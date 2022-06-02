17 случаев, когда предметы и существа выделились своим необычным цветом

И надо отметить, что такое стремление свойственно не только людям: некоторые предметы и живые существа выбиваются из стаи своим необычным цветом. И главное, что им для этого даже делать ничего не надо, так распорядился сам случай! Мы собрали для вас примеры подобных ситуаций.

Когда закончились чернила