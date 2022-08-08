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14 бытовых хитростей от смекалистых людей, которые упрощают жизнь

14 бытовых хитростей от смекалистых людей, которые упрощают жизнь

Автор:
08 августа 2022 16:28
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   лайфхаки   оригиналы   прикол   смекалка   хитрости   читерство   
3950
15

Для того, чтобы упростить жизнь, можно включить смекалку. Герои нашей подборки так и сделали, когда решали повседневные задачи.

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А вы бы взяли что-нибудь на заметку?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: забавно   лайфхаки   оригиналы   прикол   смекалка   хитрости   читерство   
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23  комментария
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5k
sedoisever Час назад
Я просто в ах... поражён! Нужно быть не просто смекалистым, нужно быть гением, чтобы додуматься охлаждать воду льдом!
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10k
a_komolow 14 минут назад
Хрень какая-то
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39k
jonnyD 16 минут назад
Одно хорошо , - ублюдочного термина "лайфхак" не прозвучало .
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11k
Максим 52 минуты назад
Пристегнуть ребёнка) Да он сам оттуда хрен вылезет)
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18k
Corvus Corax 54 минуты назад
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Русский язык не родной? Фарш легко разделить на равные доли. А мясные шарики называются фрикадельки.
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18k
Corvus Corax 56 минут назад
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Так тут наоборот, подвязано все...
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18k
Corvus Corax 56 минут назад
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Никогда таких контейнеров не видел...
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6k
Shtoppi Час назад
"Очумелые ручки" нервно курят в сторонке ))))
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47k
dima423 Час назад
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ну палочки мыть в посудомойке это уже совсем епанутизм))
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Фигня какая-то. Где взять контейнер для жвачки? Зачем собирать мелочь? Глупо пожертвовать тапком, чтобы сделать держатель для телефона. Я, например, сшила специальный чехольчик.
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286
Олеся Вишенка Крокодилова Полчаса назад
Зачем собирать мелочь?- а вы её выбрасываете?
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Спелая кукурузинка

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