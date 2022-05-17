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15 удивительных случаев, когда питомцы оказались копиями друг друга

15 удивительных случаев, когда питомцы оказались копиями друг друга

Автор:
17 мая 2022 09:29
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   копия   милота   окрас   фото   
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Наверняка вы слышали теорию, что у каждого человека где-то есть свой близнец. Так вот, кажется, это правило работает не только для людей! Такие же совпадения случаются и в мире домашних питомцев.

Правда, есть одна странность: кошка оказывается поразительно похожа на кролика, котёнок оказывается копией сурового пса, и даже между собакой и телёнком обнаруживается явное сходство! Вот несколько примеров, когда питомцы обрели своих потерянных близнецов. Совсем как в сентиментальной мелодраме!


Стильная парочка в чёрном-белом

×
×

Когда ты тоже немного телёнок

Игра «Найди котёночка»

Не сразу поймёшь, где заканчивается кошка и начинается морская свинка

Да, мы подбирали их по глазам

Признайтесь, что и ковёр вы подобрали под своих любимцев!


Каким-то образом раньше даже не замечал, до чего же они похожи

Пятнышки — это у нас семейное

Кажется, они отличаются только ушами!

Расцветка, эмоции и поза — всё одно на двоих

И даже среди коней можно найти родственную душу

Главное, не перепутать и не попытаться случайно прокатиться на собачке!


Типичное семейное фото

Если уже существует Котопёс, должен появиться и Хрюнипёс!

У этих двоих даже выражение лица одинаковое

Питомцы моего друга. У каждого есть маленький двойник!

Разве что цвет глаз разный

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   забавно   копия   милота   окрас   фото   
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