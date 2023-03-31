И смех и грех: 30 людей, чей день определённо не задался

Бывают в жизни огорчения, и порой всё идёт не так гладко, как хотелось бы. Даже, казалось бы, какая-то мелочь может напрочь испортить настроение на весь день. А иногда это не мелочь, а целая катастрофа! Взглянем на людей, которые поделились своими фейлами или неприятными ситуациями, в которых они оказались волей судьбы.