Утка - друг человека: 20+ забавных фото с пернатыми

Братья наши меньшие могут быть разными, но мы в них души не чаем. Среди них также встречаются пернатые питомцы - утки. Это настолько милые, сообразительные и нежные создания, что наблюдать за ними - одно удовольствие! Некоторых мы встречаем в дикой природе, а других заводят как домашних питомцев. Взглянем на забавные и позитивные фото с утками - заряд милоты гарантирован.

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Ну очень сладкий сон 0 Источник:

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С другом - ничего не страшно 0 Источник:

Утки с причёсками 0 Источник:

"Камеру убери!" 0 Источник:

Какое чудо! 0 Источник:

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"Эта мама-утка каждый год приходит к нашим дверям, и приводит своих утят" 0 Источник:

Друзья бывают разными 0 Источник:

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С лёгким паром! 0 Источник:

"Это что, я?!" 0 Источник:

Чудесная шляпка 0 Источник:

"Наша утка взяла сына под свою опеку" 0 Источник:

Когда утятам уделяют больше внимания, чем тебе 0 Источник:

Кря! 0 Источник:

Позируем для фото 0 Источник:

Семья выбирает машину в авто-салоне 0 Источник:

"А что там у нас?" 0 Источник:

Просто прелесть 0 Источник:

Мохнатый нянь 0 Источник:

Идеальное приземление 0 Источник:

Утки тоже хотят обнимашек 0 Источник:

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Выглядит как какой-то сатанинский ритуал 0 Источник:

"Вчера в моём такси была утка" 0 Источник:

На расслабоне 0 Источник:

Бесплатный проезд 0 Источник:

Любовь - это.. 0 Источник: