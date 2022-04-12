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Ползающая радуга: 25 восхитительных окрасов тех, от кого вас бросит в дрожь

Ползающая радуга: 25 восхитительных окрасов тех, от кого вас бросит в дрожь (26 фото)

Автор:
12 апреля 2022 15:19
Сообщество : Животные
Метки: животные   змеи   красота   окрас   питон   яркость   
942
26

Они, на мой взгляд, невероятны - грациозны, изящны, опасны, гибки и безмерно красивы. А вы как считаете?

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В мире насчитывается 2700 видов змей. Самой длинной в мире змеёй является не анаконда, а сетчатый питон. Достоверно установлено, что в длину он может достигать 7,5 метров! При этом самой массивной змеёй остаётся анаконда, самые крупные экземпляры весят около 100 кг.
Самая крупная ядовитая змея в мире – королевская кобра, распространённая в Южной и Юго-Восточной Азии. Она может вырастать до 5,6 метров в длину.
Первые змеи появились на Земле около 167 млн лет назад. Об этом свидетельствуют находки, сделанные палеонтологами. Некоторые из них даже питались яйцами динозавров.
Самой большой вымершей змеёй является титанобоа, вымершие около 58 млн лет назад. Эти монстры вырастали до 13-15 метров в длину и могли весить до 800-1000 кг.
Самая ядовитая змея в мире – тайпан Маккоя, который водится в Австралии. Его яд сильнее яда королевской кобры примерно в 180 раз. Его количества, вводимого в кровь при одном укусе, достаточно для того, чтобы убить 100 человек.
Все без исключения змеи ведут хищный образ жизни, вегетарианцев среди них вообще. Некоторые специализируются на определённом типе пищи – африканские яичные змеи, например, питаются только птичьими яйцами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   змеи   красота   окрас   питон   яркость   
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9k
Ivan 10 минут назад
Ползающая радуга: 25 восхитительных окрасов тех, от кого вас бросит в дрожьПосмотреть
Ползающая радуга: 25 восхитительных окрасов тех, от кого вас бросит в дрожь
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13k
Сергей 6 минут назад
ВОТ ГАДЫ! :)
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2k
lekha-fil 16 минут назад
Надергал фоток из инета и пихнул сюда. И чё? Даже было лень обозвать каждую правильно. Тьфу.
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