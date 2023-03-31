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И смех и грех: 30 людей, чей день определённо не задался

И смех и грех: 30 людей, чей день определённо не задался

Автор:
31 марта 2023 17:41
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Фотографии   Юмор   и смех и грех   люди   неудачи   неудачники   подборка   фейлы   фото   
1999
31

Бывают в жизни огорчения, и порой всё идёт не так гладко, как хотелось бы. Даже, казалось бы, какая-то мелочь может напрочь испортить настроение на весь день. А иногда это не мелочь, а целая катастрофа! Взглянем на людей, которые поделились своими фейлами или неприятными ситуациями, в которых они оказались волей судьбы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Фотографии   Юмор   и смех и грех   люди   неудачи   неудачники   подборка   фейлы   фото   
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3  комментария
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33k
ACU900 58 минут назад
2. "Заказал солёные огурцы в кляре на закуску. Принесли один огурчик, разрезанный на 4 части. Да кого вы пытаетесь обдурить?"

13. "Полчаса ждал эти палочки с моцареллой. В итоге моцареллы там - кот наплакал"
Ссылка youtu.be
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127
Tupen Минуту назад
"сходил в туалет в сапог в магазине"
Интересно, есть ещё в каком-нибудь языке подобные три "в"?
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8k
Elena Ki 21 минуту назад
А что она ждала от кружевных заплаток? Можно было имитацию волосатых ног пришить, защита от изнасилования обеспечена.
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