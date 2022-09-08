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Гусю-инвалиду напечатали лапку на 3D-принтере

Гусю-инвалиду напечатали лапку на 3D-принтере

Автор:
08 сентября 2022 16:21
Сообщество : Животные
Метки: 3d принтер   гуси   гусь   животные   истории спасения   протезы   птица   птицы   фото   фотографии   
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Гусь по кличке Оззи почти с самого рождения натерпелся в этой жизни. Мама-гусыня случайно оттоптала ему лапку, и её уже нельзя было восстановить. Хозяйка решила ухаживать за особенным гусём, и однажды попросила помощи по радио.. Она и не представляла, что ожидает Оззи!

Источник:

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Метки: 3d принтер   гуси   гусь   животные   истории спасения   протезы   птица   птицы   фото   фотографии   
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4  комментария
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38k
Александр 2 часа назад
Кому-то делать нех, лучше бы человеку напечатали. Гуся один фиг сожрут.
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12k
Кыся 2 часа назад
А так не проще?
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6k
Котэ 2 часа назад
а просто сожрать они его не могли? точно придурки, играются с едой
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1k
Росомаха 2 часа назад
Придурки! Вспомнился на эту тему старый анекдот... Приехал мужик в деревню. Смотрит свиньи на трех ногах гуляют. Спрашивает он у хозяина: - Чо со свиньями твоими? Отвечает он ему: - А чо я из-за тарелки холодца всю свинью колоть буду!

Резюме! Гусь -ЭТО МЯСО!
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