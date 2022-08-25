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Утка - друг человека: 20+ забавных фото с пернатыми

Утка - друг человека: 20+ забавных фото с пернатыми

Автор:
25 августа 2022 13:20
Сообщество : Животные
Метки: животные   мило   милые животные   подборка   птица   птицы   утка   утки   фото   фотографии   
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Братья наши меньшие могут быть разными, но мы в них души не чаем. Среди них также встречаются пернатые питомцы - утки. Это настолько милые, сообразительные и нежные создания, что наблюдать за ними - одно удовольствие! Некоторых мы встречаем в дикой природе, а других заводят как домашних питомцев. Взглянем на забавные и позитивные фото с утками - заряд милоты гарантирован.
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Источник:

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Метки: животные   мило   милые животные   подборка   птица   птицы   утка   утки   фото   фотографии   
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4  комментария
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Только, вот, гадят они, увы, не ми-ми-мишно.
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58k
Александр 48 минут назад
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4k
Egoro Час назад
Утка это не друг, это еда.
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58k
Похабыч Час назад
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