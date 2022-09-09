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Бывают в жизни огорчения: 30 людей, чей день явно не задался

Бывают в жизни огорчения: 30 людей, чей день явно не задался

Автор:
09 сентября 2022 21:50
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   истории   люди   неудачи   подборка   смешно   сюрпризы   фейлы   фото   фотографии   
1617
31
Бывает так, что в жизни всё резко идёт не по плану - что в очередной раз доказывает нам, что она крайне непредсказуема. В этой подборке - эпичные неудачи людей, у которых явно был плохой день, но они решили посмеяться над собой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   истории   люди   неудачи   подборка   смешно   сюрпризы   фейлы   фото   фотографии   
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16  комментариев
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
никогда не слышал , что бы у холодильника отвалилась дверца .
ради фото оторвали ?
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−100
Сигизмунд Лазаревич 40 минут назад
Комментарий к фото
эти крутоны не могут стоит 8 баксов.
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−100
Сигизмунд Лазаревич 41 минуту назад
Комментарий к фото
по всему видно, что волос с задницы
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−100
Сигизмунд Лазаревич 42 минуты назад
Комментарий к фото
Очень не повезло если в багаже наркотики перевозили.
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−100
Сигизмунд Лазаревич 42 минуты назад
Комментарий к фото
ну так встань и прыгни с всей дури ему на копыто.
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−100
Сигизмунд Лазаревич 43 минуты назад
Комментарий к фото
Ну так зайди в гости и отдай ему мак. Ему он всяко нужнее чем тебе.
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−100
Сигизмунд Лазаревич 44 минуты назад
Комментарий к фото
20 секунд на пылесос, 2 минуты на заказ нового набора. А в сэкономленные 12 часов можно что-то полезное сделать
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Сигизмунд Лазаревич 46 минут назад
Комментарий к фото
в кроксах и в носках? Такого эскалатор перенести не смог.
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−100
Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
Комментарий к фото
если постановка современная, то это пожалуй лучшее место.
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9k
Павел Час назад
Это просто надо разъём пропаять или поменять.
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