Уморительный момент, как разъярённый гусь сбивает велосипедиста

Камера Go-Pro запечатлела, как лапчатый пролетел над головой мужчины и сбил его с велосипеда. Британец поделился роликом, сопроводив его подписью: "Гусь выбрал насилие".
"Ехал утром на работу по своему обычному маршруту, а этот чёртов гусь решил, что сегодня тот самый день, когда он меня собьёт. Так и вышло".
На кадрах велосипедист из Сток-он-Трента мирно едет на работу по 12-километровому маршруту рядом с каналом.
Он притормозил, когда приблизился к утке и паре гусей на берегу. Когда мужчина попытался объехать птиц, гусь бросился на него. Человек оказался на земле, а лапчатый продолжал устрашающе размахивать крыльями.
Видео набрало более 280 лайков и 56 комментариев.
"Ты не стал доказывать свое превосходство или защищаться. Просто убежал", - пошутил один.
Второй добавил: "Хотя бы не упал в канал!"
Третий написал: "Не ожидал такого. Думал, ты свернёшь, чтобы избежать столкновения".
Велосипедист ответил: "Обычно я проезжаю мимо и только слышу шипение, на которое отвечаю "отвали". Езжу 8 миль вдоль канала на работу и обратно уже 8 лет, и это первый раз, когда гусь бросился на меня".
Тем временем бегунам в Шотландии посоветовали надевать шлемы после того, как канюк напал на 47-летнего мужчину, оставив его с "шестью дырками в голове".
В мае прошлого года Юэн Кэмерон вышел на пробежку в Фриокхейме, Ангус, когда в него вцепилась хищная птица. В тот момент он почувствовал, будто его ударили по затылку.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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