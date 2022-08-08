14 бытовых хитростей от смекалистых людей, которые упрощают жизнь

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Для того, чтобы упростить жизнь, можно включить смекалку. Герои нашей подборки так и сделали, когда решали повседневные задачи.
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А вы бы взяли что-нибудь на заметку?
Источник:
АНТИФИШКИ
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