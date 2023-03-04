Как бы выглядели постеры известных фильмов в Средневековье

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Что если бы в средневековье уже изобрели кинематограф? Этим вопросом задался французский иллюстратор под ником Simon de THUILLIÈRES. Он рисует афиши к фильмам и мультфильмам в стиле средневековых картин.
Работы художника ясно показывают, что бывает, когда художественный талант, интерес к истории и любовь к кино сливаются воедино.
Леди и бродяга
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Та самая сцена.
Криминальное чтиво
Утиные истории
Аватар
Русалочка
Не то чтобы мне хотелось такую экранизацию…
Сияние
Убить Билла
Охотники за привидениями
А какая часть?
Титаник
Человек-паук
Джокер
Маска
Мой маленький пони: Дружба — это чудо
Матрица
Корпарация монстров
Как Бу быстро повзрослела.
Южный парк
Неееет! Они убили Кенни!
Кунг-фу панда
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