Страшная сила: 30 походов в салон красоты, которые обернулись провалом

1974
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Все мы хотим выглядеть хорошо, и периодически ходим к парикмахерам или в салоны красоты, чтобы немного себя приукрасить. Увы, иногда наши ожидания и реальность разнятся. Все знают страшилку о том, как ты попросил парикмахера подравнять на один сантиметр – а тебе отрезали все десять. В этой подборке – случаи, когда бьюти-мастера эпично облажались.
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3. "Попросила парикмахера сделать мне многослойную стрижку. Заплатила за это 60 долларов (5700 рублей)"
9. "Левое фото - мои волосы сейчас, восстановленные после ужасной стрижки. Пошла к родственнице, которая утверждала, что она парикмахер..."
20. "В баре ко мне подошла парикмахер, и сказала, что может улучшить мою стрижку. В итоге она подстригла меня почти "под горшок". Левое фото - до, правое - после"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кафедра русского языка.
Две доцентши, одна курит, вторая разгадывает кроссворд.
Мария Ивановна, "Полный крах всех надежд" шесть букв, вторая "и"...
Курящая долго думает, потом:
Ну, не может быть! в газете?
Да.
"П*здец"?!
Подходит...
Входит завкафедрой, профессорша.
Софья Марковна, вот вы доктор наук! "Полный крах всех надежд?, шесть букв, вторая "и"?
"П*здец"! Однозначно!
Ну не может же быть в российской газете "п*здец"!
Сейчас все может быть!
Входит аспирантка Машенька, юное невинное созданьице.
Вот молодежь все знает! Машенька, полный крах всех надежд, шесть букв, вторая "и"! У нас только один вариант "п*здец"!
Машенька краснеет до корней волос и шепчет:
Фиаско
Другое дело мы (мужики)...проснулся, умылся -Фсё!!! красавец!
Нет
Правильно,Вы вылитый Фрунзик Мкртчан!