15 удивительных случаев, когда питомцы оказались копиями друг друга

Наверняка вы слышали теорию, что у каждого человека где-то есть свой близнец. Так вот, кажется, это правило работает не только для людей! Такие же совпадения случаются и в мире домашних питомцев.
Правда, есть одна странность: кошка оказывается поразительно похожа на кролика, котёнок оказывается копией сурового пса, и даже между собакой и телёнком обнаруживается явное сходство! Вот несколько примеров, когда питомцы обрели своих потерянных близнецов. Совсем как в сентиментальной мелодраме!
Стильная парочка в чёрном-белом
Когда ты тоже немного телёнок
Игра «Найди котёночка»
Не сразу поймёшь, где заканчивается кошка и начинается морская свинка
Да, мы подбирали их по глазам
Признайтесь, что и ковёр вы подобрали под своих любимцев!
Каким-то образом раньше даже не замечал, до чего же они похожи
Пятнышки — это у нас семейное
Кажется, они отличаются только ушами!
Расцветка, эмоции и поза — всё одно на двоих
И даже среди коней можно найти родственную душу
Главное, не перепутать и не попытаться случайно прокатиться на собачке!
Типичное семейное фото
Если уже существует Котопёс, должен появиться и Хрюнипёс!
У этих двоих даже выражение лица одинаковое
Питомцы моего друга. У каждого есть маленький двойник!
Разве что цвет глаз разный
Источник:
АНТИФИШКИ
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