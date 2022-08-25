Утка - друг человека: 20+ забавных фото с пернатыми

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Братья наши меньшие могут быть разными, но мы в них души не чаем. Среди них также встречаются пернатые питомцы - утки. Это настолько милые, сообразительные и нежные создания, что наблюдать за ними - одно удовольствие! Некоторых мы встречаем в дикой природе, а других заводят как домашних питомцев. Взглянем на забавные и позитивные фото с утками - заряд милоты гарантирован.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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