Страшная сила: 30 походов в салон красоты, которые обернулись провалом

Все мы хотим выглядеть хорошо, и периодически ходим к парикмахерам или в салоны красоты, чтобы немного себя приукрасить. Увы, иногда наши ожидания и реальность разнятся. Все знают страшилку о том, как ты попросил парикмахера подравнять на один сантиметр – а тебе отрезали все десять. В этой подборке – случаи, когда бьюти-мастера эпично облажались.