Угадайте животное по его камуфляжному окрасу

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В ходе эволюции некоторые животные обзавелись потрясающим камуфляжем, который позволяет сливаться с местностью. Дюжина непростых вопросов для людей, разбирающихся в животных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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