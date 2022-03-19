Ситуации, когда люди и животные проявляли внезапное мастерство маскировки

Чтобы уметь хорошо маскироваться , необязательно быть каким-нибудь шпионом или разведчиком. У некоторых этот талант будто бы уже в крови, а иногда сам случай работает на то, чтобы кто-то или что-то стали невидимками.

К прогулке готов