Гусю-инвалиду напечатали лапку на 3D-принтере

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Гусь по кличке Оззи почти с самого рождения натерпелся в этой жизни. Мама-гусыня случайно оттоптала ему лапку, и её уже нельзя было восстановить. Хозяйка решила ухаживать за особенным гусём, и однажды попросила помощи по радио.. Она и не представляла, что ожидает Оззи!
Гусь по кличке Оззи (Ozzy) живёт в Южной Африке со своими хозяевами. У него почти с рождения нет левой лапки. К сожалению, мама-гусыня случайно оттоптала ему лапку сразу после того, как он вылупился из яйца. Лапка оказалась сильно повреждена - без возможности восстановления. Хозяйка, Сью Бергер, решила ухаживать за особенным гусёнком, несмотря ни на что.
Шли месяцы, и хозяйка понимала, что жизнь с одной лапкой очень нелегка для Оззи. Хотя он мог передвигаться, но из-за потери равновесия постоянно падал, и даже повреждал крылья. Тогда хозяйка решила обратиться за помощью - и попросила опубликовать информацию об Оззи и рассказать о нём в эфире местной радиостанции. После того выпуска начали происходить чудеса.
Целых четыре компании во главе с производителем протезов BunnyCorp скооперировались, чтобы помочь Оззи. Они занялись дизайном и моделированием уникальной лапки для гуся, и распечатали её на 3D-принтере. Этот процесс оказался нелегким, несмотря на то, что сама лапка выглядит простой. Как и при создании протезов для людей, команда специалистов сделала множество замеров и примерок перед окончательным вариантом.
Когда Оззи впервые походил с новой лапкой, он был счастлив! Сначала он немного пошатался при ходьбе, но затем очень быстро привык к лапке. Ему в любом случае предстоит проходить физиотерапию и привыкать к новому аксессуару - но лапка уже существенно облегчает ему жизнь. С ней он может плавать, гулять и бегать, что он начал делать достаточно часто.
Сейчас компания подумывает создать для Оззи обновленный, более удобный и функциональный протез - пока что сотрудники продумывают его модель. А Оззи, тем временем, уже исполнилось пять месяцев - он вовсю наслаждается жизнью, и каждый день бегает по лужайке с новой лапкой!
Первые шаги Оззи с новой лапкой
Источник:
АНТИФИШКИ
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Резюме! Гусь -ЭТО МЯСО!