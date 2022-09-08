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Угадайте животное по его камуфляжному окрасу

Угадайте животное по его камуфляжному окрасу

Автор:
08 сентября 2022 20:10
Сообщество : Животные
Метки: Тесты   животные   маскировка   окрас   тест   шкура   
2697
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В ходе эволюции некоторые животные обзавелись потрясающим камуфляжем, который позволяет сливаться с местностью. Дюжина непростых вопросов для людей, разбирающихся в животных.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   животные   маскировка   окрас   тест   шкура   
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14  комментариев
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354
Fisher1979 2 часа назад
Чушь полная.
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1k
КАКАнгел 5 минут назад
только там не филин а скорее сова. думаю ушастая сова .
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7k
Погулять вышел 10 минут назад
Белый медведь, мать твою
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8k
Миха 19 минут назад
а с крокодилом или аллигатором - все справились? В чем у них разница в коже?
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9k
Сатанеев 41 минуту назад
11/12. Белого медведя не угадал
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8k
JeanLuk 2 часа назад
12 из 12, вопросы - ни о чём
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
12 из 12 . а в чем подвох ?
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Автор немного подакуел))) Соси, Автор!
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2k
Трям 2 часа назад
Только с землекопом промахнулся...
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