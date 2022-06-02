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17 случаев, когда предметы и существа выделились своим необычным цветом

17 случаев, когда предметы и существа выделились своим необычным цветом

Автор:
02 июня 2022 09:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   необычно   окрас   природа   удивительно   фото   цвет   
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Всегда найдутся те, кто не хочет сливаться с толпой и намерен проявить свой бунтарский дух, дабы выделиться из неё.

И надо отметить, что такое стремление свойственно не только людям: некоторые предметы и живые существа выбиваются из стаи своим необычным цветом. И главное, что им для этого даже делать ничего не надо, так распорядился сам случай! Мы собрали для вас примеры подобных ситуаций.


Когда закончились чернила

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При поисках уранового стекла выяснилось, что только одна чашка светится в ультрафиолете

Фиолетовый папоротник, который я нашёл во время похода в Германии

Зелёный среди чёрных

Бело-кремовый лист

Золотая коровка среди обычных

Чёрный фламинго

Это уже дитя не заката, а тёмной ночи!


Золотистый карп

Коричневая крышечка среди красных

Зелёный стул

Карточка игры UNO

Розовый цветок среди моря белых

Белая капибара

Божья коровка без точек

Белый енот

Очевидно, эта парочка требует меню и уже выражает недовольство тому, что оно отсутствует.


Голубой Макдональдс

Двухцветный лист

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   необычно   окрас   природа   удивительно   фото   цвет   
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