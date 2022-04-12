Ползающая радуга: 25 восхитительных окрасов тех, от кого вас бросит в дрожь

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Они, на мой взгляд, невероятны - грациозны, изящны, опасны, гибки и безмерно красивы. А вы как считаете?
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В мире насчитывается 2700 видов змей. Самой длинной в мире змеёй является не анаконда, а сетчатый питон. Достоверно установлено, что в длину он может достигать 7,5 метров! При этом самой массивной змеёй остаётся анаконда, самые крупные экземпляры весят около 100 кг.
Самая крупная ядовитая змея в мире – королевская кобра, распространённая в Южной и Юго-Восточной Азии. Она может вырастать до 5,6 метров в длину.
Первые змеи появились на Земле около 167 млн лет назад. Об этом свидетельствуют находки, сделанные палеонтологами. Некоторые из них даже питались яйцами динозавров.
Самой большой вымершей змеёй является титанобоа, вымершие около 58 млн лет назад. Эти монстры вырастали до 13-15 метров в длину и могли весить до 800-1000 кг.
Самая ядовитая змея в мире – тайпан Маккоя, который водится в Австралии. Его яд сильнее яда королевской кобры примерно в 180 раз. Его количества, вводимого в кровь при одном укусе, достаточно для того, чтобы убить 100 человек.
Все без исключения змеи ведут хищный образ жизни, вегетарианцев среди них вообще. Некоторые специализируются на определённом типе пищи – африканские яичные змеи, например, питаются только птичьими яйцами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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