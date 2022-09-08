Гусю-инвалиду напечатали лапку на 3D-принтере

Когда Оззи впервые походил с новой лапкой, он был счастлив! Сначала он немного пошатался при ходьбе, но затем очень быстро привык к лапке. Ему в любом случае предстоит проходить физиотерапию и привыкать к новому аксессуару - но лапка уже существенно облегчает ему жизнь. С ней он может плавать, гулять и бегать, что он начал делать достаточно часто.