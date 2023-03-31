И смех и грех: 30 людей, чей день определённо не задался

1999
31
Бывают в жизни огорчения, и порой всё идёт не так гладко, как хотелось бы. Даже, казалось бы, какая-то мелочь может напрочь испортить настроение на весь день. А иногда это не мелочь, а целая катастрофа! Взглянем на людей, которые поделились своими фейлами или неприятными ситуациями, в которых они оказались волей судьбы.
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2. "Заказал солёные огурцы в кляре на закуску. Принесли один огурчик, разрезанный на 4 части. Да кого вы пытаетесь обдурить?"
4. "Убирался на кухне, и нашёл эту чашку, застрявшую в банке. Не могу её вытащить. История моей жизни"
15. "Это была моя любимая тарелка, которую мне подарила мама лет 30 назад. Всё, день испорчен"
22. "Пришила кружевные салфетки на дырки в джинсах. Но получилось что-то не то, что ожидала"
27. "В нашей компании решили покрасить воду в фонтане в розовый цвет, чтобы привлечь внимание к проблеме рака груди. Что-то пошло не так"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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13. "Полчаса ждал эти палочки с моцареллой. В итоге моцареллы там - кот наплакал"
Интересно, есть ещё в каком-нибудь языке подобные три "в"?