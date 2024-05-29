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Уморительный момент, как разъярённый гусь сбивает велосипедиста

Уморительный момент, как разъярённый гусь сбивает велосипедиста

Автор:
29 мая 2024 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Велосипедист   Юмор   встреча   гусь   нападение   птица   
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Камера Go-Pro запечатлела, как лапчатый пролетел над головой мужчины и сбил его с велосипеда. Британец поделился роликом, сопроводив его подписью: "Гусь выбрал насилие".

"Ехал утром на работу по своему обычному маршруту, а этот чёртов гусь решил, что сегодня тот самый день, когда он меня собьёт. Так и вышло".


На кадрах велосипедист из Сток-он-Трента мирно едет на работу по 12-километровому маршруту рядом с каналом.

Он притормозил, когда приблизился к утке и паре гусей на берегу. Когда мужчина попытался объехать птиц, гусь бросился на него. Человек оказался на земле, а лапчатый продолжал устрашающе размахивать крыльями.


Видео набрало более 280 лайков и 56 комментариев.

"Ты не стал доказывать свое превосходство или защищаться. Просто убежал", - пошутил один.

Второй добавил: "Хотя бы не упал в канал!"

Третий написал: "Не ожидал такого. Думал, ты свернёшь, чтобы избежать столкновения".

Велосипедист ответил: "Обычно я проезжаю мимо и только слышу шипение, на которое отвечаю "отвали". Езжу 8 миль вдоль канала на работу и обратно уже 8 лет, и это первый раз, когда гусь бросился на меня".

Тем временем бегунам в Шотландии посоветовали надевать шлемы после того, как канюк напал на 47-летнего мужчину, оставив его с "шестью дырками в голове".

В мае прошлого года Юэн Кэмерон вышел на пробежку в Фриокхейме, Ангус, когда в него вцепилась хищная птица. В тот момент он почувствовал, будто его ударили по затылку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Велосипедист   Юмор   встреча   гусь   нападение   птица   
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6  комментариев
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8k
Marlboro 12 минут назад
"Камера Go-Pro запечатлела.." по качеству изображения наверное вот эта
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Marlboro 15 минут назад
Водитель глухонемой что ли? Даже гуся не обматерил :)
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 21 минуту назад
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7k
мемфрид 51 минуту назад
Вышел на пробежку на велосипеде. Кто лять это всё пишет?
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40k
russger Час назад
Велописдисты даже уточек заипали
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1k
DuckTales 2 часа назад
Эти гуси, вполне себе злобные твари и большие ...
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2984 поста (2811 в горячем)

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