09 сентября 2022 22:07
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   лайфхаки   прикол   смекалка   умельцы   фото   
4006
15

Гении смекалки явно знают об это жизни больше всех остальных. Они используют мозг больше, чем на 100% и готовы поделиться своими секретами с окружающими.

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Возьмете какую-нибудь "гениальную" идею из поста на вооружение?

Источник:

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Метки: забавно   лайфхаки   прикол   смекалка   умельцы   фото   
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11  комментариев
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378
Владимир Г. Час назад
Взял на вооружение "гениальную" идею как ниххуя не делать и лайки стрич!
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975
iKrek Минуту назад
Какая то хренатень заокеанская.
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1k
Nataly 21 минуту назад
К слову, идея с прокладками подмышками не такая уж и тупая. Делали с мужем ремонт, а у него от работы по лбу пот градом, бандана не спасала. Предложила засунуть прокладку под бандану - сработало.
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31k
russger 23 минуты назад
Автор поста вышел из 30-ти летней комы? Что за фигня тут?
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36k
Mamin Sibiriak Час назад
Л - логика.
Сначала покупаем унитаз с бесконтактным датчиком, потом блокируем его.
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1
LostFM Mamin Sibiriak 55 минут назад
Д - деревня.
Это общественный туалет. Бывает слив включается если чуть вперед наклониться, а ты как раз в процессе, ну набрызгать может - неприятно.
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9k
Павел Час назад
Зачем наливать тесто для блинов в шейкер???? Мы лёгких путей не ищем?
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Спелая кукурузинка

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