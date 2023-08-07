FISHKINET
Сообщество Юмор 17337 постов • 3599 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Страшная сила: 30 походов в салон красоты, которые обернулись провалом

Страшная сила: 30 походов в салон красоты, которые обернулись провалом

Автор:
07 августа 2023 20:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   истории   красота   люди   неудачи   подборка   салон красоты   смешно   фейлы   фото   
1974
31

Все мы хотим выглядеть хорошо, и периодически ходим к парикмахерам или в салоны красоты, чтобы немного себя приукрасить. Увы, иногда наши ожидания и реальность разнятся. Все знают страшилку о том, как ты попросил парикмахера подравнять на один сантиметр – а тебе отрезали все десять. В этой подборке – случаи, когда бьюти-мастера эпично облажались.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   истории   красота   люди   неудачи   подборка   салон красоты   смешно   фейлы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Axel Полчаса назад
"...потерпели фиаско"

Кафедра русского языка.
Две доцентши, одна курит, вторая разгадывает кроссворд.
Мария Ивановна, "Полный крах всех надежд" шесть букв, вторая "и"...
Курящая долго думает, потом:
Ну, не может быть! в газете?
Да.
"П*здец"?!
Подходит...
Входит завкафедрой, профессорша.
Софья Марковна, вот вы доктор наук! "Полный крах всех надежд?, шесть букв, вторая "и"?
"П*здец"! Однозначно!
Ну не может же быть в российской газете "п*здец"!
Сейчас все может быть!
Входит аспирантка Машенька, юное невинное созданьице.
Вот молодежь все знает! Машенька, полный крах всех надежд, шесть букв, вторая "и"! У нас только один вариант "п*здец"!
Машенька краснеет до корней волос и шепчет:
Фиаско
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
smakido Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Unda 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 39 минут назад
Бедные девахи....как же они изголяются и мучася, что б нам (мужикам) нравится....

Другое дело мы (мужики)...проснулся, умылся -Фсё!!! красавец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta 47 минут назад
Может они так решают проблему перенаселения? Или на противозачаточных экономят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
alertol 2 часа назад
кто только эти ваши все? я лично даже не бреюсь если борода особо не мешает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну, может, кто-то такой и хочет быть)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 2 часа назад
Уверен, что страшнее они не стали. Так что все ок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
MPEG-8 2 часа назад
Девушка,вам говорил,кто-нибудь,что вы похожи на Мерелин Монро?
Нет
Правильно,Вы вылитый Фрунзик Мкртчан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 2 часа назад
Комментарий к фото
О! Жопа в парике!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91424



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Энтузиаст собрал экзоскелет для армрестлинга и сразился с силачами (видео)
Энтузиаст собрал экзоскелет для армрестлинга и сразился с силачами (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Работа в продажах

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#Юмор#Прикол#забавно#удивительно#новости#Реакция#красота
#люди#автомобили#машина#в мире#интересно#позитив#Автовсячина#США#Россия#Турция
#история#СССР#ДТП#дети#аварии#авто аварии#Великобритания#подборка#интересное#пляж
Энтузиаст собрал экзоскелет для армрестлинга и сразился с силачами (видео) Энтузиаст собрал экзоскелет для армрестлинга и сразился с силачами (видео) Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться