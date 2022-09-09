Бывают в жизни огорчения: 30 людей, чей день явно не задался

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Бывает так, что в жизни всё резко идёт не по плану - что в очередной раз доказывает нам, что она крайне непредсказуема. В этой подборке - эпичные неудачи людей, у которых явно был плохой день, но они решили посмеяться над собой.
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"Вижу по карте, что вор, который украл мои наушники в самолёте, находится в отеле совсем недалеко от меня"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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