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Как бы выглядели постеры известных фильмов в Средневековье

Как бы выглядели постеры известных фильмов в Средневековье

Автор:
04 марта 2023 09:05
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   забавно   кино   постер   средневековье   фильм   фото   
490
18

Что если бы в средневековье уже изобрели кинематограф? Этим вопросом задался французский иллюстратор под ником Simon de THUILLIÈRES. Он рисует афиши к фильмам и мультфильмам в стиле средневековых картин.

Работы художника ясно показывают, что бывает, когда художественный талант, интерес к истории и любовь к кино сливаются воедино.


Леди и бродяга

×
×

Та самая сцена.


Криминальное чтиво

Утиные истории

Аватар

Русалочка

Не то чтобы мне хотелось такую экранизацию…

Сияние

Убить Билла

Охотники за привидениями

А какая часть?

Титаник

Человек-паук

Джокер

Маска

Мой маленький пони: Дружба — это чудо

Матрица

Корпарация монстров

Как Бу быстро повзрослела.


Южный парк

Неееет! Они убили Кенни!


Кунг-фу панда

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Метки: Юмор   забавно   кино   постер   средневековье   фильм   фото   
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3  комментария
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29k
Владимир 2 часа назад
Хе, вот это забавно.
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turyst 17 минут назад
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dotcomma 18 минут назад
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