Ситуации, когда люди и животные проявляли внезапное мастерство маскировки

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Вот уж кого действительно легко потерять и трудно найти!
Чтобы уметь хорошо маскироваться , необязательно быть каким-нибудь шпионом или разведчиком. У некоторых этот талант будто бы уже в крови, а иногда сам случай работает на то, чтобы кто-то или что-то стали невидимками.
К прогулке готов
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Найди кошку на дереве
Маскирующийся крекер
Среди камней
Собачье одеяло
Cool boots!
Почему полка пустая?
Невидимые ноги
Невидимые ноги, часть вторая
Выбирая семена
Отличный камуфляж
Как потерять собаку среди вещей
Как потерять собаку на прогулке
Белое на белом
Утонул в работе
Источник:
АНТИФИШКИ
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