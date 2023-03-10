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Хитрости от смекалистых людей, которые давно живут в 3023 году

Хитрости от смекалистых людей, которые давно живут в 3023 году

Автор:
10 марта 2023 08:11
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   гении   лайфхаки   решение задач   смекалка   фото   
2164
15

Люди с воображением всегда были впереди планеты всей. Они могут облегчить себе жизнь и упростить и без того простые задачи ради собственного комфорта. Берём на заметку идеи этих гениев!

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Метки: Прикол   гении   лайфхаки   решение задач   смекалка   фото   
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3  комментария
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57k
Крокоди́л Час назад
Последнее впечатлило....
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 14 минут назад
Срочно нобелевку этим изоБРЕДателям!
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22k
ЦСКА Час назад
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