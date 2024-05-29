Уморительный момент, как разъярённый гусь сбивает велосипедиста

Видео набрало более 280 лайков и 56 комментариев.

"Ты не стал доказывать свое превосходство или защищаться. Просто убежал", - пошутил один.

Второй добавил: "Хотя бы не упал в канал!"

Третий написал: "Не ожидал такого. Думал, ты свернёшь, чтобы избежать столкновения".

Велосипедист ответил: "Обычно я проезжаю мимо и только слышу шипение, на которое отвечаю "отвали". Езжу 8 миль вдоль канала на работу и обратно уже 8 лет, и это первый раз, когда гусь бросился на меня".