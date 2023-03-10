Хитрости от смекалистых людей, которые давно живут в 3023 году

2164
15
Люди с воображением всегда были впереди планеты всей. Они могут облегчить себе жизнь и упростить и без того простые задачи ради собственного комфорта. Берём на заметку идеи этих гениев!
×
×
5. "Каждый раз, когда я замечаю, что меня отвлекают мысли, я комкаю небольшой лист бумаги и кладу его в банку. Это помогает мне сосредоточиться на важных задачах"
10. Если морозить воду в упаковках от чипсов, то получатся идеального размера ледышки в стакан
Источник:
Ссылки по теме:
- Фото в стиле "Дорогая, я все починил!" от горе-инженеров
- Годные способы сэкономить время и решить повседневные задачи
- Находчивые люди, чья смекалка граничит с безумством
- 14 бытовых хитростей от смекалистых людей, которые упрощают жизнь
- 14 людей, которые прознали эту жизнь - и используют смекалку на 1000%
Новости партнёров