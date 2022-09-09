14 людей, которые прознали эту жизнь - и используют смекалку на 1000%

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Гении смекалки явно знают об это жизни больше всех остальных. Они используют мозг больше, чем на 100% и готовы поделиться своими секретами с окружающими.
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Если налить в емкость воду и положить сельдерей, то он дольше останется свежим и хрустящим
Возьмете какую-нибудь "гениальную" идею из поста на вооружение?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сначала покупаем унитаз с бесконтактным датчиком, потом блокируем его.
Это общественный туалет. Бывает слив включается если чуть вперед наклониться, а ты как раз в процессе, ну набрызгать может - неприятно.
Вряд ли кто-то дома использует одноразовые накладки, да и перегородка с дырой снизу в углу намекает.
С людьми общатся надо уметь. Люди не унитазы.